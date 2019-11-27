Ракицкий – об уходе из сборной Украины: «Кто-то писал «чудак на букву «М», другие – «понимаем твой выбор»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал решение завершить карьеру в сборной Украины.

«Кто-то писал «чудак на букву М» и тому подобное, другие – «понимаем твой выбор». Сборную обсуждать не очень хочу. Скажу так: без меня команда и так играет хорошо. Я там буду лишний», – цитирует Ракицкого «Фонтанка».

Защитник объявил о завершении карьеры в сборной в начале ноября.

Ракицкий перешел в «Зенит» зимой 2019 года.

После ухода из «Шахтера» украинский защитник ни разу не получил вызов в национальную команду своей страны.

Ракицкий: «Сказал, чтобы Оздоев не подходил ко мне с поцелуями перед штрафным. Я стесняюсь»