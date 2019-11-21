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  • Президент «Васко да Гама»: «У ЦСКА есть время до декабря. Либо они заплатят и оставят Сантоса себе, либо он вернется»

Президент «Васко да Гама»: «У ЦСКА есть время до декабря. Либо они заплатят и оставят Сантоса себе, либо он вернется»

21 ноября 2019, 15:18
17

Президент «Васко да Гама» Александр Кампелло заявил, что ЦСКА должен принять решение по выкупу форварда Лукаса Сантоса. до декабря.

«У ЦСКА есть время до декабря. Либо они заплатят и оставят Сантоса себе, либо он вернется к нам», – сказал Кампелло.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о том, что бразильский клуб отказал армейцам в продлении аренды Сантоса.

  • ЦСКА арендовал Сантоса до конца 2019 года.
  • 20-летний бразилец провел за ЦСКА пять официальных матчей, результативными действиями не отметился.
  • Рыночная стоимость Сантоса – 750 тысяч евро.

Бабаев опроверг слухи об отказе «Васко да Гама» продлить аренду Лукаса Сантоса


Источник: Globoesporte
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Васко да Гама Сантос Лукас
Комментарии (17)
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Lester84
1574339485
Ну че, будет «трансфер» Комличенко дубль два?) Вообще прикольная логика - взять футболиста в аренду на полсезона и не давать ему игровой практики, чтобы потом опять продлить на полсезона))) Я могу понять, когда Абеля продлили на полгода - были траблы со здоровьем, но у Сантос же здоров как бык
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InterMilLano1908
1574343418
Да не нужен он ЦСКА... С 5 метров два раза по воробьям бьет... Тот же Тикнизян играет не хуже
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paracetamol
1574350008
Дэнэг нэт - сказал Бабаев.
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Nerlinger
1574350853
Да пусть забирают, такого добра и в ФНЛ хватает
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84aivengo
1574354558
а он нужен ?
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river31
1574355470
Не самый нужный игрок для ЦСКА. Выкупать нет смысла. Надо среди российских парней поискать. Есть жемчужины и в нашем болоте, нужно только их увидеть.)))) У Гонча есть нюх на них.))))
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yarik1_78
1574355788
Странная вообще аренда,ему даже не дают толком проявить себя.
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Отчаянный Пердун
1574363834
Рыночная стоимость Сантоса – 750 тысяч евро. А с ЦСКА требуют 4.8 лямов за 62% прав на игрока!!! как то дороговато
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general.lizyukov
1574371350
да заберите вы его нахрен два самых удачных приобретения из Бразилии - Вагнер и Карвальо, и то второй быстро сдулся все остальные просто ниачем, так, фрагменты, может ещё Жо ничего так был, но его главный плюс - удачная продажа в Англию все остальные - просто мусор, у нас своих таких валом
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vladimir-7
1574405558
Учитывая такую настойчивость президента "Васко да Гама" по продаже Сантоса, а не продление аренды, ЦСКА нужно на это обратить особое внимание. Да и цена за игрока, как бы, завышена. Если на аренду не согласятся,то пусть снижают цену до 750 тыс. евро или забирают его себе.
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