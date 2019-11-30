Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    The Telegraph: друзья советуют Покеттино не идти в «Арсенал», а дождаться предложений от «Реала» и «Баварии»

    Ближайшее окружение бывшего главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино не советует ему возглавлять «Арсенал».

    По информации источника, друзья считают, что будет логичнее дождаться предложений от «Баварии», «Реала» или «Манчестер Юнайтед», которые могут поступить в ближайшее время.

    Уточняется, что назначение в «Арсенал» может серьезно отразиться на карьере аргентинского специалиста: он может быть стеснен в условиях, а также уничтожить все то, чего добился в «Тоттенхэме», возглавив главного соперника.

    • Покеттино был уволен из «Тоттенхэма» в ноябре за неудовлетворительные результаты команды.
    • «Арсенал» остался без главного тренера после увольнения Унаи Эмери.
    • Сейчас «Тоттенхэм» возглавляет Жозе Моуринью, а и.о. главного тренера «Арсенала» является Фредерик Юнгберг.

    Источник: The Telegraph

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:45
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6308

      mihail200606 6 минут назад

      В Баварию..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      SeVeRozaa 42 минуты назад

      В Баварии было бы очень интересно посмотреть его.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74680
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru