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    Серия А. «Брешиа» крупно уступила «Роме», «Лацио» вырвал победу у «Сассуоло» и другие результаты

    «Лацио» в 13-м туре чемпионата Италии добился победы над «Сассуоло». Решающий гол забил экс-форвард «Локомотива» Фелипе Кайседо.

    Другой римский клуб разгромил «Брешиу». Один из мячей забил арендованный у «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг.

    Чемпионат Италии. Серия А. 13-й тур

    Рома – Брешиа – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Смоллинг, 49; 2:0 – Манчини, 57; 3:0 – Джеко, 66.

    Болонья – Парма – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кулусевски, 17; 1:1 – Паласио, 40; 1:2 – Якопони, 71; 2:2 – Джемаили, 90+5.

    Верона – Фиорентина – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Ди Кармине, 66.

    Сассуоло – Лацио – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Иммобиле, 34; 1:1 – Капуто, 45; 1:2 – Кайседо, 90+1.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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