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  • L'Equipe: экс-агент Канте угрожал игроку оружием после трансфера в «Челси», требуя комиссию

L'Equipe: экс-агент Канте угрожал игроку оружием после трансфера в «Челси», требуя комиссию

27 ноября 2019, 23:21
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Незадолго до перехода в «Челси» полузащитник Н’Голо Канте сменил агента. Вместо Рашида Саадны представлять интересы тогда еще игрока «Лестера» стал Абделькарим Дюа. После трансфера француза в Лондон Саадна требовал с футболиста комиссионные.

Саадна пришел на встречу с игроком с братом, у которого было оружие, пишет L'Equipe. Они требовали комиссию за переход Канте из «Лестера» в «Челси», а также разрыва соглашения между футболистом и новым агентом Дюа.

«Я не шучу. Либо ты все уладишь, либо я разберусь по-своему», – говорит Саадна на аудиозаписи, которая попала к СМИ.

  • Сумма трансфера Канте в «Челси» в 2016 году составила 35,8 миллиона евро.
  • Канте в следующем году второй раз подряд стал чемпионом Англии.
  • Француз – чемпион мира.

Источник: L'Equipe
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига Челси Лестер Канте Н'Голо
Комментарии (1)
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Hektor 84
1574968922
И это происходит в Англии. Разгул преступности. Надо их лишить проведения какого нибудь турнира
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