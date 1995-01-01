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    Болельщик – об оскорблении Дзюбы в Сан-Марино: «Это было огромное веселье. Фанаты «Зенита» тоже кричали»

    Во время матча десятого тура отбора Евро-2020 против сборной Сан-Марино (5:0) форвард сборной России Артем Дзюба подвергся оскорблениям со стороны болельщиков. Один из них рассказал, что испытывали люди, кричавшие нецензурные выражения в адрес зенитовца.

    «Ну как это назвать оскорблениями? Мы пришли на матч, кто-то один крикнул, второй поддержал. Потом были другие обычные болельщики, которые, в свою очередь, стали кричать «Дзюба молодец!», и началась перекличка между ними. На матче это выглядело как обычный угар.

    Просто фанаты приехали в карликовый город, футбол никому не интересен, потому что результат уже изначально был понятен. И сам герой нашей передачи обещал семь голов забить, но, к сожалению, не забил. И вот ему ответили таким способом.

    Это было огромное веселье на весь стадион. Болельщики не только «Спартака» принимали участие, были фанаты разных клубов. У Дзюбы такой бэкграунд, что за него никто не «вписывается». Кричали ли с нами фанаты «Зенита»? Конечно», – заверил фанат.

    • Дзюба на текущей неделе помог «Зениту» победить «Лион» в Лиге чемпионов.
    • В последние выходные на матче «Урал» – «Спартак» фанаты гостей оскорбляли Дзюбу.
    • «Спартак» за это оштрафовали.

    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1145

      Decorhome 25 минут назад

      Дибил, как его пропустили за границу

      0
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      Рейтинг: +3253

      BarStep 33 минуты назад

      Даа, IQ приближен у парня к нулю..

      0
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      Рейтинг: +1610

      giluxa1963 34 минуты назад

      то бы Дзюба не забил спартаку им придется так же как Сан-Марино как минимум троих игрорков на него повесить и так же пять получить от других игроков Зенита

      2
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      Рейтинг: +146

      Мудакам 36 минут назад

      с приветом было очень весело!

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