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    Эмери: «Работать в «Арсенале» было честью. Я был страстен и предан, прилагал усилия»

    «Арсенал» отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери. Баск выступил с прощальной речью, его письмо опубликовано на официальном сайте лондонцев.

    «Работать в «Арсенале» было честью. Благодарю болельщиков за понимание, они позволили мне ощутить величие клуба. Благодарю всех, кто ждал меня в любую погоду, чтобы поприветствовать после матчей.

    Я работал со страстью и преданностью, прилагал усилия. Хотелось достичь лучших результатов для болельщиков. Также благодарю всех сотрудников «Арсенала», – написал Эмери.

    • В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» после 13-и матчей занимает восьмое место, набрав 18 очков.
    • В Лиге Европы лондонцы лидируют в своей группе с десятью очками, но еще не гарантировали выход в плей-офф.
    • Эмери работал в Лондоне с прошлого лета.

    Диагноз Эмери: синдром провинциала. У него ничего не получается вне Испании

    Источник: официальный сайт «Арсенала»

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    29.11.2019 23:58
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