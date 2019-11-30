Черчесов в Бухаресте сфотографировался с кубком Европы

В 20:00 по Москве в Бухаресте начнется церемония жеребьевки группового этапа чемпионата Европы-2020. На мероприятии уже присутствует главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Специалист сфотографировался с трофеем. Его в 1960 году завоевала сборная СССР.
«Станислав Черчесов с трофеем чемпионата Европы. Репетиция перед 12 июля. Верим», – написала пресс-служба сборной.
- Уже известно, что россияне в группе сыграют с Бельгией и Данией.
- Третий соперник – либо Уэльс, либо Финляндия.
- Четыре матча Евро-2020 состоятся в Санкт-Петербурге.
Источник: твиттер сборной России