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  • Караваев – о возвращении в Европу: «Нужно всегда ставить себе самую высокую планку»

Караваев – о возвращении в Европу: «Нужно всегда ставить себе самую высокую планку»

26 ноября 2019, 22:14
3

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о возможном возвращении в один из европейских чемпионатов.

«Когда приходишь в такой большой клуб, как «Зенит», никто не гарантирует тебе места в основе. Перед трансфером я не общался с тренером на тему того, как часто буду играть в основном составе. В «Зените» очень высокая конкуренция, так что надо работать, показывать свой лучший футбол. Рад, что в текущий момент оправдываю доверие тренера.

Думаю ли о возвращении в европейский чемпионат? Конечно, нужно всегда ставить себе самую высокую планку. Но на данный момент я играю в топ-клубе России. Выхожу на поле в Лиге чемпионов – и это здорово. Не знаю, как сложится ситуация в дальнейшем, но сейчас я доволен, что в моей карьере все именно так», – отметил Караваев.

Источник: Footmercato
Россия. Премьер-лига Зенит Караваев Вячеслав
Комментарии (3)
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acor94
1574805574
удачно влился в коллектив
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paracetamol
1574806085
Нужно всегда ставить себе самую высокую планку, на не всегда получается.
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general.lizyukov
1574846391
Зачем тогда вернулся? Так бы через Эредивизие и проскользнул в топовые лиги.
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