Экс-судья ФИФА Хусаинов: «За фол Джикии «Спартаку» в Екатеринбурге должны были ставить пенальти»

Судья матча 17-го тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком» (0:0) Николай Волошин ошибочно не поставил пенальти в ворота гостей. Такой точки зрения придерживается бывший арбитр чемпионата России Сергей Хусаинов.

«В момент передачи Георгий Джикия взглядом был нацелен на Михала Кухарчика. Игрок «Урала» начинал забегать вперeд, положения вне игры нет. Джикия же правой рукой задерживал Кухарчика. Явный фол, после которого должны были назначить пенальти. Судья даже не определил фол, это говорит о том, что его судейское образование очень невысокого качества», – полагает Хусаинов.