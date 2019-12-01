The Telegraph: друзья советуют Покеттино не идти в «Арсенал», а дождаться предложений от «Реала» и «Баварии»

Ближайшее окружение бывшего главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино не советует ему возглавлять «Арсенал».

По информации источника, друзья считают, что будет логичнее дождаться предложений от «Баварии», «Реала» или «Манчестер Юнайтед», которые могут поступить в ближайшее время.

Уточняется, что назначение в «Арсенал» может серьезно отразиться на карьере аргентинского специалиста: он может быть стеснен в условиях, а также уничтожить все то, чего добился в «Тоттенхэме», возглавив главного соперника.