Булыкин: «При должных усилиях клубов уровень агрессии на трибунах снизится. Болельщики перестанут оскорблять футболистов»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал оскорбительные кричалки в адрес российских игроков.

«Конечно, я против мата и оскорблений на трибунах: как в сторону футболистов, так и в сторону болельщиков. В этом деле очень многое зависит от культуры боления. К сожалению, на трибунах часто находятся люди, которые скандируют матерные выражения. Нужно постоянно напоминать им, что рядом сидят семьи с детьми.

Думаю, что при должных усилиях клубов и футбольных организаций уровень агрессии на трибунах снизится, болельщики перестанут оскорблять футболистов и будут поддерживать свою команду хорошими кричалками. Это будет на благо всем: как футболистам, так и зрителям, которые пришли на футбол с семьей», – сказал Булыкин.