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    Журналист Скира: Эриксен снова отказал «Тоттенхэму» в продлении контракта. Ему предлагали 9 миллионов в год

    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен продолжает блокировать переговоры о новом контракте с клубом.

    Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, датчанину предложили соглашение до 2024 года с зарплатой 9 миллионов евро за сезон, однако тот ответил отказом.

    27-летний хавбек планирует покинуть лондонскую команду следующим летом в качестве свободного агента.

    Наиболее предметный интерес к Эриксену по информации источника проявляют «Реал», «Интер» и «ПСЖ».

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (47,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +919

      mig28 2 минуты назад

      Зимой надо продавать, а то уйдёт просто так

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