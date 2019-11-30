Дюков: «России надо ставить задачу выйти из группы. Потом будем ставить новые цели»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о задачах сборной России на чемпионате Европы-2020.

Команда Станислава Черчесова на сегодняшней жеребьевке попала в группу B, где сыграет против Бельгии, Дании и Финляндии.

«Ближайший турнир, в котором нам надо принять участие, это именно групповой турнир Евро. Прежде всего, нам надо ставить перед собой задачу выйти из группы. После того как это задача будет решена, будем ставить перед собой новые цели и новые задачи», – сказал Дюков.

Расписание матчей сборной России на Евро-2020: первая игра 13 июня с Бельгией в Санкт-Петербурге