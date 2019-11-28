Глушаков выплатит бывшей жене 42 миллиона рублей

Мосгорсуд удовлетворил апелляцию бывшей супруги полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова Дарьи по делу о разделе совместно нажитого имущества.

«Суд частично согласился с доводами нашей апелляционной жалобы и увеличил сумму компенсации до 42 миллиона рублей», – сказала адвокат Алиса Образцова.

По ее словам, Глушаков вывел почти 200 миллиона рублей со счетов после расставания с женой. В ходе процесса также оспаривалось владение стоматологической клиникой. Апелляционный суд постановил, что этот бизнес принадлежит футболисту. Защита его экс-супруги собирается оспаривать это решение.

В феврале 2019 года Никулинский суд расторг брак футболиста и взыскал с Глушакова 10 миллионов рублей в пользу Дарьи. Она также получает треть дохода футболиста на дочерей до достижения ими совершеннолетия, а также 100 тысяч рублей ежемесячно на младшую дочь.

Глушаков подал в суд на бывшую жену. Он хочет компенсацию по иску о защите чести и достоинства



