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  • Моуринью в 2015 году говорил: «Я слишком ценю фанатов «Челси», чтобы возглавить «Тоттенхэм»

Моуринью в 2015 году говорил: «Я слишком ценю фанатов «Челси», чтобы возглавить «Тоттенхэм»

21 ноября 2019, 20:58
8

«Тоттенхэм» назначил на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью. СМИ напомнили, что несколько лет назад специалист отвергал работу в лондонском клубе.

«Возглавить «Тоттенхэм»? Я слишком ценю болельщиков «Челси», чтобы сделать это», – сказал Моуринью в 2015 году, будучи менеджером «Челси».

Об этой фразе португальцу напомнили на пресс-конференции. Его ответ был следующим: «Эту фразу я произнес в качестве тренера «Челси»!».

  • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016-го по 2018-й годы.
  • Во вторник, 19 ноября, «Тоттенхэм» уволил Маурисио Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
  • После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

Источник: твиттер Sky Sports Premier League
Англия. Премьер-лига Челси Тоттенхэм Моуринью Жозе
Комментарии (8)
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ArReal
1574362686
А Челси причем -они же вроде с Арсеналом вечно отношения выясняют)
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panmon
1574364231
Все верно. Выбирать не приходится когда год работы нет
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erma
1574364835
Вот если бы мозги у Моуриньо были бы такими же быстрыми, как его язык!
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svetekanet
1574366083
Год спустя: "Я слишком люблю Тоттенхэм, чтобы возглавить Зенит".
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mihail200606
1574395365
В этом мире все меняется..
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19831170
1574397875
Никогда не говори никогда! Мудрость с тысячи летним опытом.
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Cules2013
1574404838
Да он скоро половину клубов АПЛ перетренирует. И вообще его послужной список как бы намекает. В Португалии он тренировал и Спортинг, и Бенфику с Порту. Был и в Барсе и в Реале. Не сказать, что он принципиален, только на словах, но на деле иначе.
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Decorhome
1574498097
Слово не воробей)
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