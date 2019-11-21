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    Моуринью в 2015 году говорил: «Я слишком ценю фанатов «Челси», чтобы возглавить «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» назначил на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью. СМИ напомнили, что несколько лет назад специалист отвергал работу в лондонском клубе.

    «Возглавить «Тоттенхэм»? Я слишком ценю болельщиков «Челси», чтобы сделать это», – сказал Моуринью в 2015 году, будучи менеджером «Челси».

    Об этой фразе португальцу напомнили на пресс-конференции. Его ответ был следующим: «Эту фразу я произнес в качестве тренера «Челси»!».

    • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016-го по 2018-й годы.
    • Во вторник, 19 ноября, «Тоттенхэм» уволил Маурисио Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
    • После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

    Источник: твиттер Sky Sports Premier League

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    21.11.2019 20:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 23 ноября 2019, 11:34

      Слово не воробей)

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 ноября 2019, 09:40

      Да он скоро половину клубов АПЛ перетренирует. И вообще его послужной список как бы намекает. В Португалии он тренировал и Спортинг, и Бенфику с Порту. Был и в Барсе и в Реале. Не сказать, что он принципиален, только на словах, но на деле иначе.

      1
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      Рейтинг: +536

      19831170 22 ноября 2019, 07:44

      Никогда не говори никогда! Мудрость с тысячи летним опытом.

      2
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      Рейтинг: +7746

      mihail200606 22 ноября 2019, 07:02

      В этом мире все меняется..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +310

      svetekanet 21 ноября 2019, 22:54

      Год спустя: "Я слишком люблю Тоттенхэм, чтобы возглавить Зенит".

      2
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      Рейтинг: +3120

      erma 21 ноября 2019, 22:33

      Вот если бы мозги у Моуриньо были бы такими же быстрыми, как его язык!

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 21 ноября 2019, 22:23

      Все верно. Выбирать не приходится когда год работы нет

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      Рейтинг: +6002

      AtticusFinch 21 ноября 2019, 21:58

      А Челси причем -они же вроде с Арсеналом вечно отношения выясняют)

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