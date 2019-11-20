Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Wales Online: Моуринью хочет вернуть Бэйла в «Тоттенхэм»

20 ноября 2019, 23:15
16

Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм». Португалец уже обозначил, кем бы хотел усилить состав в первую очередь.

Как пишет издание Wales Online, португалец намерен вернуть в «Тоттенхэм» футболиста мадридского «Реала» Гарета Бэйла. В Испанию валлиец переехал в 2013-м году из стана лондонцев.

  • «Реал» хотел отпустить Бэйла в другой клуб еще летом.
  • Контракт сторон действует до 2022-го года.
  • Агент Бэйла уже ведет переговоры с «Тоттенхэмом».

Будьте уверены, Моуринью вернулся другим человеком и тренером. Но это не значит, что у него все получится

Источник: Wales Online

Валлийское новостное издание. Аудитория в твиттере - более 236-и тысяч подписчиков.

Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Тоттенхэм Бэйл Гарет Моуринью Жозе
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cules2013
1574281552
Бэйл уже не молодой, с огромными запросами по з/п и хрустальным здоровьем. Про цену трансфера вообще молчу. Бредовая идея.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1574284874
Идеальный вариант и для Бэйла, и для Тоттенхэма.
Ответить
Saracen Jr
1574286528
для реальна идеальный вариант взять таки в обмен на эриксена или просто отпустить за хорошие деньги. а вот нужен ли он реально тотту - интересный вопрос
Ответить
Lilipyt
1574287892
Все фанаты Реала упали на колени и зорали: "Наконец-то!!!! ЗАБЕРИТЕ!!!!!!!!!!"
Ответить
loko-the_best
1574288421
Ещё Модрича с Уокером вернуть, норм тема)
Ответить
loko-the_best
1574288678
При Бэйле будет типичный британский футбол, навес с фланга от Бэйла,замыкание головой Кейна. Это настоящий футбол, а не все эти сопливые игры с катанием по полю Неймара, Месси и прочих
Ответить
BlackMurder
1574302669
Да походу реал еще и доплатит за трансфер
Ответить
OBOLEV
1574315322
Это нормальная история) Сейчас всех будут сватать в ТТХ . Я знаю только то, что Леви на мою память не кого дорого возрастного не покупал. Зачем сейчас что то менять ? Он как экономист понимает что Бейл не ликвидный почти проамортизированный продукт. Проще говоря если что пойдет не так, то его не сплавить.
Ответить
Павел Буре
1574317647
Это хитрый план Переса, как сплавить Бейла.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+