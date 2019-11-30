Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «Последний матч в Копенгагене не играет нам в плюс. Но надо играть»

Черчесов: «Последний матч в Копенгагене не играет нам в плюс. Но надо играть»

30 ноября 2019, 21:41
13

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Матч Премьер» подвел итоги жеребьевки Евро-2020. Россияне сыграют в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

– Финляндия, а не Уэльс – насколько это хорошо для нас?

– Точный ответ я дам тогда, когда обе команды мы проштудируем. Понятно, что у нас есть не самый положительный опыт игры с Уэльсом, но сейчас я точно не могу сказать. Финляндия достаточно качественно играла и, можно сказать, легко попала на Евро. Это тоже о многом говорит. Много игроков играет за рубежом, так что есть над чем подумать.

– В ваше игровое время вы обыгрывали Финляндию, сейчас другая ситуация?

– Думаю, что ситуация меняется, вы это сами прекрасно знаете. Ответ сам напрашивается.

– Два матча дома и решающий, возможно, матч с Данией в Копенгагене. Насколько это хорошо или плохо?

– Если сам готов к большому турниру, то это большой плюс. Но последний матч в Копенгагене не играет нам в плюс. Но надо играть.

– Вы оптимистично или с опаской смотрите на эту группу?

– Смотрю по-рабочему. Пока точно не изучим соперников, ни о чем говорить нельзя. Понятно, бельгийцев мы знаем.

Расписание матчей сборной России на Евро-2020: первая игра 13 июня с Бельгией в Санкт-Петербурге

Источник: «Бомбардир»
Отбор ЧЕ-2020 Европа Россия Черчесов Станислав
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
AZ
1575139804
То, что ты еще у руля сборной - не играет в плюс...
Ответить
Garrincha58
1575139846
изучать он собрался, свою сборную и то не знаешь
Ответить
ilichkadr
1575141511
Разговор с Черчесовым ни о чём, но чабан по-прежнему не возмутим. Собака лает, караван идёт, 5-я зарплата в мире капает стабильно, не зависимо от результата команды.
Ответить
mutabor0992
1575142419
Чабан в своем репертуаре...Слов много,а смысла ноль.Ну вот кто ТАКИХ оленеводов назначает главным тренером СБОРНОЙ???Должна стоять фамилия и подпись,чтобы потом этого недоумка судить!!!
Ответить
Давид59
1575142868
Не играет нам в плюс. Набор слов. Смысл тут где?
Ответить
gostuio98
1575143564
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king-ball.ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе. Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто по братски делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
Ответить
Plyash
1575146809
Своим словоблудием Стас уже догоняет незабвенного Черномырдина Виктора Степановича.
Ответить
САДЫЧОК
1575149587
Черчесов: «Последний матч ..... А , первый ?
Ответить
Plyash
1575150248
А что вообще по большому счёту должно играть нам в плюс? Да только достойная игра и ничего больше.
Ответить
САДЫЧОК
1575186621
Я , думаю ..вот , такую же бессмыслицу этот т.н. тренер даёт на установке ! Ничего не понятно...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+