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  • Болельщик – об оскорблении Дзюбы в Сан-Марино: «Это было огромное веселье. Фанаты «Зенита» тоже кричали»

Болельщик – об оскорблении Дзюбы в Сан-Марино: «Это было огромное веселье. Фанаты «Зенита» тоже кричали»

30 ноября 2019, 16:29
18

Во время матча десятого тура отбора Евро-2020 против сборной Сан-Марино (5:0) форвард сборной России Артем Дзюба подвергся оскорблениям со стороны болельщиков. Один из них рассказал, что испытывали люди, кричавшие нецензурные выражения в адрес зенитовца.

«Ну как это назвать оскорблениями? Мы пришли на матч, кто-то один крикнул, второй поддержал. Потом были другие обычные болельщики, которые, в свою очередь, стали кричать «Дзюба молодец!», и началась перекличка между ними. На матче это выглядело как обычный угар.

Просто фанаты приехали в карликовый город, футбол никому не интересен, потому что результат уже изначально был понятен. И сам герой нашей передачи обещал семь голов забить, но, к сожалению, не забил. И вот ему ответили таким способом.

Это было огромное веселье на весь стадион. Болельщики не только «Спартака» принимали участие, были фанаты разных клубов. У Дзюбы такой бэкграунд, что за него никто не «вписывается». Кричали ли с нами фанаты «Зенита»? Конечно», – заверил фанат.

  • Дзюба на текущей неделе помог «Зениту» победить «Лион» в Лиге чемпионов.
  • В последние выходные на матче «Урал» – «Спартак» фанаты гостей оскорбляли Дзюбу.
  • «Спартак» за это оштрафовали.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (18)
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giluxa1963
1575121134
то бы Дзюба не забил спартаку им придется так же как Сан-Марино как минимум троих игрорков на него повесить и так же пять получить от других игроков Зенита
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BarStep
1575121186
Даа, IQ приближен у парня к нулю..
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Decorhome
1575121662
Дибил, как его пропустили за границу
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SLADE2019
1575123292
Неужели в Бомбардире считают, что это нормальная публикация? Позор за такие статейки анонимные! Явной провокацией теперь уже попахивает! Под такой источник любой текст можно набрать! Позор!
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woyser
1575124117
Бомбардир! Возьмите себе в штат грамотного пресс-атташе! Ваш детский высер уже стал тупо доставать!
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SPbZenit12
1575125016
Ну ещё бы фанат Спартака не приписал к этому фаната Зенита
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DOCTOR PENALTY
1575126014
Ключевое здесь : футбол был никому не интересен, за Дзюбу никто не вписывается.
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Lexxei1985
1575127848
Похоже на специально написаную оправдательную статейку. Чтобы не получить дисквалификацию
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S.K.V.
1575131474
Крики начались с первых секунд матча,и забьет Дзюба или нет никто не знал.....
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Давид59
1575147478
Оскорблять - весело? Фу!
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