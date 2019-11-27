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    Ракицкий: «Сказал, чтобы Оздоев не подходил ко мне с поцелуями перед штрафным. Я стесняюсь»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал примету хавбека питерцев Магомеда Оздоева целовать его голову перед исполнением штрафного.

    – Я подозреваю, вы впервые столкнулись с тем, чтобы вас целовал мужчина перед пробитием штрафного.

    – Конечно. Я уже сказал, чтобы Оздоев не подходил ко мне. Я стесняюсь.

    – И при этом я знаю, что футболисты очень суеверные. Насколько вот этот элемент фарта с поцелуем присутствует?

    – Ну да, три гола забил. Тут Магомед снова подходил, пытался поцеловать. Но я сказал, что не надо, дай бог – сам так забью, без поцелуя.

    – У вас фантастический удар со штрафного. Это тренируется или это то, что у вас в Першотравенске выросло, то и выросло?

    – Это и годы тренировок: после них еще остаешься заниматься, побить через стенку. Да и сам бог дал, природное. Сейчас раза 2-3 в неделю остаюсь после тренировки, бью через манекены. Как долго? Да недолго. Сейчас погода такая – побил раза три, и пальцы отмерзли, – сказал Ракицкий.

    Оздоев: «Хватит целовать Ракицкого. Уже жена начала ревновать!»


    Источник: «Фонтанка»

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    Сегодня, 14:21
    Комментарии21
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      Рейтинг: +561

      yurdin 1 минуту назад

      Эй, вы на Западе, кто прочитал эту заметку. Запомните: геев на Северном Кавказе нет! ;-)

      0
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      Рейтинг: +8889

      DeStar 2 минуты назад

      Странные комменты порой, ладно бы 1-2 были с гейскими замашками так они все одинаковые)

      0
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      Рейтинг: +7842

      ufos73 5 минут назад

      Бось представить что у них там в душевой после матча творится...

      0
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      Рейтинг: +97

      Ceнит 16 минут назад

      А вы знали что Панин талисман синита?

      0
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      Рейтинг: +3547

      ЮНик 44 минуты назад

      Смотрите сегодня на "Матч - ТВ" двухсерийный триллер - "Французский поцелуй"(18+). Начало сеанса в 21-00.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1755

      Томик 51 минуту назад

      Потом станет просить называть его просто Лораном.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5419

      Старикан 55 минут назад

      Сначала в лобик поцеловать, потом сзади подкрадываться начнёт...))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +308

      АКМ-74У 58 минут назад

      Кто-то тренирует удары, кто-то поцелуи.

      3
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      Рейтинг: +19341

      VVM1964 1 час назад

      Да уж - потерпите как нибудь , голубки , ну до раздевалки хотя бы .

      2
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      Рейтинг: +555

      ProstoPolzovatel 1 час назад

      Новость, конечно, футбольная спору нет...Ждем когда Лига Ставок откроет пари на это событие)))

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