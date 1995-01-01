Медведев: «Почему для Малкома выбрали Бразилию? Погодный фактор сыграл свою роль»

хахахахаха игрок за 40 мультов, похоже нагнул Зенит)))
Это как купить купить Ferrari в России, и пользоваться по праздникам))))
И смешило и плакать хочется....
Жирков в свои 36, больше пользы приносит, чем дорогая компания))))
Дай бог ему здоровья!)
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему нападающий команды Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом».
«У Малкома комплексная программа восстановления. Санкт-петербургский этап уже закончился, сейчас все нацелено на то, чтобы он присоединился к «Зениту» на сборах в Катаре. Почему выбрали Бразилию? Программа восстановления большая, погодный фактор тоже сыграл свою роль», – сказал Медведев.
- Минувшим летом игрок перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40 миллионов евро.
- Фланговый нападающий провел две игры и с августа не играет из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
- Малком – воспитанник «Коринтианса».
Малком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии