Corriere dello Sport: «Золотой мяч» получит Роналду. Представители France Football встречались с португальцем

Итальянская газета Corriere dello Sport утверждает, что France Football вручит «Золотой мяч» нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Делегация France Football уже посетила Турин и встретилась с португальцем и спортивным директором клуба Фабио Паратичи, пишет издание.