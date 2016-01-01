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    Президент «Васко да Гама»: «У ЦСКА есть время до декабря. Либо они заплатят и оставят Сантоса себе, либо он вернется»

    Президент «Васко да Гама» Александр Кампелло заявил, что ЦСКА должен принять решение по выкупу форварда Лукаса Сантоса. до декабря.

    «У ЦСКА есть время до декабря. Либо они заплатят и оставят Сантоса себе, либо он вернется к нам», – сказал Кампелло.

    Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о том, что бразильский клуб отказал армейцам в продлении аренды Сантоса.

    • ЦСКА арендовал Сантоса до конца 2019 года.
    • 20-летний бразилец провел за ЦСКА пять официальных матчей, результативными действиями не отметился.
    • Рыночная стоимость Сантоса – 750 тысяч евро.

    Бабаев опроверг слухи об отказе «Васко да Гама» продлить аренду Лукаса Сантоса


    Источник: Globoesporte

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    Сегодня, 15:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4412

      Lester84 11 минут назад

      Ну че, будет «трансфер» Комличенко дубль два?) Вообще прикольная логика - взять футболиста в аренду на полсезона и не давать ему игровой практики, чтобы потом опять продлить на полсезона))) Я могу понять, когда Абеля продлили на полгода - были траблы со здоровьем, но у Сантос же здоров как бык

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