Президент «Урала»: «Погребняк еще года два может играть. Запросто мог бы продолжить карьеру в ФНЛ»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем 36-летнего нападающего команды Павла Погребняка.

«Паша нам очень помогает в тех играх, когда выходит. Плюс он свои задачи выполняет и в раздевалке. Со «Спартаком» он обострял, мог создать несколько моментов, но не получилось. Многие молодые футболисты видят, как он тренируется, он отдает себя полностью, даже зная, что завтра играть не будет.

Возможно, европейский опыт помогает ему оставаться профессионалом в любой ситуации. Это очень полезно для молодежи. Об остальном еще рано говорить. Все будет зависеть от желания тренера.

О возможном завершении карьеры мы с ним не говорили. Ему 36 лет, он сам прекрасно понимает, что ему нужно. Он в хорошей форме, мог бы запросто продолжить карьеру в каком-нибудь клубе ФНЛ. Я считаю, что он еще года два может играть», – сказал Иванов.