Mundo Deportivo: «Золотой мяч» получит Месси

Обладателем «Золотого мяча» станет нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, утверждает Mundo Deportivo.

Представители журнала France Football побывали в «Барселоне» и оповестили 32-летнего аргентинца о его победе, отмечает издание. Французский журнал взял у Месси интервью для церемонии.

«Золотой мяч» – ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту календарного года в Европе.

Церемония награждения пройдет 2 декабря в Париже.

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