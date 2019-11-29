Медведев: «Почему для Малкома выбрали Бразилию? Погодный фактор сыграл свою роль»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему нападающий команды Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом».

«У Малкома комплексная программа восстановления. Санкт-петербургский этап уже закончился, сейчас все нацелено на то, чтобы он присоединился к «Зениту» на сборах в Катаре. Почему выбрали Бразилию? Программа восстановления большая, погодный фактор тоже сыграл свою роль», – сказал Медведев.

Минувшим летом игрок перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40 миллионов евро.

Фланговый нападающий провел две игры и с августа не играет из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

Малком – воспитанник «Коринтианса».

Малком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии