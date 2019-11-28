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Глушаков выплатит бывшей жене 42 миллиона рублей

28 ноября 2019, 15:31
15

Мосгорсуд удовлетворил апелляцию бывшей супруги полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова Дарьи по делу о разделе совместно нажитого имущества.

«Суд частично согласился с доводами нашей апелляционной жалобы и увеличил сумму компенсации до 42 миллиона рублей», – сказала адвокат Алиса Образцова.

По ее словам, Глушаков вывел почти 200 миллиона рублей со счетов после расставания с женой. В ходе процесса также оспаривалось владение стоматологической клиникой. Апелляционный суд постановил, что этот бизнес принадлежит футболисту. Защита его экс-супруги собирается оспаривать это решение.

  • В феврале 2019 года Никулинский суд расторг брак футболиста и взыскал с Глушакова 10 миллионов рублей в пользу Дарьи. Она также получает треть дохода футболиста на дочерей до достижения ими совершеннолетия, а также 100 тысяч рублей ежемесячно на младшую дочь.

Глушаков подал в суд на бывшую жену. Он хочет компенсацию по иску о защите чести и достоинства


Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Глушаков Денис
Комментарии (15)
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VVM1964
1574944827
Не плохо " ущипнула " - дальше можно и не работать .
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Mister_Tomsk
1574944939
ну если она тупая ей и на год этих бабосиков не хватит)
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DOCTOR PENALTY
1574946724
Годовой бюджет команды из Миллерова.
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Диктор
1574947627
Хорошо хапнула.
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Nikita Suarez
1574947759
Что значит деньги жене? Это ДЕТЯМ! Жена конечно может в йух не дуть теперь..а детей жалко
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lNeTl
1574948467
Хорошо устроилась
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Masteralex
1574948860
в целом нормальная практика раздела имущества, когда муж был никем и вырос до больших денег, то давайте скажем честно, вторая половина тоже тянула все это время тяготы и невзгоды на пути к олимпу а глушаков обычный эгоистичный чмошник, поднялся из грязи в князи и решил что ему можно всё и измены и оскорбления с угрозами, как оказалось нет
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lopatinartemvaa
1574954006
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано------------- http://miorez.2sms.ru
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