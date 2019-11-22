Савин: «Бюджетные бабки в футболе – 100% зло. Практика показывает, что никто не хочет отпускать кормушку»

Видеоблогер и бывший нападающий «Крыльев Советов» Евгений Савин считает, что бюджетным финансовым средствам не место в футболе.

«Бюджетные бабки в футболе – 100% зло. Мой канал вообще против того, чтобы государственные деньги шли в футбол. Я верю, что у Басты в СКА получится сломать стереотип, что госбабки в российском футболе приводят к краху. Но практика показывает, что никто не хочет отпускать кормушку.

Я приведу статистику: за последние 10 лет в профессиональных футбольных лигах России обанкротилось 50 команд.

У клуба на балансе обычно ничего нет: стадионы и базы принадлежат городу. Есть только юрлицо, в которое вливаются бюджетные бабки. И постепенно долги копятся, совершаются непонятные трансферы, все на этом зарабатывают.

Потом мы это банкротим и на этом же месте создаем новый клуб с бюджетными деньгами. А из того клуба все уже освоили и по нужным местам растолкали», – сказал Савин.

Баста: «Счастлив, что у СКА есть помощь «Ростеха». Если я беру госденьги, показываю каждую копейку. Вопрос к системе, которая создается, чтобы эти деньги ***»