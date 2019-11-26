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    Mundo Deportivo: «Золотой мяч» получит Месси

    Обладателем «Золотого мяча» станет нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, утверждает Mundo Deportivo.

    Представители журнала France Football побывали в «Барселоне» и оповестили 32-летнего аргентинца о его победе, отмечает издание. Французский журнал взял у Месси интервью для церемонии.

    • «Золотой мяч» – ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту календарного года в Европе.
    • Церемония награждения пройдет 2 декабря в Париже.

    Corriere dello Sport: «Золотой мяч» получит Роналду. Представители France Football встречались с португальцем

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии10
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      Рейтинг: +11349

      Garrincha58 37 минут назад

      да отдай те ему последующие ещё 3-4 мяча на перед пока не закончит карьеру к чему эти все голосования

      0
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      Рейтинг: +8402

      KLIM777 37 минут назад

      какое у него достижение в минувшем году?

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      Рейтинг: +814

      Maxi_7 54 минуты назад

      Если это действительно будет так, то я не знаю, что еще нужно сделать Ван Дейку чтобы получить это признание... я могу согласиться, что Лео и Вирджил провели одинаково крутой сезон на высочайшем уровне и в сотнях тысячах других параллельных вселенных мне, как и многим другим, было бы невероятно сложно выявить лучшего, но........... вашу ж мать......... была очная встреча.... где голландец победил....какие еще могут быть вопросы?

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      Рейтинг: +1892

      SarJr > Maxi_7 32 минуты назад

      победил не голландец, а его команда. поэтому тут уже на вкус и цвет, сложно сказать кто лучше. еще дело в том, что вероятнее всего это был последний сезон, где месси играл настолько круто, что реально заслужил получить эту награду, а у дейка еще вся карьера впереди. пусть уже будет доволен старичок и его фанаты, а дейк пусть докажет, что это реально его уровень, а не просто классный сезон, и все у него будет с такими наградами в порядке

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      Рейтинг: +52

      neft44 57 минут назад

      если не Ван Дейк получит зм, то можно обьективно судить о том что эта премия просто ничего не значит, просто пшик, а не награда

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      Рейтинг: +1892

      SarJr > neft44 30 минут назад

      если так пишешь, приводи сразу пруфы, почему именно дейк, а не месси или тот же алиссон

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      Рейтинг: +67

      elessar arnor > SarJr 8 минут назад

      тогда и Левандовски со Стерлингом могут вступить в борьбу, оба выиграли чемпионат, один кубок, другой - нет, в лч вылетели

      не заслужил маленький наркобарон награды, Алиссен да, возможно дадут ему должное место в списке

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      Рейтинг: +40

      Semenycch 1 час назад

      Месси удивительный футболист.

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      Рейтинг: +983

      Mister_Tomsk 1 час назад

      динарка уже закупился вазелином и анальными пробками, что бы праздновать))))))))

      3
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      Рейтинг: +1607

      Чермындыр 1 час назад

      за какой х... интересно знать

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