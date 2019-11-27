Журналист Короткин: «Любой игрок РПЛ – как минимум рублевый миллионер. Выслушивать оскорбления с трибун – часть их профессии»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин поговорил о доходах футболистов РПЛ. Все они – миллионеры.
«Любой футболист РПЛ априори как минимум рублевый миллионер. Каждый должен понимать, что выслушивать оскорбления с трибун – это часть профессии. У них такая профессия. Ненависть к ним – это часть профессии. Деваться некуда», – считает корреспондент.
- В последние выходные на матче «Урал» – «Спартак» фанаты гостей оскорбляли Артема Дзюбу.
- «Спартак» за это оштрафовали.
- В связи с оскорблениями Дзюба пожаловался в РПЛ.
Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.