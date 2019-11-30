Болельщик – об оскорблении Дзюбы в Сан-Марино: «Это было огромное веселье. Фанаты «Зенита» тоже кричали»

Во время матча десятого тура отбора Евро-2020 против сборной Сан-Марино (5:0) форвард сборной России Артем Дзюба подвергся оскорблениям со стороны болельщиков. Один из них рассказал, что испытывали люди, кричавшие нецензурные выражения в адрес зенитовца.

«Ну как это назвать оскорблениями? Мы пришли на матч, кто-то один крикнул, второй поддержал. Потом были другие обычные болельщики, которые, в свою очередь, стали кричать «Дзюба молодец!», и началась перекличка между ними. На матче это выглядело как обычный угар.

Просто фанаты приехали в карликовый город, футбол никому не интересен, потому что результат уже изначально был понятен. И сам герой нашей передачи обещал семь голов забить, но, к сожалению, не забил. И вот ему ответили таким способом.

Это было огромное веселье на весь стадион. Болельщики не только «Спартака» принимали участие, были фанаты разных клубов. У Дзюбы такой бэкграунд, что за него никто не «вписывается». Кричали ли с нами фанаты «Зенита»? Конечно», – заверил фанат.