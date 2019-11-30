Черчесов: «Последний матч в Копенгагене не играет нам в плюс. Но надо играть»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Матч Премьер» подвел итоги жеребьевки Евро-2020. Россияне сыграют в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

– Финляндия, а не Уэльс – насколько это хорошо для нас?

– Точный ответ я дам тогда, когда обе команды мы проштудируем. Понятно, что у нас есть не самый положительный опыт игры с Уэльсом, но сейчас я точно не могу сказать. Финляндия достаточно качественно играла и, можно сказать, легко попала на Евро. Это тоже о многом говорит. Много игроков играет за рубежом, так что есть над чем подумать.

– В ваше игровое время вы обыгрывали Финляндию, сейчас другая ситуация?

– Думаю, что ситуация меняется, вы это сами прекрасно знаете. Ответ сам напрашивается.

– Два матча дома и решающий, возможно, матч с Данией в Копенгагене. Насколько это хорошо или плохо?

– Если сам готов к большому турниру, то это большой плюс. Но последний матч в Копенгагене не играет нам в плюс. Но надо играть.

– Вы оптимистично или с опаской смотрите на эту группу?

– Смотрю по-рабочему. Пока точно не изучим соперников, ни о чем говорить нельзя. Понятно, бельгийцев мы знаем.

Расписание матчей сборной России на Евро-2020: первая игра 13 июня с Бельгией в Санкт-Петербурге