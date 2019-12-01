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  • «Реал» предлагал Моуринью 12 миллионов, чтобы он не принимал предложения других клубов до увольнения Зидана

«Реал» предлагал Моуринью 12 миллионов, чтобы он не принимал предложения других клубов до увольнения Зидана

1 декабря 2019, 13:33
3

«Реал» рассчитывал после Зинедина Зидана назначить на пост главного тренера Жозе Моуринью. Испанцы предлагали португальцу 12 миллионов фунтов стерлингов, чтобы он дождался увольнения француза и не принимал предложения других клубов, пишет The Sun.

Тем не менее, на прошлой неделе Моуринью возглавил «Тоттенхэм». Лондонцы провели под руководством португальца три победных матча.

  • Последний клуб Моуринью до «Тоттенхэма» – «Манчестер Юнайтед».
  • «Тоттенхэм» в АПЛ идет пятым.
  • «Реал» лидирует в Примере.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Тоттенхэм Моуринью Жозе Зидан Зинедин
Комментарии (3)
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Sedoi_Goblin
1575200923
И когда они ЗиЗу сплавить хотели? "Реал" за золото в Ла-Лиге борется, а тренера уже в отставку?? З.Ы ясненько.. источник " Солнце"..
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Masteralex
1575213689
ну ждать осталось недолго, купят Погбу, а там всё само собой получится :)
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khateev
1575308006
Хорошо просто быть хорошим ,якобы тренером.Просто быть,никого не тренируя.
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