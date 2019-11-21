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  • Моуринью намерен усилить «Тоттенхэм» игроками Примейры Фернандешем и Диашем

Моуринью намерен усилить «Тоттенхэм» игроками Примейры Фернандешем и Диашем

21 ноября 2019, 21:58

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью сразу после назначения обозначил трансферные планы команды. При этом известно, что зимой приобретать футболистов лондонцы не планируют.

Тем не менее, Моуринью хочет видеть в команде защитника «Бенфики» Рубена Диаша и полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша. По хавбеку «Тоттенхэм» вел переговоры летом, но к сделке стороны не пришли.

  • Диаш в сезоне Примейры провел 11 матчей, забил два гола.
  • Фернандеш в чемпионате Португалии текущего сезона поучаствовал в десяти встречах, забил пять голов.
  • «Тоттенхэм» в АПЛ идет 14-м.

Источник: The Independent
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Бенфика Спортинг Тоттенхэм Фернандеш Бруну Диаш Рубен Моуринью Жозе
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