Караваев – о возвращении в Европу: «Нужно всегда ставить себе самую высокую планку»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о возможном возвращении в один из европейских чемпионатов.

«Когда приходишь в такой большой клуб, как «Зенит», никто не гарантирует тебе места в основе. Перед трансфером я не общался с тренером на тему того, как часто буду играть в основном составе. В «Зените» очень высокая конкуренция, так что надо работать, показывать свой лучший футбол. Рад, что в текущий момент оправдываю доверие тренера.

Думаю ли о возвращении в европейский чемпионат? Конечно, нужно всегда ставить себе самую высокую планку. Но на данный момент я играю в топ-клубе России. Выхожу на поле в Лиге чемпионов – и это здорово. Не знаю, как сложится ситуация в дальнейшем, но сейчас я доволен, что в моей карьере все именно так», – отметил Караваев.