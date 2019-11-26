«Хочу, чтобы ты вернулся. Через два года я уйду, и ты займешь мое место». Месси писал Неймару после вылета «Барселоны» из ЛЧ

Форвард «ПСЖ» Неймар переписывался с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси сразу после вылета каталонцев в полуфинале Лиги чемпионов от «Ливерпуля», пишет France Football.

«Мы можем только вместе выиграть Лигу чемпионов. Хочу, чтобы ты вернулся. Через два года я уйду, и ты останешься один, сможешь занять мое место», – написал ему Месси в WhatsApp.

Игроки «ПСЖ», среди которых Марко Верратти и Килиан Мбаппе, убеждали Неймара остаться в Париже.

«ПСЖ» купил Неймара два года назад у «Барселоны» за 222 миллиона евро.

Его контракт с клубом рассчитан еще на три сезона.

Минувшим летом бразилец пытался вернуться в каталонский клуб, но с парижанами о трансфере договориться не удалось.

Игроки «Барселоны» предлагали изменить условия своих контрактов ради возвращения Неймара



