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    Черчесов: «Последний матч в Копенгагене не играет нам в плюс. Но надо играть»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Матч Премьер» подвел итоги жеребьевки Евро-2020. Россияне сыграют в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

    – Финляндия, а не Уэльс – насколько это хорошо для нас?

    – Точный ответ я дам тогда, когда обе команды мы проштудируем. Понятно, что у нас есть не самый положительный опыт игры с Уэльсом, но сейчас я точно не могу сказать. Финляндия достаточно качественно играла и, можно сказать, легко попала на Евро. Это тоже о многом говорит. Много игроков играет за рубежом, так что есть над чем подумать.

    – В ваше игровое время вы обыгрывали Финляндию, сейчас другая ситуация?

    – Думаю, что ситуация меняется, вы это сами прекрасно знаете. Ответ сам напрашивается.

    – Два матча дома и решающий, возможно, матч с Данией в Копенгагене. Насколько это хорошо или плохо?

    – Если сам готов к большому турниру, то это большой плюс. Но последний матч в Копенгагене не играет нам в плюс. Но надо играть.

    – Вы оптимистично или с опаской смотрите на эту группу?

    – Смотрю по-рабочему. Пока точно не изучим соперников, ни о чем говорить нельзя. Понятно, бельгийцев мы знаем.

    Расписание матчей сборной России на Евро-2020: первая игра 13 июня с Бельгией в Санкт-Петербурге

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3169

      AtticusFinch 11 минут назад

      конечно не играет -у Вас будет 1 очко и отрицательная разница мячей)и нужна будет только победа)

      0
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      Рейтинг: +11395

      Garrincha58 24 минуты назад

      изучать он собрался, свою сборную и то не знаешь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1327

      AZ 24 минуты назад

      То, что ты еще у руля сборной - не играет в плюс...

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