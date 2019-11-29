Эмери: «Работать в «Арсенале» было честью. Я был страстен и предан, прилагал усилия»

«Арсенал» отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери. Баск выступил с прощальной речью, его письмо опубликовано на официальном сайте лондонцев.

«Работать в «Арсенале» было честью. Благодарю болельщиков за понимание, они позволили мне ощутить величие клуба. Благодарю всех, кто ждал меня в любую погоду, чтобы поприветствовать после матчей.

Я работал со страстью и преданностью, прилагал усилия. Хотелось достичь лучших результатов для болельщиков. Также благодарю всех сотрудников «Арсенала», – написал Эмери.

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» после 13-и матчей занимает восьмое место, набрав 18 очков.

В Лиге Европы лондонцы лидируют в своей группе с десятью очками, но еще не гарантировали выход в плей-офф.

Эмери работал в Лондоне с прошлого лета.

Диагноз Эмери: синдром провинциала. У него ничего не получается вне Испании