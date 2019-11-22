Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Савин: «Бюджетные бабки в футболе – 100% зло. Практика показывает, что никто не хочет отпускать кормушку»

Савин: «Бюджетные бабки в футболе – 100% зло. Практика показывает, что никто не хочет отпускать кормушку»

22 ноября 2019, 19:16
5

Видеоблогер и бывший нападающий «Крыльев Советов» Евгений Савин считает, что бюджетным финансовым средствам не место в футболе.

«Бюджетные бабки в футболе – 100% зло. Мой канал вообще против того, чтобы государственные деньги шли в футбол. Я верю, что у Басты в СКА получится сломать стереотип, что госбабки в российском футболе приводят к краху. Но практика показывает, что никто не хочет отпускать кормушку.

Я приведу статистику: за последние 10 лет в профессиональных футбольных лигах России обанкротилось 50 команд.

У клуба на балансе обычно ничего нет: стадионы и базы принадлежат городу. Есть только юрлицо, в которое вливаются бюджетные бабки. И постепенно долги копятся, совершаются непонятные трансферы, все на этом зарабатывают.

Потом мы это банкротим и на этом же месте создаем новый клуб с бюджетными деньгами. А из того клуба все уже освоили и по нужным местам растолкали», – сказал Савин.

Баста: «Счастлив, что у СКА есть помощь «Ростеха». Если я беру госденьги, показываю каждую копейку. Вопрос к системе, которая создается, чтобы эти деньги ***»

Источник: YouTube-канал «Редакция»
Россия. Премьер-лига СКА-Ростов Савин Евгений
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1574439714
Тоже считаю почему это деньги нарда , в основнокм от недр , осндают в руках чинуш и прочих воров, крохи им куклам и слугам...
Ответить
Муруал
1574440730
Вообще-то Савин получал неплохую зарплату из бюджетных денег,при этом не демонстрируя достойную зарплаты игру! Почему-то тогда ему это злом не казалось!
Ответить
vladimirlapin
1574470326
Японцы уникальный народ, они придумали специальное жидкое стекло для авто что бы защитить авто от пыли, грязи и воды. Реальная экономия на мойке и выглядит машина всегда как новая. вот сами убедитесь, я сам затестил ------------------ https://my.su/avto
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+