Моуринью: «Мне грустно говорить о Покеттино. «Тоттенхэм» навсегда останется для него домом»

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался об уходе Маурисио Покеттино из лондонского клуба.

«В первую очередь, думаю, я должен сказать о Маурисио, хотя мне грустно говорить об этом. Хочу поздравить его c проделанной работой. Этот клуб навсегда останется для него домом. Тренировочная база всего будет его базой, он может прийти в любое время.

Двери для него всегда открыты, и по своему опыту я скажу, что завтра новый день, и он вновь обретет свое счастье. Он найдет другую отличную команду, его ждет большое будущее. Ему всегда будут рады», – сказал Моуринью.

Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 27 мая 2014 года.

Наивысшее достижение «Тоттенхэма» при Покеттино – выход в финал Лиги чемпионов-2018/19, где команда проиграла «Ливерпулю» (0:2).

Поккетино уволен из «Тоттенхэма»