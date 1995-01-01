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    Зырянов: «У Хиддинка с Адвокатом были одинаковые ругательства. Так мы выучили нидерландский мат»

    Тренер молодежной команды «Зенита», бывший игрок сборной России Константин Зырянов рассказал об игре под руководством голландцев Гуса Хиддинка и Дика Адвоката.

    «Пытаюсь не кричать на футболистов. Думаю, это не имеет смысла. Может, и есть такие, на кого нужно повышать голос, но в своей команде за год я их пока не обнаружил. Стараюсь спокойно все объяснять, говорю, что в их жизни еще будут жесткие тренеры.

    На меня в бытность мою футболистом порой кричали, когда я что-то неправильно делал. Хиддинк? Нет, он не кричал. Просто у них с Диком Адвокатом были одинаковые ругательства. Но это было, как правило, обращено ко всем сразу. Так мы выучили нидерландский мат», – сказал Зырянов.

    • Хиддинк тренировал сборную России с 2006-го по 2010 год.
    • После него в команду пришел Адвокат, который проработал до 2012 года.

    Источник: RT

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2106

      raritet 20 минут назад

      благодаря голландскому мату команда была настроена как часики...

      0
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      Рейтинг: +4188

      paracetamol 47 минут назад

      Русский мат крепче, а Костя в нем мастак!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1593

      giluxa1963 47 минут назад

      а они русский выучили

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