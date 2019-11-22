Моуринью – на первой встрече с игроками «Тоттенхэма»: «Я стану для вас отцом, приятелем, девушкой»

Издание Sport Witness со ссылкой на португальскую Record опубликовало текстовый фрагмент первой встречи главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью с командой. Португальца назначили на текущей неделе.
«Я стану для вас отцом, приятелем, девушкой, кем угодно», – сказал специалист во время беседы. После нее Моуринью провел индивидуальные диалоги с некоторыми футболистами – в частности, с Кристианом Эриксеном. По сведениям источника, игроки остались довольны знакомством.
- Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016-го по 2018-й годы.
- Во вторник, 19-го ноября, «Тоттенхэм» уволил Маурисио Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
- После 12-и сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.
Источник: Sport Witness
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