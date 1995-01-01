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    Экс-судья ФИФА Хусаинов: «За фол Джикии «Спартаку» в Екатеринбурге должны были ставить пенальти»

    Судья матча 17-го тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком» (0:0) Николай Волошин ошибочно не поставил пенальти в ворота гостей. Такой точки зрения придерживается бывший арбитр чемпионата России Сергей Хусаинов.

    «В момент передачи Георгий Джикия взглядом был нацелен на Михала Кухарчика. Игрок «Урала» начинал забегать вперeд, положения вне игры нет. Джикия же правой рукой задерживал Кухарчика. Явный фол, после которого должны были назначить пенальти. Судья даже не определил фол, это говорит о том, что его судейское образование очень невысокого качества», – полагает Хусаинов.

    • «Спартак» в таблице идет шестым.
    • «Урал» поднялся на восьмое место.
    • В первом круге уральцы победили в Москве со счетом 2:1.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1159

      Genz 17 минут назад

      За такое в Англии не дают пенальти. Джеко, вообще, за яйца прихватили и он стерпел. Не ныл

      -1
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      Рейтинг: +3

      qaze22 20 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 15 матчей и 12 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xavo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +16095

      DVOK68 23 минуты назад

      Да.

      1
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      Рейтинг: +1816

      Борат 31 минуту назад

      Даже ромбоголовый Хусаинов признал, что хряки не заслужили и очка! Позор федуну и его карманным судьям! Позор хрякам!!!

      0
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      Рейтинг: +1045

      латунный 52 минуты назад

      пора заканчивать этот чемпионат самый гнилой и продажный. места поделены тушите свет .на болельщиков забили большой и толстый.судьи у нас неприкасаемые марионетки

      5
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      Рейтинг: +10141

      vka1970 53 минуты назад

      А на счёт Ларсена, которого до этого толчком уложили в штрафной он ни чего не хочет сказать ?

      0
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      Рейтинг: +11457

      sssrspartak > vka1970 18 минут назад

      там про то не сказано!только мы виноваты!у зени все правильно они чипиены по делу!ладно!футбол теряет красоту из-за ошибок судей!все проплачено!за все заплачено!

      -1
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      Рейтинг: +3128

      RotBerg 54 минуты назад

      когда судьи с другими клубами ошибаются Газпром все купил, когда мясных явно тащат, голы забитые по правилам отменяют, пенки не ставят, финты Жиго в штрафной не замечают, то это случайность)

      5
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      Рейтинг: +11457

      sssrspartak > RotBerg 15 минут назад

      да ладно тебе!все в чемпионате сводится к противодействию судей!кто за ?кто против?я против зенита!ты против спартака!

      0
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      Рейтинг: +1915

      Alekxei Z. 59 минут назад

      Ты попробуй завалить 80 кило ставя руку на пути ????
      Павлюченко правильно спросил , а что он упал ???
      Хуся -ху...суся, тебе ли не знать что футбол , в отличии от фигурного катания , контактный вид спорта и не каждое соприкосновение карается фолом !!! Да поставил руку на пути и что ??? беги ты первый на мяче , но можно рухнуть и ждать свистка....

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