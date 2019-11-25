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  • Егоров – о голах Дзюбы и Маркова: «Там малюсенькие офсайды были»

Егоров – о голах Дзюбы и Маркова: «Там малюсенькие офсайды были»

25 ноября 2019, 13:57
30

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитров в матче 17-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Зенитом» (1:2).

«Так как качество картинки не позволяет нам начертить линию, то ассистенты приняли правильное решение, продолжив игру и в той, и другой ситуации. Хотя, по ощущениям, и там, и там малюсенькие офсайды были – VAR бы их, наверное, увидел.

Ассистент стоял в линию, не доверять мы ему не можем. Было бы плохо, если бы в одной ситуации игру бы продолжили, а в другой – нет», – сказал Егоров.

  • На 66-й минуте гол в ворота «Зенита» забил Евгений Марков, при этом футболисты питерцев показывали, что форвард находился в офсайде. На 79-й минуте победный гол «Зенита» забил Артем Дзюба.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Дзюба Артем Марков Евгений Егоров Александр
Комментарии (30)
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Romantic2010
1574679539
И зарплату тебе малюсенькую бы за проделанную работу справедливо было бы назначить!
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Давид59
1574680024
Оба гола из офсайда. Справедливый счёт 1:0
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helllacoste
1574680082
Здюбе можно всё, а кто против, на того дела завести!
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TOL47
1574680665
Хорошо что одна ошибка компенсировала другую, а так бы было обидно
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fedser
1574681397
Но был же! И два раза!
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Plyash
1574682606
Малюсенький офсайд или явный,это сути не меняет,гол должен быть отменён,таковы правила. Офсайд малюсенький, а беда большая,тут не поспоришь.
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Чехов на Садовой
1574686100
Это у вас , Егоров, малюсенький крючок между ног висит. В футбольных правилах , если вы их знаете, понятия ,,малюсенький,, не существует. Главный судила, блин.
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aaaaahhhh
1574694193
вот так по "малюсеньки"и победу в чемпионате добудут!:))) главное что бы это "малюсеньки" стабильно было:)))
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Ximerych
1574694696
Тащат бомжей в чемпионы!! Иначе к ним никто не пойдет. Так сказать:- "Фалькао к нам не поедет"))
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BRO_football
1574702841
Как говориться в одной песне "Чуть-чуть не считается". Офсайд либо есть, либо его нет. Или по-мнению Егорова, если офсайд малюсенький, то его можно не учитывать?
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