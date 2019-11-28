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  • Булыкин: «При должных усилиях клубов уровень агрессии на трибунах снизится. Болельщики перестанут оскорблять футболистов»

Булыкин: «При должных усилиях клубов уровень агрессии на трибунах снизится. Болельщики перестанут оскорблять футболистов»

28 ноября 2019, 18:31
7

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал оскорбительные кричалки в адрес российских игроков.

«Конечно, я против мата и оскорблений на трибунах: как в сторону футболистов, так и в сторону болельщиков. В этом деле очень многое зависит от культуры боления. К сожалению, на трибунах часто находятся люди, которые скандируют матерные выражения. Нужно постоянно напоминать им, что рядом сидят семьи с детьми.

Думаю, что при должных усилиях клубов и футбольных организаций уровень агрессии на трибунах снизится, болельщики перестанут оскорблять футболистов и будут поддерживать свою команду хорошими кричалками. Это будет на благо всем: как футболистам, так и зрителям, которые пришли на футбол с семьей», – сказал Булыкин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Спартак Дзюба Артем Булыкин Дмитрий
Комментарии (7)
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general.lizyukov
1574956057
Да просто п...ды по всему телу. Хотя смотреть наш футбол без мата - просто импосибл )))
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vka1970
1574961130
С одной стороны Дмитрий прав.Культуру боления подымать крайне важно, а с другой стороны Дзюба сам спровоцировал к себе эти кричалки.Сколько людей из Спартака уходило и не к кому такого "трепетного" отношения не было.Он фигура медийная и на каждом углу демонстрировал как ему плевать на клуб, как топтался на шарфе, да и высказываний нелицеприятных хватало через край.Болелы же наоборот, своей медийностью похвастаться не могут и выбрали такую форму протеста по отношению к капитанишке.Так что всё честно.Не надо было плевать в колодец, который жажду утолял.
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Давид59
1574967364
"Работа с болельщиками" это называется. Берите пример с Питера
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Рубинище
1575010066
Дифирамбы им петь за ватокатание?
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Иван Петров 1986
1575015123
Пока они получают не заработанное бабло, так и дальше будет.
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Plyash
1575022590
Сколько себя помню,и в 60-70х ,всегда орали,кричали,оскорбляли и футболистов и судей.И всё было по делу,никто не обижался на "барана или козла кривоногого, судью на мыло".Лишь за мат менты уводили отдельных болельщиков и всё. А сейчас на стадионах сплошной мат и это уже не оскорбление отдельных игроков,а нарушение общественного порядка и неуважение к окружающим их людям.А это уже работа ментов. Я к тому,что болельщика не обманешь и всегда он будет орать и кричать то,что думает и никуда от этого ни деться.Их легко отличить от матерящихся и брызгающих слюной придурков,так вот и пусть наша любимая полиция с ними работает. Но ,конечно,легче штрафануть стадион или команду,чьи болелы,якобы,виноваты.
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