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  • Меньщиков – лучший тренер ФНЛ в ноябре по версии болельщиков. Его «Ротор» лидирует

Меньщиков – лучший тренер ФНЛ в ноябре по версии болельщиков. Его «Ротор» лидирует

29 ноября 2019, 20:15
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ФНЛ подвела итоги голосования среди болельщиков, которые выбирали лучшего тренера ноября. Им стал главный тренер «Ротора» Игорь Меньщиков.

Он набрал более 57-и процентов голосов. Второе место досталось главному тренеру «Нефтехимика» Юрию Уткульбаеву – его определила как лучшего в ноябре сама лига. Третий по итогам голосования – Игорь Осинькин («Чертаново»).

  • «Ротор» ушел на зимнюю паузу лидером ФНЛ.
  • Волгоградцы не проиграли в ноябре ни одного матча.
  • Меньщиков тренирует первую команду «Ротора» с января.

Источник: сообщество ФНЛ в VK
Россия. ФНЛ Ротор Меньщиков Игорь
Комментарии (3)
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серега кашин
1575049165
скорей бы ротор вернулся в рфпл, ети годы так нехватало легендарной команды 90-х
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nazarovkonstan
1575050475
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://bit.vodka/poyas
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