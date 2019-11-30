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Черчесов в Бухаресте сфотографировался с кубком Европы

30 ноября 2019, 16:45
8

В 20:00 по Москве в Бухаресте начнется церемония жеребьевки группового этапа чемпионата Европы-2020. На мероприятии уже присутствует главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Специалист сфотографировался с трофеем. Его в 1960 году завоевала сборная СССР.

«Станислав Черчесов с трофеем чемпионата Европы. Репетиция перед 12 июля. Верим», – написала пресс-служба сборной.

  • Уже известно, что россияне в группе сыграют с Бельгией и Данией.
  • Третий соперник – либо Уэльс, либо Финляндия.
  • Четыре матча Евро-2020 состоятся в Санкт-Петербурге.

Источник: твиттер сборной России
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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Decorhome
1575121629
Саламыч смотрится
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Stavropolets
1575122987
Сфоткались, а теперь осталось его завоевать
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Авек плезир
1575126883
Больше он его не увидит))
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mihail200606
1575127167
Мечты..
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Давид59
1575131167
Близок локоть?
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ArReal
1575132590
и первый раз в жизни мяч в руки поймал))Помним-помним Ливерпуль Спартак 5 - 0 , даже Хески два забил))
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Plyash
1575205792
А вот потрогать Кубок руками Стас никогда не сможет.К сожалению,конечно.
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