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    Моуринью: «Мне грустно говорить о Покеттино. «Тоттенхэм» навсегда останется для него домом»

    Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался об уходе Маурисио Покеттино из лондонского клуба.

    «В первую очередь, думаю, я должен сказать о Маурисио, хотя мне грустно говорить об этом. Хочу поздравить его c проделанной работой. Этот клуб навсегда останется для него домом. Тренировочная база всего будет его базой, он может прийти в любое время.

    Двери для него всегда открыты, и по своему опыту я скажу, что завтра новый день, и он вновь обретет свое счастье. Он найдет другую отличную команду, его ждет большое будущее. Ему всегда будут рады», – сказал Моуринью.

    • Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 27 мая 2014 года.
    • Наивысшее достижение «Тоттенхэма» при Покеттино – выход в финал Лиги чемпионов-2018/19, где команда проиграла «Ливерпулю» (0:2).

    Поккетино уволен из «Тоттенхэма»

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6254

      mihail200606 27 минут назад

      Покеттино конечно сильно поднял шпор, но топовым клуб в полном смысле так и не стал пока.. Фраза из фильма Залечь на дно в Брюгге так и остаётся актуальной пока.. Её прям на герб можно выносить))

      0
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      Рейтинг: +1408

      Бомбардиръ 1 час назад

      Маур и Моур две легенды Тоттенхема. Один - бывшая, а другой - будущая)

      1
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      Рейтинг: +1146

      FRZZ 1 час назад

      Моур кажется поумнел с возрастом.

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