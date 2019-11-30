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Жеребьевка Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией; Германия, Франция и Португалия – в одной группе

30 ноября 2019, 21:00
102

В Бухаресте прошла жеребьевка группового этапа чемпионата Европы-2020.

Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Группа A: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

Группа B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Группа C: Украина, Нидерланды, Австрия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)

Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель стыковых матчей пути C (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль)

Группа E: Испания, Польша, Швеция, победитель стыковых матчей пути B (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)

Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)

Матчи Евро-2020 будут сыграны в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург, который примет две игры с участием сборной России.

Расписание матчей сборной России на Евро-2020: первая игра 13 июня с Бельгией в Санкт-Петербурге

Источник: «Бомбардир»
Отбор ЧЕ-2020 Европа Россия
Комментарии (102)
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САДЫЧОК
1575137069
Фины приблизительно нашего уровня , но у нас преимущество-играем дома ...хотя в Питер приедет пол Финляндии !
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Старикан
1575137244
Везёт же нам на бельгийцев...
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acer2003
1575137816
затеплилась надежда на 3-е место )))
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portero
1575138683
сбылась мечта финнов , приедут в Питер на игру в большом количестве.
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zigbert
1575138867
Эх жаль нет Сан Марино.
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Cules2013
1575138983
Вот мы и посмотрим на реальный уровень России и Португалии. А то было много везения и отскоков до этого. Теперь деваться уже некуда, припёрли к стенке.
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mutabor0992
1575142117
Там что в уефе одни содомиты???Как можно сводить в одну группу Германию,Францию и Португалию???????????????????????????И у нас Дания и Финляндия....Они что совсем ОПУХЛИ после содомитских игр?????
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DemSerg
1575142875
максимум одно очко с финнами и показательные избиения от бельгийцев и датчан.
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gostuio98
1575143544
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king-ball.ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе. Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто по братски делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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ZENIT84,
1575146944
еще группы не все известны до конца)))) хоть и жеребьевка прошла))) идиотизм конкретный)))
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