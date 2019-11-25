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  • Президент «Урала»: «Погребняк еще года два может играть. Запросто мог бы продолжить карьеру в ФНЛ»

Президент «Урала»: «Погребняк еще года два может играть. Запросто мог бы продолжить карьеру в ФНЛ»

25 ноября 2019, 17:45
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем 36-летнего нападающего команды Павла Погребняка.

«Паша нам очень помогает в тех играх, когда выходит. Плюс он свои задачи выполняет и в раздевалке. Со «Спартаком» он обострял, мог создать несколько моментов, но не получилось. Многие молодые футболисты видят, как он тренируется, он отдает себя полностью, даже зная, что завтра играть не будет.

Возможно, европейский опыт помогает ему оставаться профессионалом в любой ситуации. Это очень полезно для молодежи. Об остальном еще рано говорить. Все будет зависеть от желания тренера.

О возможном завершении карьеры мы с ним не говорили. Ему 36 лет, он сам прекрасно понимает, что ему нужно. Он в хорошей форме, мог бы запросто продолжить карьеру в каком-нибудь клубе ФНЛ. Я считаю, что он еще года два может играть», – сказал Иванов.

  • Контракт Погребняка с уральским клубом истекает по окончании сезона.
  • В этом сезоне форвард сыграл восемь матчей в РПЛ, результативными действиями не отметился.

Источник: «Рейтинг букмекеров»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Урал Погребняк Павел Иванов Григорий
Комментарии (3)
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Бухбух
1574695338
Форвард должен задачи, стоящие перед ним, решать на поле, а не в раздевалке.
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Давид59
1574696463
Возрастному форварду всегда тяжелее, чем игрокам других линий. Беговая работа. Иначе не видать "результативных действий".
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Hektor 84
1574707975
Этот Иванов вечно какой то бред несет. Паша уже лет пять как пешком по полю ходит. Он сколько голов то забил этот голеадор за последние годы? О какой игре он вообще говорит? Иванов за счет Погребняка деньги из бюджета осваивает наверно.
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