Моуринью в 2015 году говорил: «Я слишком ценю фанатов «Челси», чтобы возглавить «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» назначил на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью. СМИ напомнили, что несколько лет назад специалист отвергал работу в лондонском клубе.
«Возглавить «Тоттенхэм»? Я слишком ценю болельщиков «Челси», чтобы сделать это», – сказал Моуринью в 2015 году, будучи менеджером «Челси».
Об этой фразе португальцу напомнили на пресс-конференции. Его ответ был следующим: «Эту фразу я произнес в качестве тренера «Челси»!».
- Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016-го по 2018-й годы.
- Во вторник, 19 ноября, «Тоттенхэм» уволил Маурисио Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
- После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.
Источник: твиттер Sky Sports Premier League