Меньщиков – лучший тренер ФНЛ в ноябре по версии болельщиков. Его «Ротор» лидирует

ФНЛ подвела итоги голосования среди болельщиков, которые выбирали лучшего тренера ноября. Им стал главный тренер «Ротора» Игорь Меньщиков.

Он набрал более 57-и процентов голосов. Второе место досталось главному тренеру «Нефтехимика» Юрию Уткульбаеву – его определила как лучшего в ноябре сама лига. Третий по итогам голосования – Игорь Осинькин («Чертаново»).