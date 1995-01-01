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    Савин: «Бюджетные бабки в футболе – 100% зло. Практика показывает, что никто не хочет отпускать кормушку»

    Видеоблогер и бывший нападающий «Крыльев Советов» Евгений Савин считает, что бюджетным финансовым средствам не место в футболе.

    «Бюджетные бабки в футболе – 100% зло. Мой канал вообще против того, чтобы государственные деньги шли в футбол. Я верю, что у Басты в СКА получится сломать стереотип, что госбабки в российском футболе приводят к краху. Но практика показывает, что никто не хочет отпускать кормушку.

    Я приведу статистику: за последние 10 лет в профессиональных футбольных лигах России обанкротилось 50 команд.

    У клуба на балансе обычно ничего нет: стадионы и базы принадлежат городу. Есть только юрлицо, в которое вливаются бюджетные бабки. И постепенно долги копятся, совершаются непонятные трансферы, все на этом зарабатывают.

    Потом мы это банкротим и на этом же месте создаем новый клуб с бюджетными деньгами. А из того клуба все уже освоили и по нужным местам растолкали», – сказал Савин.

    Баста: «Счастлив, что у СКА есть помощь «Ростеха». Если я беру госденьги, показываю каждую копейку. Вопрос к системе, которая создается, чтобы эти деньги ***»

    Источник: YouTube-канал «Редакция»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1045

      Муруал 45 минут назад

      Вообще-то Савин получал неплохую зарплату из бюджетных денег,при этом не демонстрируя достойную зарплаты игру! Почему-то тогда ему это злом не казалось!

      1
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      Рейтинг: +436

      alarm 46 минут назад

      поэтому предлагаю расформировать спартаг!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +35290

      portero 1 час назад

      Тоже считаю почему это деньги нарда , в основнокм от недр , осндают в руках чинуш и прочих воров, крохи им куклам и слугам...

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