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  • Абрахам в Валенсии заплакал, покидая поле на носилках из-за травмы

Абрахам в Валенсии заплакал, покидая поле на носилках из-за травмы

27 ноября 2019, 22:36

Нападающий «Валенсии» Тэмми Абрахам не смог завершить матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии». В первом тайме англичанин получил травму.

Абрахам заплакал, когда на носилках покидал поле. Причиной травмы стало падение в чужой штрафной площади. Вместо форварда на поле вышел Миши Батшуайи.

  • В текущем месяце Абрахам забил дебютный гол за сборную.
  • В сезоне АПЛ форвард провел 13 матчей, забил десять голов, сделал две результативные передачи.
  • На рынке игрок стоит 32 миллиона евро.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Валенсия Челси Абрахам Тэмми
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