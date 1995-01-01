Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    «Хочу, чтобы ты вернулся. Через два года я уйду, и ты займешь мое место». Месси писал Неймару после вылета «Барселоны» из ЛЧ

    Форвард «ПСЖ» Неймар переписывался с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси сразу после вылета каталонцев в полуфинале Лиги чемпионов от «Ливерпуля», пишет France Football.

    «Мы можем только вместе выиграть Лигу чемпионов. Хочу, чтобы ты вернулся. Через два года я уйду, и ты останешься один, сможешь занять мое место», – написал ему Месси в WhatsApp.

    Игроки «ПСЖ», среди которых Марко Верратти и Килиан Мбаппе, убеждали Неймара остаться в Париже.

    • «ПСЖ» купил Неймара два года назад у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
    • Его контракт с клубом рассчитан еще на три сезона.
    • Минувшим летом бразилец пытался вернуться в каталонский клуб, но с парижанами о трансфере договориться не удалось.

    Игроки «Барселоны» предлагали изменить условия своих контрактов ради возвращения Неймара


    Источник: France Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:53
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6

      lacоtsi 30 минут назад

      Если делаeте ставки -> portal-bet.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +646

      talgatnurzhanov2006 55 минут назад

      я так и знал что вацап ненадежный мессенджер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6279

      mihail200606 1 час назад

      С гризманном прокололись, надо признать ... Думал, адаптируется он к барсе.. Нужен топ форвард, однозначно.. Но не неймар.. Лучше уж с прицелом на перспективу потратиться на мбаппе..
      Ps: Кристина теперь узнала сколько Месси хочет ещё играть))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1793

      Борат 2 часа назад

      ну летом этого петуха точно на гризмана поменяют

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65

      Proker > Борат 34 минуты назад

      Один петух уйдет,другой придёт....

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74572
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru