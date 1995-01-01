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    Егоров – о голах Дзюбы и Маркова: «Там малюсенькие офсайды были»

    Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитров в матче 17-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Зенитом» (1:2).

    «Так как качество картинки не позволяет нам начертить линию, то ассистенты приняли правильное решение, продолжив игру и в той, и другой ситуации. Хотя, по ощущениям, и там, и там малюсенькие офсайды были – VAR бы их, наверное, увидел.

    Ассистент стоял в линию, не доверять мы ему не можем. Было бы плохо, если бы в одной ситуации игру бы продолжили, а в другой – нет», – сказал Егоров.

    • На 66-й минуте гол в ворота «Зенита» забил Евгений Марков, при этом футболисты питерцев показывали, что форвард находился в офсайде. На 79-й минуте победный гол «Зенита» забил Артем Дзюба.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3602

      TOL47 2 минуты назад

      Хорошо что одна ошибка компенсировала другую, а так бы было обидно

      1
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      Рейтинг: +6273

      mihail200606 6 минут назад

      Блин, на вар из-за полстопы нападающего за линией отменяют.. Без вар в принципе объяснимо, если оффсайд не увидели.

      0
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      Рейтинг: +14

      helllacoste 12 минут назад

      Здюбе можно всё, а кто против, на того дела завести!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +771

      Давид59 13 минут назад

      Оба гола из офсайда. Справедливый счёт 1:0

      2
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      Рейтинг: +19238

      VVM1964 > Давид59 7 минут назад

      При счете 1:0 была бы другая игра , как бы она закончилась - ??? Ошибки арбитров опять внесли корректировку в игру (((

      0
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      Рейтинг: +1806

      Борат > VVM1964 5 минут назад

      не тебе хряку тут кукарекать !
      уралу 100% пеналь не поставили в ворота поросей !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +999

      Romantic2010 21 минуту назад

      И зарплату тебе малюсенькую бы за проделанную работу справедливо было бы назначить!

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