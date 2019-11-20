Wales Online: Моуринью хочет вернуть Бэйла в «Тоттенхэм»

Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм». Португалец уже обозначил, кем бы хотел усилить состав в первую очередь.
Как пишет издание Wales Online, португалец намерен вернуть в «Тоттенхэм» футболиста мадридского «Реала» Гарета Бэйла. В Испанию валлиец переехал в 2013-м году из стана лондонцев.
- «Реал» хотел отпустить Бэйла в другой клуб еще летом.
- Контракт сторон действует до 2022-го года.
- Агент Бэйла уже ведет переговоры с «Тоттенхэмом».
Будьте уверены, Моуринью вернулся другим человеком и тренером. Но это не значит, что у него все получится
Источник: Wales Online
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