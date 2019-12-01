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Шевченко: «У сборной Украины сложная группа, но шансы на выход есть»

1 декабря 2019, 06:41
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги жеребьевки группового этапа Евро-2020.

«На чемпионате Европы простых команд не бывает. Это сложная группа, и мы прекрасно понимаем, что на ждет очень трудная первая игра – против голландцев. Это очень хорошая команда с большим потенциалом. К тому же мы играем на выезде.

Австрия тоже непростой соперник. Но я считаю, что у Украины есть хорошие шансы выйти из этой группы», – отметил Шевченко.

Жеребьевка Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией; Германия, Франция и Португалия – в одной группе

Источник: официальный сайт УЕФА
Отбор ЧЕ-2020 Украина Нидерланды Австрия Шевченко Андрей
Комментарии (1)
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panmon
1575183929
Простая же группа... должны с первого выходить
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