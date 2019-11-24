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Серия А. «Брешиа» крупно уступила «Роме», «Лацио» вырвал победу у «Сассуоло» и другие результаты

24 ноября 2019, 18:58

«Лацио» в 13-м туре чемпионата Италии добился победы над «Сассуоло». Решающий гол забил экс-форвард «Локомотива» Фелипе Кайседо.

Другой римский клуб разгромил «Брешиу». Один из мячей забил арендованный у «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг.

Чемпионат Италии. Серия А. 13-й тур

Рома – Брешиа – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Смоллинг, 49; 2:0 – Манчини, 57; 3:0 – Джеко, 66.

Болонья – Парма – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Кулусевски, 17; 1:1 – Паласио, 40; 1:2 – Якопони, 71; 2:2 – Джемаили, 90+5.

Верона – Фиорентина – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ди Кармине, 66.

Сассуоло – Лацио – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Иммобиле, 34; 1:1 – Капуто, 45; 1:2 – Кайседо, 90+1.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Болонья Парма Верона Фиорентина Рома Брешиа Сассуоло Лацио
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