Ракицкий: «Сказал, чтобы Оздоев не подходил ко мне с поцелуями перед штрафным. Я стесняюсь»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал примету хавбека питерцев Магомеда Оздоева целовать его голову перед исполнением штрафного.

– Я подозреваю, вы впервые столкнулись с тем, чтобы вас целовал мужчина перед пробитием штрафного.

– Конечно. Я уже сказал, чтобы Оздоев не подходил ко мне. Я стесняюсь.

– И при этом я знаю, что футболисты очень суеверные. Насколько вот этот элемент фарта с поцелуем присутствует?

– Ну да, три гола забил. Тут Магомед снова подходил, пытался поцеловать. Но я сказал, что не надо, дай бог – сам так забью, без поцелуя.

– У вас фантастический удар со штрафного. Это тренируется или это то, что у вас в Першотравенске выросло, то и выросло?

– Это и годы тренировок: после них еще остаешься заниматься, побить через стенку. Да и сам бог дал, природное. Сейчас раза 2-3 в неделю остаюсь после тренировки, бью через манекены. Как долго? Да недолго. Сейчас погода такая – побил раза три, и пальцы отмерзли, – сказал Ракицкий.

Оздоев: «Хватит целовать Ракицкого. Уже жена начала ревновать!»



