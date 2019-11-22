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  • Бэйл не намерен возвращаться в «Тоттенхэм». Игрока хочет видеть Моуринью

Бэйл не намерен возвращаться в «Тоттенхэм». Игрока хочет видеть Моуринью

22 ноября 2019, 07:05
4

Ранее сообщалось, что главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью намерен пригласить в команду футболиста мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Сам валлиец не планирует возвращаться в клуб, информирует El Chiringuito TV.

Бэйл откажет «Тоттенхэму», если поступит официальное предложения трансфера. В Испанию валлиец переехал в 2013-м году из стана лондонцев.

  • «Реал» хотел отпустить Бэйла в другой клуб еще летом.
  • Контракт сторон действует до 2022-го года.
  • Агент Бэйла уже ведет переговоры с «Тоттенхэмом».

Источник: твиттер El Chiringuito TV

El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Тоттенхэм Бэйл Гарет Моуринью Жозе
Комментарии (4)
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Decorhome
1574410869
Хороший вариант
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portero
1574416276
Бэйл только в Китай, но китайцы умеют заключать договора, там быстро без зарплаты останется с его нежеланием работать.
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Decorhome
1574497990
А жаль. Лучше играть чем унижаться
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fabio_c
1574533012
и Модрича пусть прихватит) пора домой
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