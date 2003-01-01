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    «Реал» предлагал Моуринью 12 миллионов, чтобы он не принимал предложения других клубов до увольнения Зидана

    «Реал» рассчитывал после Зинедина Зидана назначить на пост главного тренера Жозе Моуринью. Испанцы предлагали португальцу 12 миллионов фунтов стерлингов, чтобы он дождался увольнения француза и не принимал предложения других клубов, пишет The Sun.

    Тем не менее, на прошлой неделе Моуринью возглавил «Тоттенхэм». Лондонцы провели под руководством португальца три победных матча.

    • Последний клуб Моуринью до «Тоттенхэма» – «Манчестер Юнайтед».
    • «Тоттенхэм» в АПЛ идет пятым.
    • «Реал» лидирует в Примере.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +844

      Sedoi_Goblin 1 час назад

      И когда они ЗиЗу сплавить хотели? "Реал" за золото в Ла-Лиге борется, а тренера уже в отставку?? З.Ы ясненько.. источник " Солнце"..

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