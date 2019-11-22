Моуринью – на первой встрече с игроками «Тоттенхэма»: «Я стану для вас отцом, приятелем, девушкой»

Издание Sport Witness со ссылкой на португальскую Record опубликовало текстовый фрагмент первой встречи главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью с командой. Португальца назначили на текущей неделе.

«Я стану для вас отцом, приятелем, девушкой, кем угодно», – сказал специалист во время беседы. После нее Моуринью провел индивидуальные диалоги с некоторыми футболистами – в частности, с Кристианом Эриксеном. По сведениям источника, игроки остались довольны знакомством.