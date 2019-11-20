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    Wales Online: Моуринью хочет вернуть Бэйла в «Тоттенхэм»

    Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм». Португалец уже обозначил, кем бы хотел усилить состав в первую очередь.

    Как пишет издание Wales Online, португалец намерен вернуть в «Тоттенхэм» футболиста мадридского «Реала» Гарета Бэйла. В Испанию валлиец переехал в 2013-м году из стана лондонцев.

    • «Реал» хотел отпустить Бэйла в другой клуб еще летом.
    • Контракт сторон действует до 2022-го года.
    • Агент Бэйла уже ведет переговоры с «Тоттенхэмом».

    Будьте уверены, Моуринью вернулся другим человеком и тренером. Но это не значит, что у него все получится

    Источник: Wales Online

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    20.11.2019 23:15
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +14900

      DOCTOR PENALTY 27 минут назад

      Идеальный вариант и для Бэйла, и для Тоттенхэма.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1413

      zabvo9406 > DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      Бэйл хрустальный как Дзагоев!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8769

      Cules2013 1 час назад

      Бэйл уже не молодой, с огромными запросами по з/п и хрустальным здоровьем. Про цену трансфера вообще молчу. Бредовая идея.

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