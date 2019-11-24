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    Малком: «Болельщики пишут мне по поводу возвращения в «Барселону»

    Вингер «Зенита» Малком заявил, что болельщики «Барселоны» зовут его обратно в каталонский клуб.

    «Могу сказать, что мне пишут из Барселоны по поводу возвращения. Каждый раз, когда тренер давал мне возможность сыграть, я делал свою работу. И думаю, что делал ее хорошо. Вот почему болельщики «Барсы» любят меня», – сказал бразилец в интервью RMC Sport.

    • Малком провел в «Барселоне» один сезон.
    • В его активе 24 матча, четыре гола и два ассиста.
    • Минувшим летом игрок перешел в «Зенит» за 40 миллионов евро.
    • Фланговый нападающий провел две игры и с августа не играет из-за травмы.

    Источник: Marca

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    24.11.2019 23:17
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 28 ноября 2019, 20:50

      Малком оказался реально баластам для зенита!

      0
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      Рейтинг: +943

      Граф2019 25 ноября 2019, 12:45

      теперь этого фуфела никто не купит...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4104

      raritet 25 ноября 2019, 10:35

      неадекватность в нашем мире стала уже нормой...

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > raritet 25 ноября 2019, 19:59

      Не удивляйся. Ученые говорят, что мозг современно человека, меньше чем у первобытных людей, и прогноз на будущее совсем не оптимистичен...

      0
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      Рейтинг: +663

      NEONFOL 25 ноября 2019, 10:27

      это хитрые болелы зенита под видом болел барсы сплавляют обратно, нафик не упал он в России, ща на инвалидной коляске прокатается пару лет и дважды чемпионом России с 2 медалями и двумя матчами за зенит поедет тратить невероятное бабло

      2
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      Рейтинг: +1361

      Серж 69 > NEONFOL 25 ноября 2019, 12:17

      Болельщики Зенита,и хотели бы,возможно,чтобы он обратно укатил,да вот Барсе он не нужен совершенно,деньги получены,и всё,до свидания!А так,травма у него какая-то непонятная,никто ведь не говорит,что у него там.Быть может,сломал там чего,о чём вслух не скажешь,сунул не туда,мало ли..Или Дзюба ненароком ногой врезал в тоннеле этом,для новичков,там,быть может,темно,мы же не знаем,ошибся,хотел по заду врезать,а получилось в итоге не совсем прилично.

      0
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 > NEONFOL 25 ноября 2019, 14:38

      какие медали где они их надо ещё выиграть и не думаю что Семак ещё раз приведёт Зенит к золоту

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      Рейтинг: +1361

      Серж 69 25 ноября 2019, 10:20

      Что-то мне кажется,что лукавит он,выдавая желательное за действительное.Уж болельщики Барсы таких звёзд видят постоянно,что им там какой-то Малком,не тянет он даже на маленькую звёздочку,так на ком бесформенный больше похож,они и позабыли уже его,зачем он там нужен?Что он мог там показать такого фееричного?Тут сам клуб сделку провернул хорошую,избавился от балласта за немалые деньги.Не всё то золото,что из Барсы,там и обманка попадается,Зениту смотреть нужно было лучше.

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      Рейтинг: +6913

      батог 25 ноября 2019, 10:18

      Да, ребята, тут у вас похоже на пролёт !!! Откровенно такого не ожидал ! И что там за такая хитрая - прехитрая травма ? За это время (в его возрасте) сложные переломы лечатся.

      2
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      Рейтинг: +6335

      порт 25 ноября 2019, 08:49

      Операцию сделали на халяву, можно и возвращаться.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 ноября 2019, 08:33

      Нафиг он нам нужен? Заиграть не смог, теперь ещё травмы какие-то редкие повылазили. Пусть реализуется в Зените. А писать, писать в сети могут кто угодно и что угодно. Не знаю, о чём он там бредит, что его кто-то где-то любит. За что? За то что забил пару голов за календарный год?

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > KLIM777 25 ноября 2019, 10:21

      в Барселоне

      1
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 25 ноября 2019, 07:25

      Да вали уже.

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      Рейтинг: +1969

      Niko 25 ноября 2019, 06:24

      Его везде любят)) просто бывают такие классные и полезные ребята

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