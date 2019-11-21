Моуринью намерен усилить «Тоттенхэм» игроками Примейры Фернандешем и Диашем

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью сразу после назначения обозначил трансферные планы команды. При этом известно, что зимой приобретать футболистов лондонцы не планируют.

Тем не менее, Моуринью хочет видеть в команде защитника «Бенфики» Рубена Диаша и полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша. По хавбеку «Тоттенхэм» вел переговоры летом, но к сделке стороны не пришли.