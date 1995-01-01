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    Бэйл не намерен возвращаться в «Тоттенхэм». Игрока хочет видеть Моуринью

    Ранее сообщалось, что главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью намерен пригласить в команду футболиста мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Сам валлиец не планирует возвращаться в клуб, информирует El Chiringuito TV.

    Бэйл откажет «Тоттенхэму», если поступит официальное предложения трансфера. В Испанию валлиец переехал в 2013-м году из стана лондонцев.

    • «Реал» хотел отпустить Бэйла в другой клуб еще летом.
    • Контракт сторон действует до 2022-го года.
    • Агент Бэйла уже ведет переговоры с «Тоттенхэмом».

    Источник: твиттер El Chiringuito TV

    El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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