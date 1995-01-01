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    Медведев: «Почему для Малкома выбрали Бразилию? Погодный фактор сыграл свою роль»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему нападающий команды Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом».

    «У Малкома комплексная программа восстановления. Санкт-петербургский этап уже закончился, сейчас все нацелено на то, чтобы он присоединился к «Зениту» на сборах в Катаре. Почему выбрали Бразилию? Программа восстановления большая, погодный фактор тоже сыграл свою роль», – сказал Медведев.

    • Минувшим летом игрок перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40 миллионов евро.
    • Фланговый нападающий провел две игры и с августа не играет из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
    • Малком – воспитанник «Коринтианса».

    Малком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +385

      Rus9I 20 минут назад

      хахахахаха игрок за 40 мультов, похоже нагнул Зенит)))

      Это как купить купить Ferrari в России, и пользоваться по праздникам))))
      И смешило и плакать хочется....
      Жирков в свои 36, больше пользы приносит, чем дорогая компания))))
      Дай бог ему здоровья!)

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      Рейтинг: +4280

      серега кашин 36 минут назад

      на пляже захотел поваляться

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