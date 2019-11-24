Малком: «Болельщики пишут мне по поводу возвращения в «Барселону»

Вингер «Зенита» Малком заявил, что болельщики «Барселоны» зовут его обратно в каталонский клуб.
«Могу сказать, что мне пишут из Барселоны по поводу возвращения. Каждый раз, когда тренер давал мне возможность сыграть, я делал свою работу. И думаю, что делал ее хорошо. Вот почему болельщики «Барсы» любят меня», – сказал бразилец в интервью RMC Sport.
- Малком провел в «Барселоне» один сезон.
- В его активе 24 матча, четыре гола и два ассиста.
- Минувшим летом игрок перешел в «Зенит» за 40 миллионов евро.
- Фланговый нападающий провел две игры и с августа не играет из-за травмы.
Источник: Marca