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    Булыкин: «При должных усилиях клубов уровень агрессии на трибунах снизится. Болельщики перестанут оскорблять футболистов»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал оскорбительные кричалки в адрес российских игроков.

    «Конечно, я против мата и оскорблений на трибунах: как в сторону футболистов, так и в сторону болельщиков. В этом деле очень многое зависит от культуры боления. К сожалению, на трибунах часто находятся люди, которые скандируют матерные выражения. Нужно постоянно напоминать им, что рядом сидят семьи с детьми.

    Думаю, что при должных усилиях клубов и футбольных организаций уровень агрессии на трибунах снизится, болельщики перестанут оскорблять футболистов и будут поддерживать свою команду хорошими кричалками. Это будет на благо всем: как футболистам, так и зрителям, которые пришли на футбол с семьей», – сказал Булыкин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1653

      general.lizyukov 25 минут назад

      Да просто п...ды по всему телу.
      Хотя смотреть наш футбол без мата - просто импосибл )))

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