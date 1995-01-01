Булыкин: «При должных усилиях клубов уровень агрессии на трибунах снизится. Болельщики перестанут оскорблять футболистов»

Да просто п...ды по всему телу.
Хотя смотреть наш футбол без мата - просто импосибл )))
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал оскорбительные кричалки в адрес российских игроков.
«Конечно, я против мата и оскорблений на трибунах: как в сторону футболистов, так и в сторону болельщиков. В этом деле очень многое зависит от культуры боления. К сожалению, на трибунах часто находятся люди, которые скандируют матерные выражения. Нужно постоянно напоминать им, что рядом сидят семьи с детьми.
Думаю, что при должных усилиях клубов и футбольных организаций уровень агрессии на трибунах снизится, болельщики перестанут оскорблять футболистов и будут поддерживать свою команду хорошими кричалками. Это будет на благо всем: как футболистам, так и зрителям, которые пришли на футбол с семьей», – сказал Булыкин.
- В последние выходные на матче «Урал» – «Спартак» фанаты гостей оскорбляли форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
- «Спартак» за это оштрафовали.
- В связи с оскорблениями Дзюба пожаловался в РПЛ.