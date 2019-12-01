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    Вальверде – после победы над «Атлетико»: «В таких матчах наличие Месси – огромное преимущество»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги матча 15-го тура Примеры против «Атлетико».

    • Каталонцы выиграли со счетом 1:0.
    • Единственный гол на 86-й минуте забил Лионель Месси.

    «Мы победили, заработав три очень важных очка. На этом стадионе всегда трудно играть, но команда выиграла и это главное. Мы ожидали, что «Атлетико» начнeт матч именно так. Первые 20 минут соперник провел сильно, доставляя нам проблемы в каждой атаке. Но мы улучшили свою игру и взяли ситуацию под контроль.

    Мне все понравилось в исполнении команды. В подобных напряжeнных матчах наличие Месси – огромное преимущество. Его игра необъяснима. Здесь дело не только в таланте. У него всегда большие амбиции», – сказал Вальверде.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 09:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1333

      Dizayner 1 час назад

      возникает резонный вопрос - что будет делать барселона когда Лео повесит бутсы на гвоздь? конечно, найти ему замену нереально, нет такого футболиста в современном футболе, но все же

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