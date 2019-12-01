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  • The Telegraph: друзья советуют Покеттино не идти в «Арсенал», а дождаться предложений от «Реала» и «Баварии»

The Telegraph: друзья советуют Покеттино не идти в «Арсенал», а дождаться предложений от «Реала» и «Баварии»

1 декабря 2019, 11:45
5

Ближайшее окружение бывшего главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино не советует ему возглавлять «Арсенал».

По информации источника, друзья считают, что будет логичнее дождаться предложений от «Баварии», «Реала» или «Манчестер Юнайтед», которые могут поступить в ближайшее время.

Уточняется, что назначение в «Арсенал» может серьезно отразиться на карьере аргентинского специалиста: он может быть стеснен в условиях, а также уничтожить все то, чего добился в «Тоттенхэме», возглавив главного соперника.

  • Покеттино был уволен из «Тоттенхэма» в ноябре за неудовлетворительные результаты команды.
  • «Арсенал» остался без главного тренера после увольнения Унаи Эмери.
  • Сейчас «Тоттенхэм» возглавляет Жозе Моуринью, а и.о. главного тренера «Арсенала» является Фредерик Юнгберг.

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Арсенал Реал Бавария Манчестер Юнайтед Почеттино Маурисио
Комментарии (5)
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SeVeRozaa
1575193165
В Баварии было бы очень интересно посмотреть его.
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mihail200606
1575195289
В Баварию..
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BlackMurder
1575198630
В Баварии некуй делать, флип наш тренер
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BARCLAYS_APL
1575206687
В М Ю с у к и н ы дети не п и з д и т е а то з а е б а л и уже ему нужна зрелищная Лига АПЛ и М Ю нужен зрелищный ноу хау тренер.
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khateev
1575308559
Видимо действительно хорошие друзья,правильно говорят.
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