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  • Моуринью – на первой встрече с игроками «Тоттенхэма»: «Я стану для вас отцом, приятелем, девушкой»

Моуринью – на первой встрече с игроками «Тоттенхэма»: «Я стану для вас отцом, приятелем, девушкой»

22 ноября 2019, 01:31
6

Издание Sport Witness со ссылкой на португальскую Record опубликовало текстовый фрагмент первой встречи главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью с командой. Португальца назначили на текущей неделе.

«Я стану для вас отцом, приятелем, девушкой, кем угодно», – сказал специалист во время беседы. После нее Моуринью провел индивидуальные диалоги с некоторыми футболистами – в частности, с Кристианом Эриксеном. По сведениям источника, игроки остались довольны знакомством.

  • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016-го по 2018-й годы.
  • Во вторник, 19-го ноября, «Тоттенхэм» уволил Маурисио Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
  • После 12-и сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

Источник: Sport Witness

Издание, собирающее информацию со всех футбольных СМИ в мире. Аудитория в твиттере - более 102-х тысяч подписчиков.

Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Тоттенхэм Моуринью Жозе
Комментарии (6)
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Viper for CSKA
1574378926
Звучит угрожающе.
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"Локо" в атаке
1574380885
За 17,5 миллионов долларов зарплаты Жозе выполнит любые сексуальные фантазии руководства и игроков Тоттенхэма)))
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Давид59
1574400678
Вот поймают его на слове... И станет их девушкой :)))))
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Proker
1574407792
Да любые капризы за ваши деньги...
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Decorhome
1574410951
серьезный настрой)
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