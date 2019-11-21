Моуринью: «Челси» для меня – это выдающееся прошлое, два триумфальных периода»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью обратил внимание СМИ, что сейчас мысли о предыдущих работах его не беспокоят. Португальца назначили в лондонский клуб на текущей неделе.
«Хочу стать здесь счастливым и подарить радость болельщикам. Я должен показать, что я больше всех желаю победы «Тоттенхэму». Что касается «Челси», то это для меня выдающееся прошлое и два триумфальных периода», – цитирует Моуринью Sky Sports.
- Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016-го по 2018-й годы.
- Во вторник, 19 ноября, «Тоттенхэм» уволил Маурисио Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
- После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.
Источник: Sky Sports