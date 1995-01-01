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    Черчесов в Бухаресте сфотографировался с кубком Европы

    В 20:00 по Москве в Бухаресте начнется церемония жеребьевки группового этапа чемпионата Европы-2020. На мероприятии уже присутствует главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Специалист сфотографировался с трофеем. Его в 1960 году завоевала сборная СССР.

    «Станислав Черчесов с трофеем чемпионата Европы. Репетиция перед 12 июля. Верим», – написала пресс-служба сборной.

    • Уже известно, что россияне в группе сыграют с Бельгией и Данией.
    • Третий соперник – либо Уэльс, либо Финляндия.
    • Четыре матча Евро-2020 состоятся в Санкт-Петербурге.

    Источник: твиттер сборной России

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    Сегодня, 16:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1101

      Stavropolets 3 минуты назад

      Сфоткались, а теперь осталось его завоевать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1145

      Decorhome 26 минут назад

      Саламыч смотрится

      1
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