Бэйл не намерен возвращаться в «Тоттенхэм». Игрока хочет видеть Моуринью

Ранее сообщалось, что главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью намерен пригласить в команду футболиста мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Сам валлиец не планирует возвращаться в клуб, информирует El Chiringuito TV.
Бэйл откажет «Тоттенхэму», если поступит официальное предложения трансфера. В Испанию валлиец переехал в 2013-м году из стана лондонцев.
- «Реал» хотел отпустить Бэйла в другой клуб еще летом.
- Контракт сторон действует до 2022-го года.
- Агент Бэйла уже ведет переговоры с «Тоттенхэмом».
Источник: твиттер El Chiringuito TV
El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».