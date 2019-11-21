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  • Моуринью: «Челси» для меня – это выдающееся прошлое, два триумфальных периода»

Моуринью: «Челси» для меня – это выдающееся прошлое, два триумфальных периода»

21 ноября 2019, 23:32
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью обратил внимание СМИ, что сейчас мысли о предыдущих работах его не беспокоят. Португальца назначили в лондонский клуб на текущей неделе.

«Хочу стать здесь счастливым и подарить радость болельщикам. Я должен показать, что я больше всех желаю победы «Тоттенхэму». Что касается «Челси», то это для меня выдающееся прошлое и два триумфальных периода», – цитирует Моуринью Sky Sports.

  • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016-го по 2018-й годы.
  • Во вторник, 19 ноября, «Тоттенхэм» уволил Маурисио Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
  • После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Челси Тоттенхэм Моуринью Жозе
Комментарии (1)
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Romio-xxx
1574439193
Я думаю всплеск у шпор точно будет,может даже за 4ку поборются.
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