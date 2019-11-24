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  • Малком: «Болельщики пишут мне по поводу возвращения в «Барселону»

Малком: «Болельщики пишут мне по поводу возвращения в «Барселону»

24 ноября 2019, 23:17
22

Вингер «Зенита» Малком заявил, что болельщики «Барселоны» зовут его обратно в каталонский клуб.

«Могу сказать, что мне пишут из Барселоны по поводу возвращения. Каждый раз, когда тренер давал мне возможность сыграть, я делал свою работу. И думаю, что делал ее хорошо. Вот почему болельщики «Барсы» любят меня», – сказал бразилец в интервью RMC Sport.

  • Малком провел в «Барселоне» один сезон.
  • В его активе 24 матча, четыре гола и два ассиста.
  • Минувшим летом игрок перешел в «Зенит» за 40 миллионов евро.
  • Фланговый нападающий провел две игры и с августа не играет из-за травмы.

Источник: Marca
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Зенит Малком
Комментарии (22)
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Frankfurt Am Main
1574627384
чюш какую-то несёт авторитет некчёмный.
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altezzik
1574628130
Продали за 40, вернут за 10. Бизнес.
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ufos73
1574631862
Наверно этот трансфер войдет в нашу историю, как самый большой развод лохов на бабки... )))
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paracetamol
1574633010
Вылечили, а теперь обратно?
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Cules2013
1574659984
Нафиг он нам нужен? Заиграть не смог, теперь ещё травмы какие-то редкие повылазили. Пусть реализуется в Зените. А писать, писать в сети могут кто угодно и что угодно. Не знаю, о чём он там бредит, что его кто-то где-то любит. За что? За то что забил пару голов за календарный год?
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порт
1574660949
Операцию сделали на халяву, можно и возвращаться.
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батог
1574666282
Да, ребята, тут у вас похоже на пролёт !!! Откровенно такого не ожидал ! И что там за такая хитрая - прехитрая травма ? За это время (в его возрасте) сложные переломы лечатся.
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Серж 69
1574666426
Что-то мне кажется,что лукавит он,выдавая желательное за действительное.Уж болельщики Барсы таких звёзд видят постоянно,что им там какой-то Малком,не тянет он даже на маленькую звёздочку,так на ком бесформенный больше похож,они и позабыли уже его,зачем он там нужен?Что он мог там показать такого фееричного?Тут сам клуб сделку провернул хорошую,избавился от балласта за немалые деньги.Не всё то золото,что из Барсы,там и обманка попадается,Зениту смотреть нужно было лучше.
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NEONFOL
1574666844
это хитрые болелы зенита под видом болел барсы сплавляют обратно, нафик не упал он в России, ща на инвалидной коляске прокатается пару лет и дважды чемпионом России с 2 медалями и двумя матчами за зенит поедет тратить невероятное бабло
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raritet
1574667324
неадекватность в нашем мире стала уже нормой...
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