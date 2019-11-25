Егоров – о голах Дзюбы и Маркова: «Там малюсенькие офсайды были»

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитров в матче 17-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Зенитом» (1:2).
«Так как качество картинки не позволяет нам начертить линию, то ассистенты приняли правильное решение, продолжив игру и в той, и другой ситуации. Хотя, по ощущениям, и там, и там малюсенькие офсайды были – VAR бы их, наверное, увидел.
Ассистент стоял в линию, не доверять мы ему не можем. Было бы плохо, если бы в одной ситуации игру бы продолжили, а в другой – нет», – сказал Егоров.
- На 66-й минуте гол в ворота «Зенита» забил Евгений Марков, при этом футболисты питерцев показывали, что форвард находился в офсайде. На 79-й минуте победный гол «Зенита» забил Артем Дзюба.
Источник: «Чемпионат»