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  • Дюков: «России надо ставить задачу выйти из группы. Потом будем ставить новые цели»

Дюков: «России надо ставить задачу выйти из группы. Потом будем ставить новые цели»

30 ноября 2019, 21:57
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Президент РФС Александр Дюков рассказал о задачах сборной России на чемпионате Европы-2020.

Команда Станислава Черчесова на сегодняшней жеребьевке попала в группу B, где сыграет против Бельгии, Дании и Финляндии.

«Ближайший турнир, в котором нам надо принять участие, это именно групповой турнир Евро. Прежде всего, нам надо ставить перед собой задачу выйти из группы. После того как это задача будет решена, будем ставить перед собой новые цели и новые задачи», – сказал Дюков.

Расписание матчей сборной России на Евро-2020: первая игра 13 июня с Бельгией в Санкт-Петербурге

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отбор ЧЕ-2020 Европа Россия Дюков Александр
Комментарии (3)
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Plyash
1575148221
До чего умные слова,прямо диву даёшься какой осторожный дядя,никакого риска и ответственности за свои слова.Они со Стасом друг друга стоят. А можно типа такую задачу поставить? -- "с максимально достойным результатом завершить игры в своей группе." Ну а дальше по тексту из последней фразы.Тоже никакого риска.
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vladimir-7
1575180556
Ну вот, президент РФС транслировал приказ министра спорта далее по инстанции главному тренеру Черчесову, а тот теперь даст приказ капитану сборной РФ Дзюбе к исполнению, ну а тот доведет до футболистов. Самое главное во-время передать приказ по инстанции в нижестоящую службу, соблюдая субординацию.
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