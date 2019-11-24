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  • Экс-судья ФИФА Хусаинов: «За фол Джикии «Спартаку» в Екатеринбурге должны были ставить пенальти»

Экс-судья ФИФА Хусаинов: «За фол Джикии «Спартаку» в Екатеринбурге должны были ставить пенальти»

24 ноября 2019, 16:58
26

Судья матча 17-го тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком» (0:0) Николай Волошин ошибочно не поставил пенальти в ворота гостей. Такой точки зрения придерживается бывший арбитр чемпионата России Сергей Хусаинов.

«В момент передачи Георгий Джикия взглядом был нацелен на Михала Кухарчика. Игрок «Урала» начинал забегать вперeд, положения вне игры нет. Джикия же правой рукой задерживал Кухарчика. Явный фол, после которого должны были назначить пенальти. Судья даже не определил фол, это говорит о том, что его судейское образование очень невысокого качества», – полагает Хусаинов.

  • «Спартак» в таблице идет шестым.
  • «Урал» поднялся на восьмое место.
  • В первом круге уральцы победили в Москве со счетом 2:1.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Джикия Георгий
Комментарии (26)
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RotBerg
1574605046
когда судьи с другими клубами ошибаются Газпром все купил, когда мясных явно тащат, голы забитые по правилам отменяют, пенки не ставят, финты Жиго в штрафной не замечают, то это случайность)
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vka1970
1574605101
А на счёт Ларсена, которого до этого толчком уложили в штрафной он ни чего не хочет сказать ?
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латунный
1574605129
пора заканчивать этот чемпионат самый гнилой и продажный. места поделены тушите свет .на болельщиков забили большой и толстый.судьи у нас неприкасаемые марионетки
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ufos73
1574608429
На повторах не очень видно, но вроде не хватал он его, не было захвата, была блокировка. Или уже и это запретили, и теперь надо уступать дорогу напам? )))
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Mr Green
1574609197
не было там ничего, Павлюченко всё верно сказал, если такие ставить, то можно при каждом угловом на точку указывать. Хусаинову пора в дурку прилечь, отдохнуть
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portero
1574609444
ВАР попилили. а судья не видел
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Полная Канистра
1574609553
хусай да хоть 10 пеналей там найди и подавись достали эти судьи что бывшие что нынешние шибко зрячие стали и умные
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BRO_football
1574609720
Всем уже давно ясно, что судей у нас в РПЛ никто не подкупает, а ошибаются они часто и со всеми командами потому, что их судейское образование и зрение оставляет желать лучшего
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za logiku
1574609790
Если там пенальти, то и на ларсоне пенальти
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knikos
1574611256
Я вспоминаю пенальти , назначенный в ворота Зенита в матче с Ростовом. И что делал Иванович ? Да то же самое , что и Джикия , выставил руку. Свиные там орали , что пеналь законный , а здесь ...
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