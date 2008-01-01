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    Жеребьевка Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией; Германия, Франция и Португалия – в одной группе

    В Бухаресте прошла жеребьевка группового этапа чемпионата Европы-2020.

    Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

    Группа A: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

    Группа B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

    Группа C: Украина, Нидерланды, Австрия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)

    Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель стыковых матчей пути C (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль)

    Группа E: Испания, Польша, Швеция, победитель стыковых матчей пути B (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)

    Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)

    Матчи Евро-2020 будут сыграны в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург, который примет две игры с участием сборной России.

    Расписание матчей сборной России на Евро-2020: первая игра 13 июня с Бельгией в Санкт-Петербурге

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии55
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      Рейтинг: +1660

      prtcs 3 минуты назад

      Эта Бельгия злой рок! ...прямо наступает на пятки, в вообще группа проходная. Удачи.

      1
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      Рейтинг: +3264

      BarStep 15 минут назад

      В группу F четвёртый претендент будет отбираться по принципу поддавков)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6428

      FanatSerj 15 минут назад

      НЕОЖИДАННЫЙ жребий, особенно Бельгия и Датчанами сильно удивили ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3388

      Рубинище 21 минуту назад

      вот какого знать, что попадёшь, кое-как отобравшийсь , в группу ф.

      0
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      Рейтинг: +10362

      vka1970 21 минуту назад

      Германия , Франция и Португалия это конечно круто.Просто жесть.
      А у нас надежда только на словоохотливого капитанишку, в смысле льва.
      Мы снова победим.
      Лет через цать.
      Главное по убедительней пообещать, что выиграем............

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      smail1974 > vka1970 13 минут назад

      приезжай завтра по смотришь на капитана сборной

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11395

      Garrincha58 26 минут назад

      у нас самая лёгкая группа

      2
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      ...
      Рейтинг: +3264

      BarStep > Garrincha58 21 минуту назад

      Чем взвешивал?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      smail1974 > Garrincha58 12 минут назад

      особенно бельгия

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +164

      Ceнит 32 минуты назад

      Кому шлюба забивать будет? Жиркову, а может быть Оздоеву?

      6
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      Рейтинг: +19572

      VVM1964 > Ceнит 9 минут назад

      У Оздоева уже есть дружок )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8855

      Cules2013 38 минут назад

      Вот мы и посмотрим на реальный уровень России и Португалии. А то было много везения и отскоков до этого. Теперь деваться уже некуда, припёрли к стенке.

      5
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      Рейтинг: +74669

      zigbert 40 минут назад

      Эх жаль нет Сан Марино.

      5
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      ...
      Рейтинг: +5459

      Старикан > zigbert 32 минуты назад

      Идеально было бы: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар...Глядишь могли бы и второе место занять))

      5
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      Рейтинг: +35701

      portero 43 минуты назад

      сбылась мечта финнов , приедут в Питер на игру в большом количестве.

      3
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