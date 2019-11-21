Зырянов: «У Хиддинка с Адвокатом были одинаковые ругательства. Так мы выучили нидерландский мат»

Тренер молодежной команды «Зенита», бывший игрок сборной России Константин Зырянов рассказал об игре под руководством голландцев Гуса Хиддинка и Дика Адвоката.

«Пытаюсь не кричать на футболистов. Думаю, это не имеет смысла. Может, и есть такие, на кого нужно повышать голос, но в своей команде за год я их пока не обнаружил. Стараюсь спокойно все объяснять, говорю, что в их жизни еще будут жесткие тренеры.

На меня в бытность мою футболистом порой кричали, когда я что-то неправильно делал. Хиддинк? Нет, он не кричал. Просто у них с Диком Адвокатом были одинаковые ругательства. Но это было, как правило, обращено ко всем сразу. Так мы выучили нидерландский мат», – сказал Зырянов.