Mundo Deportivo: «Золотой мяч» получит Месси

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Обладателем «Золотого мяча» станет нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, утверждает Mundo Deportivo.
Представители журнала France Football побывали в «Барселоне» и оповестили 32-летнего аргентинца о его победе, отмечает издание. Французский журнал взял у Месси интервью для церемонии.
- «Золотой мяч» – ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту календарного года в Европе.
- Церемония награждения пройдет 2 декабря в Париже.
La portada del martes 26 de noviembre— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 25, 2019
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Corriere dello Sport: «Золотой мяч» получит Роналду. Представители France Football встречались с португальцем