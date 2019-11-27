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  • Журналист Короткин: «Любой игрок РПЛ – как минимум рублевый миллионер. Выслушивать оскорбления с трибун – часть их профессии»

Журналист Короткин: «Любой игрок РПЛ – как минимум рублевый миллионер. Выслушивать оскорбления с трибун – часть их профессии»

27 ноября 2019, 23:34
13

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин поговорил о доходах футболистов РПЛ. Все они – миллионеры.

«Любой футболист РПЛ априори как минимум рублевый миллионер. Каждый должен понимать, что выслушивать оскорбления с трибун – это часть профессии. У них такая профессия. Ненависть к ним – это часть профессии. Деваться некуда», – считает корреспондент.

Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

Россия. Премьер-лига
Комментарии (13)
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paracetamol
1574887310
А я вот желтых журналюг на куй посылаю. Выслушивать оскорбления – часть их профессии
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yоwill
1574888128
Если делаете cтавки -> portal-bet.ru
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Garrincha58
1574888227
играли бы эти мульёнеры на миллион, а то ведь на копейку не больше, а гонору то
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Бриг
1574888496
Однако, если журналиста матерно оскорбят на публике, он может подать в суд, а у футболиста это часть профессии?
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Вальдемар IV
1574891970
это не профессия это халява просто быть русским футболистом
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general.lizyukov
1574893572
Какая связь между обладанием миллионом и выслушиванием оскорблений? Никому нет дела до их миллионов, если они заработаны. А не получены. Есть игра - да бог навстречу, хоть миллиард. Нет игры - нехер миллионы получать.
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Сенситив
1574893797
коль про полено непотребное что взвизгнет хряк, всех поросюшек крепко измутузят, как-то так...))
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shaekhovsalikhnrc
1574896440
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Добрый Бобер
1574915363
Любой собственник квартиры в крупном городе - рублёвый миллионер, и что?
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