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Mundo Deportivo: «Золотой мяч» получит Месси

26 ноября 2019, 17:34
27

Обладателем «Золотого мяча» станет нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, утверждает Mundo Deportivo.

Представители журнала France Football побывали в «Барселоне» и оповестили 32-летнего аргентинца о его победе, отмечает издание. Французский журнал взял у Месси интервью для церемонии.

  • «Золотой мяч» – ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту календарного года в Европе.
  • Церемония награждения пройдет 2 декабря в Париже.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Corriere dello Sport: «Золотой мяч» получит Роналду. Представители France Football встречались с португальцем

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (27)
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Чермындыр
1574779012
за какой х... интересно знать
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Mister_Tomsk
1574779256
динарка уже закупился вазелином и анальными пробками, что бы праздновать))))))))
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neft44
1574781046
если не Ван Дейк получит зм, то можно обьективно судить о том что эта премия просто ничего не значит, просто пшик, а не награда
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Maxi_7
1574781240
Если это действительно будет так, то я не знаю, что еще нужно сделать Ван Дейку чтобы получить это признание... я могу согласиться, что Лео и Вирджил провели одинаково крутой сезон на высочайшем уровне и в сотнях тысячах других параллельных вселенных мне, как и многим другим, было бы невероятно сложно выявить лучшего, но........... вашу ж мать......... была очная встреча.... где голландец победил....какие еще могут быть вопросы?
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Garrincha58
1574782285
да отдай те ему последующие ещё 3-4 мяча на перед пока не закончит карьеру к чему эти все голосования
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Derzkiy1
1574784528
Чушь полная! Алисон у него Лч и кубок Америке забрал , игрок Ливерпуля должен получить
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neveldomha
1574784620
Не заслужил.
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nelez
1574787264
Месси удивительный спортсмен.Все умеет.Даже получать ЗМ ничего не выиграв.
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KyLe2712
1574790994
Те, кто считают за что Месси ЗМ. Вы хоть видели какой сезон провел Лео? Вы хоть видели, как он отыграл весь год, как он колотил мячи со штрафных ударов, за то, как он великолепно провел сезон? Если нет, то можете больше не смотреть футбол
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BleffSlade
1574795331
Господа хорошие, вы не знаете за, что Месси может получить ЗМ?! Все просто, ребята! Дело в том, что он умеет играть в футбол лучше всех! В этом умении есть Он, и есть все остальные. Я, откровенно говоря, очень удивлюсь, если Он его не получит...
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