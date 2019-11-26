Журналист Скира: Эриксен снова отказал «Тоттенхэму» в продлении контракта. Ему предлагали 9 миллионов в год

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен продолжает блокировать переговоры о новом контракте с клубом.
Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, датчанину предложили соглашение до 2024 года с зарплатой 9 миллионов евро за сезон, однако тот ответил отказом.
27-летний хавбек планирует покинуть лондонскую команду следующим летом в качестве свободного агента.
Наиболее предметный интерес к Эриксену по информации источника проявляют «Реал», «Интер» и «ПСЖ».
Источник: Твиттер Николо Скиры
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