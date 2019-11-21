Моуринью: «Челси» для меня – это выдающееся прошлое, два триумфальных периода»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью обратил внимание СМИ, что сейчас мысли о предыдущих работах его не беспокоят. Португальца назначили в лондонский клуб на текущей неделе.

«Хочу стать здесь счастливым и подарить радость болельщикам. Я должен показать, что я больше всех желаю победы «Тоттенхэму». Что касается «Челси», то это для меня выдающееся прошлое и два триумфальных периода», – цитирует Моуринью Sky Sports.