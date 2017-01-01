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    Глушаков выплатит бывшей жене 42 миллиона рублей

    Мосгорсуд удовлетворил апелляцию бывшей супруги полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова Дарьи по делу о разделе совместно нажитого имущества.

    «Суд частично согласился с доводами нашей апелляционной жалобы и увеличил сумму компенсации до 42 миллиона рублей», – сказала адвокат Алиса Образцова.

    По ее словам, Глушаков вывел почти 200 миллиона рублей со счетов после расставания с женой. В ходе процесса также оспаривалось владение стоматологической клиникой. Апелляционный суд постановил, что этот бизнес принадлежит футболисту. Защита его экс-супруги собирается оспаривать это решение.

    • В феврале 2019 года Никулинский суд расторг брак футболиста и взыскал с Глушакова 10 миллионов рублей в пользу Дарьи. Она также получает треть дохода футболиста на дочерей до достижения ими совершеннолетия, а также 100 тысяч рублей ежемесячно на младшую дочь.

    Глушаков подал в суд на бывшую жену. Он хочет компенсацию по иску о защите чести и достоинства


    Источник: Агентство городских новостей «Москва»

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    Сегодня, 15:31
    Комментарии9
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      Рейтинг: +185

      Nikita Suarez 8 минут назад

      Что значит деньги жене? Это ДЕТЯМ! Жена конечно может в йух не дуть теперь..а детей жалко

      0
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      Рейтинг: +8918

      Диктор 10 минут назад

      Хорошо хапнула.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14944

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      Годовой бюджет команды из Миллерова.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +772

      alarm 49 минут назад

      позор спартаку!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +986

      Mister_Tomsk 55 минут назад

      ну если она тупая ей и на год этих бабосиков не хватит)

      0
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      Рейтинг: +19466

      VVM1964 57 минут назад

      Не плохо " ущипнула " - дальше можно и не работать .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1811

      Борат 1 час назад

      неплохо шкура наварится за счёт легенды спартака!

      -1
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      Рейтинг: +1242

      PNZ1985 > Борат 58 минут назад

      эх, борат, карбонат!

      -1
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      Рейтинг: +19466

      VVM1964 > PNZ1985 56 минут назад

      - Дегенерат .

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