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    Моуринью: «Челси» для меня – это выдающееся прошлое, два триумфальных периода»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью обратил внимание СМИ, что сейчас мысли о предыдущих работах его не беспокоят. Португальца назначили в лондонский клуб на текущей неделе.

    «Хочу стать здесь счастливым и подарить радость болельщикам. Я должен показать, что я больше всех желаю победы «Тоттенхэму». Что касается «Челси», то это для меня выдающееся прошлое и два триумфальных периода», – цитирует Моуринью Sky Sports.

    • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016-го по 2018-й годы.
    • Во вторник, 19 ноября, «Тоттенхэм» уволил Маурисио Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
    • После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

    Источник: Sky Sports

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    21.11.2019 23:32
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