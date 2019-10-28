Corriere dello Sport: «Золотой мяч» получит Роналду. Представители France Football встречались с португальцем

а шоб никому не было обидно- этот мяч нужно в этом невзрачном сезоне отдать заслуженному мастеру спорта России Тимохе Зюбе,пускай потешит своё самолюбие...
Итальянская газета Corriere dello Sport утверждает, что France Football вручит «Золотой мяч» нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Делегация France Football уже посетила Турин и встретилась с португальцем и спортивным директором клуба Фабио Паратичи, пишет издание.
- В октябре журнал France Football назвал 30 претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2019 года.
- «Золотой мяч» – ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту календарного года в Европе.
- Церемония награждения пройдет 2 декабря в Париже.