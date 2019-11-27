L'Equipe: экс-агент Канте угрожал игроку оружием после трансфера в «Челси», требуя комиссию

Незадолго до перехода в «Челси» полузащитник Н’Голо Канте сменил агента. Вместо Рашида Саадны представлять интересы тогда еще игрока «Лестера» стал Абделькарим Дюа. После трансфера француза в Лондон Саадна требовал с футболиста комиссионные.

Саадна пришел на встречу с игроком с братом, у которого было оружие, пишет L'Equipe. Они требовали комиссию за переход Канте из «Лестера» в «Челси», а также разрыва соглашения между футболистом и новым агентом Дюа.

«Я не шучу. Либо ты все уладишь, либо я разберусь по-своему», – говорит Саадна на аудиозаписи, которая попала к СМИ.