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  • Ракицкий – об уходе из сборной Украины: «Кто-то писал «чудак на букву «М», другие – «понимаем твой выбор»

Ракицкий – об уходе из сборной Украины: «Кто-то писал «чудак на букву «М», другие – «понимаем твой выбор»

27 ноября 2019, 16:31

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал решение завершить карьеру в сборной Украины.

«Кто-то писал «чудак на букву М» и тому подобное, другие – «понимаем твой выбор». Сборную обсуждать не очень хочу. Скажу так: без меня команда и так играет хорошо. Я там буду лишний», – цитирует Ракицкого «Фонтанка».

  • Защитник объявил о завершении карьеры в сборной в начале ноября.
  • Ракицкий перешел в «Зенит» зимой 2019 года.
  • После ухода из «Шахтера» украинский защитник ни разу не получил вызов в национальную команду своей страны.

Ракицкий: «Сказал, чтобы Оздоев не подходил ко мне с поцелуями перед штрафным. Я стесняюсь»

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Украина Зенит Ракицкий Ярослав
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