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    Оздоев: «Хватит целовать Ракицкого. Уже жена начала ревновать!»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, откуда взялась традиция целовать в голову защитника команды Ярослава Ракицкого перед исполнением им штрафных ударов.

    Россиянин дважды целовал украинца в матчах с «Оренбургом» (3:1, 21-й тур РПЛ) и «Локомотивом» (1:1, 22-й тур) и каждый раз после этого мяч в результате ударов Ракицкого залетал в сетку ворот соперника.

    – Поцелуй в лысину Ракицкого – кто это придумал?

    – Все было спонтанно. Просто пожелал ему удачи, подсказал свое видение, как лучше ударить, куда надо попасть – я дольше играю в России, понимаю, какие маневры делают вратари.

    Так было и в матче с «Локомотивом» – я с Гильерме вырос, можно сказать, мы хорошие друзья, общаемся семьями. Знаю и сильные его качества, и другие – это даже не слабые точки, а, скорее, излишки роста. Он очень высокий, его руки могут ворота закрыть, и если низкий вратарь за счет прыжка может вытащить, то Гиля – за счет рук. Поэтому все зависит от удара.

    – Вы еще и советы Ракицкому даете.

    – Команда – это как дорогой часовой механизм, который должен постоянно работать, помогать друг другу, чтобы стрелочка ходила как нужно, а не опаздывала. Поэтому всегда подсказываем друг другу и ждем помощи от каждого. Это здорово – так и добываются большие победы.

    – В Краснодаре снова подсказали ему?

    – Да, но целовать не стал – хватит. Уже жена начала ревновать! (смеется) А вообще я считаю, что игроки с таким ударом – они уникальны для стандартов, их немного в мире. «Щекой» пробить с такой силой! Мы передачу только отдать можем, а он бьет и кладет как хочет. Такими были Бэкхем, Михайлович, Жуниньо Пернамбукано. Ракицкий даже на тренировках штрафные не отрабатывает – с такой-то левой ногой зачем это нужно?

    • Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в январе этого года.
    • Футболист провел за петербуржцев девять игр в Премьер-лиге и забил три гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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