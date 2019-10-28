Corriere dello Sport: «Золотой мяч» получит Роналду. Представители France Football встречались с португальцем

Итальянская газета Corriere dello Sport утверждает, что France Football вручит «Золотой мяч» нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Делегация France Football уже посетила Турин и встретилась с португальцем и спортивным директором клуба Фабио Паратичи, пишет издание.
- В октябре журнал France Football назвал 30 претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2019 года.
- «Золотой мяч» – ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту календарного года в Европе.
- Церемония награждения пройдет 2 декабря в Париже.
Источник: Corriere dello Sport