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  • Вальверде – после победы над «Атлетико»: «В таких матчах наличие Месси – огромное преимущество»

Вальверде – после победы над «Атлетико»: «В таких матчах наличие Месси – огромное преимущество»

2 декабря 2019, 09:16
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги матча 15-го тура Примеры против «Атлетико».

  • Каталонцы выиграли со счетом 1:0.
  • Единственный гол на 86-й минуте забил Лионель Месси.

«Мы победили, заработав три очень важных очка. На этом стадионе всегда трудно играть, но команда выиграла и это главное. Мы ожидали, что «Атлетико» начнeт матч именно так. Первые 20 минут соперник провел сильно, доставляя нам проблемы в каждой атаке. Но мы улучшили свою игру и взяли ситуацию под контроль.

Мне все понравилось в исполнении команды. В подобных напряжeнных матчах наличие Месси – огромное преимущество. Его игра необъяснима. Здесь дело не только в таланте. У него всегда большие амбиции», – сказал Вальверде.

Источник: Marca
Испания. Примера Атлетико Барселона Вальверде Эрнесто
Комментарии (2)
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Dizayner
1575269348
возникает резонный вопрос - что будет делать барселона когда Лео повесит бутсы на гвоздь? конечно, найти ему замену нереально, нет такого футболиста в современном футболе, но все же
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