Бэйл не намерен возвращаться в «Тоттенхэм». Игрока хочет видеть Моуринью

Ранее сообщалось, что главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью намерен пригласить в команду футболиста мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Сам валлиец не планирует возвращаться в клуб, информирует El Chiringuito TV.

Бэйл откажет «Тоттенхэму», если поступит официальное предложения трансфера. В Испанию валлиец переехал в 2013-м году из стана лондонцев.