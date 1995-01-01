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    Меньщиков – лучший тренер ФНЛ в ноябре по версии болельщиков. Его «Ротор» лидирует

    ФНЛ подвела итоги голосования среди болельщиков, которые выбирали лучшего тренера ноября. Им стал главный тренер «Ротора» Игорь Меньщиков.

    Он набрал более 57-и процентов голосов. Второе место досталось главному тренеру «Нефтехимика» Юрию Уткульбаеву – его определила как лучшего в ноябре сама лига. Третий по итогам голосования – Игорь Осинькин («Чертаново»).

    • «Ротор» ушел на зимнюю паузу лидером ФНЛ.
    • Волгоградцы не проиграли в ноябре ни одного матча.
    • Меньщиков тренирует первую команду «Ротора» с января.

    Источник: сообщество ФНЛ в VK

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4296

      серега кашин 12 минут назад

      скорей бы ротор вернулся в рфпл, ети годы так нехватало легендарной команды 90-х

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