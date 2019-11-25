Егоров – о голах Дзюбы и Маркова: «Там малюсенькие офсайды были»

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитров в матче 17-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Зенитом» (1:2).

«Так как качество картинки не позволяет нам начертить линию, то ассистенты приняли правильное решение, продолжив игру и в той, и другой ситуации. Хотя, по ощущениям, и там, и там малюсенькие офсайды были – VAR бы их, наверное, увидел.

Ассистент стоял в линию, не доверять мы ему не можем. Было бы плохо, если бы в одной ситуации игру бы продолжили, а в другой – нет», – сказал Егоров.