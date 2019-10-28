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    Corriere dello Sport: «Золотой мяч» получит Роналду. Представители France Football встречались с португальцем

    Итальянская газета Corriere dello Sport утверждает, что France Football вручит «Золотой мяч» нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    Делегация France Football уже посетила Турин и встретилась с португальцем и спортивным директором клуба Фабио Паратичи, пишет издание.

    • В октябре журнал France Football назвал 30 претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2019 года.
    • «Золотой мяч» – ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту календарного года в Европе.
    • Церемония награждения пройдет 2 декабря в Париже.

    Источник: Corriere dello Sport

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    28.10.2019 14:53
    Комментарии57
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      Рейтинг: +1522

      koli4ka 15 часов назад

      а шоб никому не было обидно- этот мяч нужно в этом невзрачном сезоне отдать заслуженному мастеру спорта России Тимохе Зюбе,пускай потешит своё самолюбие...

      0
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      Рейтинг: +4261

      серега кашин 19 часов назад

      скорее всего это бред

      1
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      Рейтинг: +155

      NEONFOL 19 часов назад

      Ван дейк блеснул один год, сейчас он в принципе посредственен. Взглянули бы на Левандовского хоть раз, по 40-50 мячей колотит каждый год уже 5 лет подряд, и даже не наменирован ни разу, или всё дело в том что он не рекламирует шампунь и чипсы и ведёт скромную семейную жизнь, или мбаппе который просто монстр в футболе, что ж поделать что он играет за псж и там врят ли чё светит, за сборную то рвёт. А Салах, Мане, Фирмино, а вратарь ливерпуля Алисон который выйграл и лигу чемпионов и копу Америка, номинантов море, но все чё то зацикливаются на этих же. В том году дали Модричу непонятно за что, грош цена этому мячу видимо стала

      0
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      Рейтинг: +37

      Jurabay 20 часов назад

      А получит месси :D

      2
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      Рейтинг: +851

      Mister_Tomsk 21 час назад

      если Криш получит этот мячик, динарка утопит себя в своем дерьме, или с 15 этажа спрыгнет :D

      6
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      Рейтинг: +8754

      DeStar 21 час назад

      Дали бы уже мбаппе например) пора уже открывать новую волну молодых дарований, хватает претендентов) и мбаппе и стерлинг, и ...и...и...

      1
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      Рейтинг: +2992

      AtticusFinch > DeStar 19 часов назад

      Причём тут открытие новых дарований и лучший игрок Мира? это всё равно , что зачем вручать Оскар Ди Каприо - давайте дадим Петрову из "Полицейский с Рублёвки" или сыну Уилла Смита - откроем волну новых дарований...

      1
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      Рейтинг: +597

      FENIX-SL > DeStar 19 часов назад

      он свое еще получит))

      0
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      Рейтинг: +8754

      DeStar > AtticusFinch 18 часов назад

      я просто, что если не из кого выбрать, то нефиг выбирать роналду или месси за просто так) мбаппе просто менее распиаренный, как и условный стерлинг и манэ, и получается, что никто сильно не ушел далеко от всех, но лучше дать мяч более распиаренным месси и роналду. раз уж они все "примерно равные " сезоны проверил. И пока кто-то сильно сильно не скаканет( сделает с командой требл золотой. выиграет золотую бутсу, и только тооооогда, может быть подумают, а не дать ли ему зм а не месси и роналду?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +579

      OBOLEV 22 часа назад

      Да ну ) Это "утка". Получит Месси. Хотя я бы отдал Ван Дайку. Считаю справедливым, если гонка за мячи окончится на 5:5

      5
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      Рейтинг: +744

      petr69 22 часа назад

      На встрече присутствовали также всемирноизвестные иконописцы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2992

      AtticusFinch 22 часа назад

      По сути в этом году себя особо никто не проявил - поэтому и выбирают между Месси и Роналду, так как они индивидуально на голову выше всех остальных...Ван Дейку давать за победу в Лиге Чемпионов? Смешно! он ничем не выделялся по сравнению с другими игроками Ливерпуля Сане Салахом и Алисоном...Не говоря уже о других игроках Мира ...А это всё таки индивидуальная награда, а не за победу в Лиге Чемпионов!Модричу уже дали за 2 гола , 1 с пенальти на Чемпионате Мира...хорош уже , посмеялись...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3518

      dinar7777dinar 22 часа назад

      Против локомотива то как хорош был роналду )))) ахахахаха

      -3
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      ...
      Рейтинг: +851

      Mister_Tomsk > dinar7777dinar 21 час назад

      ты очко себе от злости не порвал на кусочки???)))))))))))))))

      4
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      Рейтинг: +3518

      dinar7777dinar > Mister_Tomsk 21 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не оно у тебя порвано))))

      -4
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      Рейтинг: -72

      BARCLAYS_APL > dinar7777dinar 20 часов назад

      Мымра как всегда по одной игре или голюмые оргументы сочинила и давай травить

      1
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