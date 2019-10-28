Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Corriere dello Sport: «Золотой мяч» получит Роналду. Представители France Football встречались с португальцем

Corriere dello Sport: «Золотой мяч» получит Роналду. Представители France Football встречались с португальцем

28 октября 2019, 14:53
57

Итальянская газета Corriere dello Sport утверждает, что France Football вручит «Золотой мяч» нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Делегация France Football уже посетила Турин и встретилась с португальцем и спортивным директором клуба Фабио Паратичи, пишет издание.

  • В октябре журнал France Football назвал 30 претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2019 года.
  • «Золотой мяч» – ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту календарного года в Европе.
  • Церемония награждения пройдет 2 декабря в Париже.

Источник: Corriere dello Sport
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (57)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АртурZaСМ
1572265161
Извините за грубость, но с х.я ли?
Ответить
Maxi_7
1572267027
При всем уважении к Криштиану, я думал, что эта награда дается лучшему игроку года...не лучшему ветерану футбола с огромным багажом личных достижений и трофеев, коих у Роналду вагон и маленькая тележка...да, Роналду перешел в новый для себя чемпионат, да, продолжает демонстрировать феноменальную физическую форму в свои уже практически 35 лет, да, рвется к победам, да, выдал несколько ярких матчей в сезоне и безусловно заслужил в этом году награду вроде - "Несгибаемый железный человек, легенда футбола при жизни".... но..... положа руку на сердце....все же мы понимаем, что все-таки возраст берет свое...и несмотря на все усилия Криштиану все-таки был далеко не лучшим в минувшем году....и если награду получит не Вирджил я, как и многие другие очень расстроюсь...
Ответить
Juve1897
1572267621
За невероятную стабильность. За MVP во многих многих матчах, за Лигу Наций, за Скудетто в первом же сезоне, за умение адаптироваться под любой чемпионат, под любого тренера, за невероятный профессионализм. Дальше перечислять? Думаю этого вполне достаточно. Просто лучший во всех аспектах игры. Заслуженно!
Ответить
Красный май
1572268203
А он ведь даже не ЗМС...
Ответить
Juve1897
1572268564
И ещё немного о Роналду; в 8 матчах с его отсутствием на поле в составе Ювентуса, клуб потерял 11 очков. Просто цифры сами за себя говорят. Очевидно что его присутствие на поле это большой огромный залог успеха, да и никто не скажет что Юве зависит от одного Роналду, в отличии от того же Реала. Факты, ребята, факты и цифры все расставляют на свои места.
Ответить
de bruyne
1572268566
Роналду не заслужил
Ответить
dinar7777dinar
1572268583
Чтоооо ? Золотой мяч изжил себя походу. Месси или ввд Роналду даже в тройке не должно быть .
Ответить
dinar7777dinar
1572268710
Против локомотива то как хорош был роналду )))) ахахахаха
Ответить
OBOLEV
1572269728
Да ну ) Это "утка". Получит Месси. Хотя я бы отдал Ван Дайку. Считаю справедливым, если гонка за мячи окончится на 5:5
Ответить
Mister_Tomsk
1572273563
если Криш получит этот мячик, динарка утопит себя в своем дерьме, или с 15 этажа спрыгнет :D
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+