Малком: «Болельщики пишут мне по поводу возвращения в «Барселону»

Вингер «Зенита» Малком заявил, что болельщики «Барселоны» зовут его обратно в каталонский клуб.

«Могу сказать, что мне пишут из Барселоны по поводу возвращения. Каждый раз, когда тренер давал мне возможность сыграть, я делал свою работу. И думаю, что делал ее хорошо. Вот почему болельщики «Барсы» любят меня», – сказал бразилец в интервью RMC Sport.