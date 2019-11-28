Глушаков: «Хочу, чтобы все увидели, что я не только лезгинку хорошо танцую, но и про «похороны» тоже вспомнили»

Хавбек «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал решение Мосгорсуда об увеличении суммы алиментов бывшей жене футболиста Дарье с 10 до 42 миллионов рублей.

«Мне хотелось бы как можно быстрее закрыть эту тему, и чтобы отношения с моей бывшей женой и моя личная жизнь перестали быть достоянием общественности. К сожалению, по стечению обстоятельств и, наверняка, по чьей-то злой воле за последний год практически каждый мой шаг изучался чуть ли не под микроскопом.

Было много провокаций, недостоверной информации, откровенной грязи – какие-то сфабрикованные переписки и смонтированные аудиосообщения, вбросы. Казалось, что стоит четкая задача – любым способом уничтожить мою репутацию. Это, конечно, выматывало и отнимало массу эмоциональных сил и не давало полностью сконцентрироваться на футболе. Сейчас все это близится к своему логическому концу.

Что касается сегодняшнего решения суда, то я в принципе с уважением отношусь к любому вердикту этой инстанции. Есть закон, который одинаков для всех, и я всегда соблюдал, и буду соблюдать каждую его букву. Забавно наблюдать несвязное разноголосье представителей и адвокатов, высказывающихся по этому поводу. Такое ощущение, что задействовано целое PR-агенство, которое работает невпопад. Кажется, что людей больше, чем в футбольной команде. Не говоря уже о тех, кто стоит за всем этим процессом. Но эту тему пока оставим за скобками.

Они говорят о том, что в каких-то регионах нашей страны законы могут иметь двойную трактовку, и якобы представители власти, приставы, где-то имеют меньше полномочий. Например, в Грозном. Это не так. Закон имеет равную силу во всех регионах России, а если они считают иначе – это очень странные суждения юристов-профессионалов. Видимо, глаз замылился, шапка горит. Грозный – прекрасное, гостеприимное место, и я всегда открыт для встреч по любому поводу: официальному или нет.

Понимаю, что многочисленные представители неприятно удивлены суммой алиментов сейчас и раньше, когда играл в «Спартаке». Разница – более чем в 10 раз, и для них, наверное, это реальная боль. Но контракт у меня сейчас, естественно, другой, а суть в том, что я всегда получаю официальную зарплату, и сумма алиментов устанавливается в соответствии с законом. Что и было сделано в мой первый рабочий день в «Ахмате», хотя для этого и приезжать никуда не надо: мы живем в 21 веке, и все документы можно выслать по e-mail.

Хочу, чтобы все понимали: все свои обязательства перед бывшей супругой я выполняю в соответствии с законодательством. Закон и время все расставит по своим местам, и мои дети ни в чем не нуждаются и не будут нуждаться. Они остаются моим самым главным счастьем, и я всегда и во всем помогал, помогаю и буду им помогать.

И главное – я футболист. Это дело моей жизни, моя профессия, моя страсть. Сейчас после всего случившегося открыта новая страница моей карьеры. Перезагрузка. Это нелегко, но этой новый вызов, а у меня еще вагон сил, энергии и здоровые амбиции.

Трофеи, сборная, еврокубки – это мои ориентиры. Насколько они реальны, покажет время. Но я хочу еще долго играть в футбол на самом высоком уровне, радовать болельщиков, побеждать, и чтобы все увидели, что я не только лезгинку хорошо танцую, но и про «похороны» тоже вспомнили», – сказал Глушаков.