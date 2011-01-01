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    Абрахам в Валенсии заплакал, покидая поле на носилках из-за травмы

    Нападающий «Валенсии» Тэмми Абрахам не смог завершить матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии». В первом тайме англичанин получил травму.

    Абрахам заплакал, когда на носилках покидал поле. Причиной травмы стало падение в чужой штрафной площади. Вместо форварда на поле вышел Миши Батшуайи.

    • В текущем месяце Абрахам забил дебютный гол за сборную.
    • В сезоне АПЛ форвард провел 13 матчей, забил десять голов, сделал две результативные передачи.
    • На рынке игрок стоит 32 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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