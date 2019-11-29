Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Эмери: «Работать в «Арсенале» было честью. Я был страстен и предан, прилагал усилия»

Эмери: «Работать в «Арсенале» было честью. Я был страстен и предан, прилагал усилия»

29 ноября 2019, 23:58

«Арсенал» отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери. Баск выступил с прощальной речью, его письмо опубликовано на официальном сайте лондонцев.

«Работать в «Арсенале» было честью. Благодарю болельщиков за понимание, они позволили мне ощутить величие клуба. Благодарю всех, кто ждал меня в любую погоду, чтобы поприветствовать после матчей.

Я работал со страстью и преданностью, прилагал усилия. Хотелось достичь лучших результатов для болельщиков. Также благодарю всех сотрудников «Арсенала», – написал Эмери.

  • В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» после 13-и матчей занимает восьмое место, набрав 18 очков.
  • В Лиге Европы лондонцы лидируют в своей группе с десятью очками, но еще не гарантировали выход в плей-офф.
  • Эмери работал в Лондоне с прошлого лета.

Диагноз Эмери: синдром провинциала. У него ничего не получается вне Испании

Источник: официальный сайт «Арсенала»
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Арсенал Эмери Унаи
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+