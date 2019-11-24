Серия А. «Брешиа» крупно уступила «Роме», «Лацио» вырвал победу у «Сассуоло» и другие результаты

«Лацио» в 13-м туре чемпионата Италии добился победы над «Сассуоло». Решающий гол забил экс-форвард «Локомотива» Фелипе Кайседо.
Другой римский клуб разгромил «Брешиу». Один из мячей забил арендованный у «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг.
Чемпионат Италии. Серия А. 13-й тур
Голы: 1:0 – Смоллинг, 49; 2:0 – Манчини, 57; 3:0 – Джеко, 66.
Голы: 0:1 – Кулусевски, 17; 1:1 – Паласио, 40; 1:2 – Якопони, 71; 2:2 – Джемаили, 90+5.
Верона – Фиорентина – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Ди Кармине, 66.
Голы: 0:1 – Иммобиле, 34; 1:1 – Капуто, 45; 1:2 – Кайседо, 90+1.
Источник: Бомбардир.ру