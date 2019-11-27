Абрахам в Валенсии заплакал, покидая поле на носилках из-за травмы

Нападающий «Валенсии» Тэмми Абрахам не смог завершить матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии». В первом тайме англичанин получил травму.
Абрахам заплакал, когда на носилках покидал поле. Причиной травмы стало падение в чужой штрафной площади. Вместо форварда на поле вышел Миши Батшуайи.
- В текущем месяце Абрахам забил дебютный гол за сборную.
- В сезоне АПЛ форвард провел 13 матчей, забил десять голов, сделал две результативные передачи.
- На рынке игрок стоит 32 миллиона евро.
Источник: Бомбардир.ру