Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Караваев – о возвращении в Европу: «Нужно всегда ставить себе самую высокую планку»

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о возможном возвращении в один из европейских чемпионатов.

    «Когда приходишь в такой большой клуб, как «Зенит», никто не гарантирует тебе места в основе. Перед трансфером я не общался с тренером на тему того, как часто буду играть в основном составе. В «Зените» очень высокая конкуренция, так что надо работать, показывать свой лучший футбол. Рад, что в текущий момент оправдываю доверие тренера.

    Думаю ли о возвращении в европейский чемпионат? Конечно, нужно всегда ставить себе самую высокую планку. Но на данный момент я играю в топ-клубе России. Выхожу на поле в Лиге чемпионов – и это здорово. Не знаю, как сложится ситуация в дальнейшем, но сейчас я доволен, что в моей карьере все именно так», – отметил Караваев.

    Источник: Footmercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:14
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74572
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru