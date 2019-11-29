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  • Медведев: «Почему для Малкома выбрали Бразилию? Погодный фактор сыграл свою роль»

Медведев: «Почему для Малкома выбрали Бразилию? Погодный фактор сыграл свою роль»

29 ноября 2019, 16:25
7

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему нападающий команды Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом».

«У Малкома комплексная программа восстановления. Санкт-петербургский этап уже закончился, сейчас все нацелено на то, чтобы он присоединился к «Зениту» на сборах в Катаре. Почему выбрали Бразилию? Программа восстановления большая, погодный фактор тоже сыграл свою роль», – сказал Медведев.

  • Минувшим летом игрок перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40 миллионов евро.
  • Фланговый нападающий провел две игры и с августа не играет из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
  • Малком – воспитанник «Коринтианса».

Малком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Коринтианс Малком Медведев Александр
Комментарии (7)
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серега кашин
1575034450
на пляже захотел поваляться
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Rus9I
1575035394
хахахахаха игрок за 40 мультов, похоже нагнул Зенит))) Это как купить купить Ferrari в России, и пользоваться по праздникам)))) И смешило и плакать хочется.... Жирков в свои 36, больше пользы приносит, чем дорогая компания)))) Дай бог ему здоровья!)
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portero
1575046060
Ну там и матчи РПЛ надо проводить , там тепло... зачем нам футбол в мороз?
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Фан666
1575047339
Зенит пусть весь там играет тренируется, хер ли один малком то
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raritet
1575052234
Непонятно, что вообще происходит. Самая мутная из всех мутных историй в нашем болоте..
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paracetamol
1575066363
Мутная история какая-то...
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Hektor 84
1575100109
Медведев клоун по ходу
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