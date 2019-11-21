Моуринью в 2015 году говорил: «Я слишком ценю фанатов «Челси», чтобы возглавить «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» назначил на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью. СМИ напомнили, что несколько лет назад специалист отвергал работу в лондонском клубе.

«Возглавить «Тоттенхэм»? Я слишком ценю болельщиков «Челси», чтобы сделать это», – сказал Моуринью в 2015 году, будучи менеджером «Челси».

Об этой фразе португальцу напомнили на пресс-конференции. Его ответ был следующим: «Эту фразу я произнес в качестве тренера «Челси»!».