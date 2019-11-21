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  • Моуринью: «Мне грустно говорить о Покеттино. «Тоттенхэм» навсегда останется для него домом»

Моуринью: «Мне грустно говорить о Покеттино. «Тоттенхэм» навсегда останется для него домом»

21 ноября 2019, 17:40
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Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался об уходе Маурисио Покеттино из лондонского клуба.

«В первую очередь, думаю, я должен сказать о Маурисио, хотя мне грустно говорить об этом. Хочу поздравить его c проделанной работой. Этот клуб навсегда останется для него домом. Тренировочная база всего будет его базой, он может прийти в любое время.

Двери для него всегда открыты, и по своему опыту я скажу, что завтра новый день, и он вновь обретет свое счастье. Он найдет другую отличную команду, его ждет большое будущее. Ему всегда будут рады», – сказал Моуринью.

  • Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 27 мая 2014 года.
  • Наивысшее достижение «Тоттенхэма» при Покеттино – выход в финал Лиги чемпионов-2018/19, где команда проиграла «Ливерпулю» (0:2).

Поккетино уволен из «Тоттенхэма»

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Моуринью Жозе Почеттино Маурисио
Комментарии (1)
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mihail200606
1574350946
Покеттино конечно сильно поднял шпор, но топовым клуб в полном смысле так и не стал пока.. Фраза из фильма Залечь на дно в Брюгге так и остаётся актуальной пока.. Её прям на герб можно выносить))
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