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  • Ракицкий: «Сказал, чтобы Оздоев не подходил ко мне с поцелуями перед штрафным. Я стесняюсь»

Ракицкий: «Сказал, чтобы Оздоев не подходил ко мне с поцелуями перед штрафным. Я стесняюсь»

27 ноября 2019, 14:21
24

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал примету хавбека питерцев Магомеда Оздоева целовать его голову перед исполнением штрафного.

– Я подозреваю, вы впервые столкнулись с тем, чтобы вас целовал мужчина перед пробитием штрафного.

– Конечно. Я уже сказал, чтобы Оздоев не подходил ко мне. Я стесняюсь.

– И при этом я знаю, что футболисты очень суеверные. Насколько вот этот элемент фарта с поцелуем присутствует?

– Ну да, три гола забил. Тут Магомед снова подходил, пытался поцеловать. Но я сказал, что не надо, дай бог – сам так забью, без поцелуя.

– У вас фантастический удар со штрафного. Это тренируется или это то, что у вас в Першотравенске выросло, то и выросло?

– Это и годы тренировок: после них еще остаешься заниматься, побить через стенку. Да и сам бог дал, природное. Сейчас раза 2-3 в неделю остаюсь после тренировки, бью через манекены. Как долго? Да недолго. Сейчас погода такая – побил раза три, и пальцы отмерзли, – сказал Ракицкий.

Оздоев: «Хватит целовать Ракицкого. Уже жена начала ревновать!»


Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Зенит Оздоев Магомед Ракицкий Ярослав
Комментарии (24)
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все_будет_AUDI
1574854672
Гомосеки
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VVM1964
1574856341
Да уж - потерпите как нибудь , голубки , ну до раздевалки хотя бы .
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АКС-74У
1574857126
Кто-то тренирует удары, кто-то поцелуи.
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Томик
1574857535
Потом станет просить называть его просто Лораном.
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ЮНик
1574857956
Смотрите сегодня на "Матч - ТВ" двухсерийный триллер - "Французский поцелуй"(18+). Начало сеанса в 21-00.
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ufos73
1574860310
Бось представить что у них там в душевой после матча творится...
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DeStar
1574860448
Странные комменты порой, ладно бы 1-2 были с гейскими замашками так они все одинаковые)
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yurdin
1574860538
Эй, вы на Западе, кто прочитал эту заметку. Запомните: геев на Северном Кавказе нет! ;-)
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VVM1964
1574861125
" Тут Магомед снова подходил, пытался поцеловать. Но я сказал, что не надо, – сам так забью, без поцелуя " - бомбардир , что это за порно роман вы тут публикуете ? ))) Осталось только опубликовать интервью с Оздоевым и поинтересоваться - понравилось ли как ему " забил" Ракицкий .
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woyser
1574862193
Вот. Остаётся и отрабатывает удары. Никто просто так не станет хорошим игроком, будь ты хоть трижды талантлив, но без трудолюбия и усердия никем не станешь. Только, таким как все - вечно подающим надежды.
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