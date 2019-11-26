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  • Журналист Скира: Эриксен снова отказал «Тоттенхэму» в продлении контракта. Ему предлагали 9 миллионов в год

Журналист Скира: Эриксен снова отказал «Тоттенхэму» в продлении контракта. Ему предлагали 9 миллионов в год

26 ноября 2019, 09:57
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Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен продолжает блокировать переговоры о новом контракте с клубом.

Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, датчанину предложили соглашение до 2024 года с зарплатой 9 миллионов евро за сезон, однако тот ответил отказом.

27-летний хавбек планирует покинуть лондонскую команду следующим летом в качестве свободного агента.

Наиболее предметный интерес к Эриксену по информации источника проявляют «Реал», «Интер» и «ПСЖ».

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (47,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Эриксен Кристиан
Комментарии (3)
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mig28
1574752092
Зимой надо продавать, а то уйдёт просто так
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fhnv
1574755643
Во дурак
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DeStar
1574762465
Подошёл бы реалу ну уйдёт явно в псж почему-то , там точно будут трофеи как минимум внутренние , которых так не хватает игрокам ттх, а в реале в пз играют хорошо вся тройка , плюс растёт Вальверде круто , есть и иско и хамес, вряд ли возьмут его в реал , но я был бы не против )
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