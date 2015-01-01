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    Моуринью – на первой встрече с игроками «Тоттенхэма»: «Я стану для вас отцом, приятелем, девушкой»

    Издание Sport Witness со ссылкой на португальскую Record опубликовало текстовый фрагмент первой встречи главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью с командой. Португальца назначили на текущей неделе.

    «Я стану для вас отцом, приятелем, девушкой, кем угодно», – сказал специалист во время беседы. После нее Моуринью провел индивидуальные диалоги с некоторыми футболистами – в частности, с Кристианом Эриксеном. По сведениям источника, игроки остались довольны знакомством.

    • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016-го по 2018-й годы.
    • Во вторник, 19-го ноября, «Тоттенхэм» уволил Маурисио Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
    • После 12-и сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

    Источник: Sport Witness

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