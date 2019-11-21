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  • Зырянов: «У Хиддинка с Адвокатом были одинаковые ругательства. Так мы выучили нидерландский мат»

Зырянов: «У Хиддинка с Адвокатом были одинаковые ругательства. Так мы выучили нидерландский мат»

21 ноября 2019, 17:48
4

Тренер молодежной команды «Зенита», бывший игрок сборной России Константин Зырянов рассказал об игре под руководством голландцев Гуса Хиддинка и Дика Адвоката.

«Пытаюсь не кричать на футболистов. Думаю, это не имеет смысла. Может, и есть такие, на кого нужно повышать голос, но в своей команде за год я их пока не обнаружил. Стараюсь спокойно все объяснять, говорю, что в их жизни еще будут жесткие тренеры.

На меня в бытность мою футболистом порой кричали, когда я что-то неправильно делал. Хиддинк? Нет, он не кричал. Просто у них с Диком Адвокатом были одинаковые ругательства. Но это было, как правило, обращено ко всем сразу. Так мы выучили нидерландский мат», – сказал Зырянов.

  • Хиддинк тренировал сборную России с 2006-го по 2010 год.
  • После него в команду пришел Адвокат, который проработал до 2012 года.

Источник: RT
Россия Россия Зенит Хиддинк Гус Адвокат Дик Зырянов Константин
Комментарии (4)
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giluxa1963
1574349760
а они русский выучили
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paracetamol
1574349789
Русский мат крепче, а Костя в нем мастак!
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raritet
1574351378
благодаря голландскому мату команда была настроена как часики...
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Давид59
1574356125
Нидерландский мат. Непривычно звучит. Мы все привыкли к голландцам летучим или эпохи возрождения. А тут мат. Хрень какая-то... Летучая.
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