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    Моуринью намерен усилить «Тоттенхэм» игроками Примейры Фернандешем и Диашем

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью сразу после назначения обозначил трансферные планы команды. При этом известно, что зимой приобретать футболистов лондонцы не планируют.

    Тем не менее, Моуринью хочет видеть в команде защитника «Бенфики» Рубена Диаша и полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша. По хавбеку «Тоттенхэм» вел переговоры летом, но к сделке стороны не пришли.

    • Диаш в сезоне Примейры провел 11 матчей, забил два гола.
    • Фернандеш в чемпионате Португалии текущего сезона поучаствовал в десяти встречах, забил пять голов.
    • «Тоттенхэм» в АПЛ идет 14-м.

    Источник: The Independent

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