Жеребьевка Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией; Германия, Франция и Португалия – в одной группе

В Бухаресте прошла жеребьевка группового этапа чемпионата Европы-2020.

Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Группа A: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

Группа B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Группа C: Украина, Нидерланды, Австрия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)

Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель стыковых матчей пути C (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль)

Группа E: Испания, Польша, Швеция, победитель стыковых матчей пути B (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)

Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)

Матчи Евро-2020 будут сыграны в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург, который примет две игры с участием сборной России.

Расписание матчей сборной России на Евро-2020: первая игра 13 июня с Бельгией в Санкт-Петербурге