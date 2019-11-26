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  • «Хочу, чтобы ты вернулся. Через два года я уйду, и ты займешь мое место». Месси писал Неймару после вылета «Барселоны» из ЛЧ

«Хочу, чтобы ты вернулся. Через два года я уйду, и ты займешь мое место». Месси писал Неймару после вылета «Барселоны» из ЛЧ

26 ноября 2019, 13:53
6

Форвард «ПСЖ» Неймар переписывался с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси сразу после вылета каталонцев в полуфинале Лиги чемпионов от «Ливерпуля», пишет France Football.

«Мы можем только вместе выиграть Лигу чемпионов. Хочу, чтобы ты вернулся. Через два года я уйду, и ты останешься один, сможешь занять мое место», – написал ему Месси в WhatsApp.

Игроки «ПСЖ», среди которых Марко Верратти и Килиан Мбаппе, убеждали Неймара остаться в Париже.

  • «ПСЖ» купил Неймара два года назад у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
  • Его контракт с клубом рассчитан еще на три сезона.
  • Минувшим летом бразилец пытался вернуться в каталонский клуб, но с парижанами о трансфере договориться не удалось.

Игроки «Барселоны» предлагали изменить условия своих контрактов ради возвращения Неймара


Источник: France Football
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Месси Лионель Неймар
Комментарии (6)
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mihail200606
1574769419
С гризманном прокололись, надо признать ... Думал, адаптируется он к барсе.. Нужен топ форвард, однозначно.. Но не неймар.. Лучше уж с прицелом на перспективу потратиться на мбаппе.. Ps: Кристина теперь узнала сколько Месси хочет ещё играть))
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talgatnurzhanov2006
1574771161
я так и знал что вацап ненадежный мессенджер.
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Saracen Jr
1574777736
проститутка никогда не сможет занять место легенды. пусть лучше это сделают перес или фати
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Plyash
1574780171
Чушь полная,никогда не поверю,что бы два футболиста такого уровня обсуждали такие темы по WhatsApp. Эта газетёнка France Football просто полное дерьмо.
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Cules2013
1574794777
Сомнительная новость с точки зрения достоверности. А через 2 года Неймару самому будет тридцатник. И его уже пора будет кем-то потихоньку подменять) А про то, что в Барсе ему делать нечего, это даже уже обсуждать не хочется.
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