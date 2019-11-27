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    Журналист Короткин: «Любой игрок РПЛ – как минимум рублевый миллионер. Выслушивать оскорбления с трибун – часть их профессии»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин поговорил о доходах футболистов РПЛ. Все они – миллионеры.

    «Любой футболист РПЛ априори как минимум рублевый миллионер. Каждый должен понимать, что выслушивать оскорбления с трибун – это часть профессии. У них такая профессия. Ненависть к ним – это часть профессии. Деваться некуда», – считает корреспондент.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

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    27.11.2019 23:34
    Комментарии10
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      Рейтинг: -24

      Вальдемар IV 14 минут назад

      это не профессия это халява просто быть русским футболистом

      1
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      Рейтинг: +69

      elessar arnor 27 минут назад

      о, капля адекватности подкатила

      нужно подобное и про расизм, как чернокожий Рахим Стерлинг и Туре, наиболее плачущие, с несколькими млн евро в год, страдают от белых, которые и позволили современному футболку делать подобные суммы и их же платить в виде зарплат

      0
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      Рейтинг: +1389

      Бриг 1 час назад

      Однако, если журналиста матерно оскорбят на публике, он может подать в суд, а у футболиста это часть профессии?

      0
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      Рейтинг: +11361

      Garrincha58 1 час назад

      играли бы эти мульёнеры на миллион, а то ведь на копейку не больше, а гонору то

      1
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      Рейтинг: +859

      solodealer > Garrincha58 19 минут назад

      Хахахахах)))+

      0
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      Рейтинг: +4255

      paracetamol 1 час назад

      А я вот желтых журналюг на куй посылаю. Выслушивать оскорбления – часть их профессии

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      Рейтинг: +3798

      vladik12 > paracetamol 1 час назад

      Твоя профессия - нет-нет, да получить от меня заслуженный минус.

      0
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      Рейтинг: -24

      Вальдемар IV > vladik12 13 минут назад

      его профессия быть бомжом

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      Рейтинг: +1823

      Борат 1 час назад

      Питерский омон оприходует хряков дубинками - это часть их профессии!
      Медведев уже дал указку мутузить всех поросей без разбору, если будут на дзюбу свои пятаки открывать!
      Во будет умора!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +4255

      paracetamol > Борат 1 час назад

      Правильное решение омона. Весь стадион раздолбать могут.

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