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    Глушаков: «Хочу, чтобы все увидели, что я не только лезгинку хорошо танцую, но и про «похороны» тоже вспомнили»

    Хавбек «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал решение Мосгорсуда об увеличении суммы алиментов бывшей жене футболиста Дарье с 10 до 42 миллионов рублей.

    «Мне хотелось бы как можно быстрее закрыть эту тему, и чтобы отношения с моей бывшей женой и моя личная жизнь перестали быть достоянием общественности. К сожалению, по стечению обстоятельств и, наверняка, по чьей-то злой воле за последний год практически каждый мой шаг изучался чуть ли не под микроскопом.

    Было много провокаций, недостоверной информации, откровенной грязи – какие-то сфабрикованные переписки и смонтированные аудиосообщения, вбросы. Казалось, что стоит четкая задача – любым способом уничтожить мою репутацию. Это, конечно, выматывало и отнимало массу эмоциональных сил и не давало полностью сконцентрироваться на футболе. Сейчас все это близится к своему логическому концу.

    Что касается сегодняшнего решения суда, то я в принципе с уважением отношусь к любому вердикту этой инстанции. Есть закон, который одинаков для всех, и я всегда соблюдал, и буду соблюдать каждую его букву. Забавно наблюдать несвязное разноголосье представителей и адвокатов, высказывающихся по этому поводу. Такое ощущение, что задействовано целое PR-агенство, которое работает невпопад. Кажется, что людей больше, чем в футбольной команде. Не говоря уже о тех, кто стоит за всем этим процессом. Но эту тему пока оставим за скобками.

    Они говорят о том, что в каких-то регионах нашей страны законы могут иметь двойную трактовку, и якобы представители власти, приставы, где-то имеют меньше полномочий. Например, в Грозном. Это не так. Закон имеет равную силу во всех регионах России, а если они считают иначе – это очень странные суждения юристов-профессионалов. Видимо, глаз замылился, шапка горит. Грозный – прекрасное, гостеприимное место, и я всегда открыт для встреч по любому поводу: официальному или нет.

    Понимаю, что многочисленные представители неприятно удивлены суммой алиментов сейчас и раньше, когда играл в «Спартаке». Разница – более чем в 10 раз, и для них, наверное, это реальная боль. Но контракт у меня сейчас, естественно, другой, а суть в том, что я всегда получаю официальную зарплату, и сумма алиментов устанавливается в соответствии с законом. Что и было сделано в мой первый рабочий день в «Ахмате», хотя для этого и приезжать никуда не надо: мы живем в 21 веке, и все документы можно выслать по e-mail.

    Хочу, чтобы все понимали: все свои обязательства перед бывшей супругой я выполняю в соответствии с законодательством. Закон и время все расставит по своим местам, и мои дети ни в чем не нуждаются и не будут нуждаться. Они остаются моим самым главным счастьем, и я всегда и во всем помогал, помогаю и буду им помогать.

    И главное – я футболист. Это дело моей жизни, моя профессия, моя страсть. Сейчас после всего случившегося открыта новая страница моей карьеры. Перезагрузка. Это нелегко, но этой новый вызов, а у меня еще вагон сил, энергии и здоровые амбиции.

    Трофеи, сборная, еврокубки – это мои ориентиры. Насколько они реальны, покажет время. Но я хочу еще долго играть в футбол на самом высоком уровне, радовать болельщиков, побеждать, и чтобы все увидели, что я не только лезгинку хорошо танцую, но и про «похороны» тоже вспомнили», – сказал Глушаков.

    • В феврале 2019 года Никулинский суд расторг брак футболиста и взыскал с Глушакова 10 миллионов рублей в пользу Дарьи. Она также получает треть дохода футболиста на дочерей до достижения ими совершеннолетия, а также 100 тысяч рублей ежемесячно на младшую дочь.
    • Мосгорсуд частично согласился с доводами апелляционной жалобы Дарьи и увеличил сумму компенсации до 42 миллиона рублей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:19
    Комментарии6
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      Рейтинг: +662

      Серж 69 58 минут назад

      Ну посопи ещё,пожалуйся,слёзки пусти, крокодил хренов...Скучно в Грозном сидеть,напомнить о себе хочется?Так какой чёрт туда тебя занёс?Не сам ли свалил за лёгким баблом?Лезгинку он танцует там,нам что умилиться нужно,надо же,каков джигит!"Похороны" не вспоминай,забудь,тебе это уже ни к чему,да и нам никуда не упёрлось.

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      Рейтинг: +6

      lopatinartemvaa 58 минут назад

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://shorturl.ca/poyas

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      Рейтинг: +6287

      mihail200606 1 час назад

      Ты чмо и балабол.. Исчезни уже.. Ты ничего хорошо не делаешь

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      Рейтинг: +12778

      bset 1 час назад

      Ага, забудешь тут, что ты жену лупил и чеченцами им угрожал. Как футболист ты себя похоронил после этой истории))

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      Рейтинг: +3155

      AtticusFinch > bset 31 минуту назад

      Да там жена та ещё штучка - они друг друга стоят))

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      Рейтинг: +14955

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Много сказал, молодец! *****

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