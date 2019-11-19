Бабаев опроверг слухи об отказе «Васко да Гама» продлить аренду Лукаса Сантоса

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, что «Васко да Гама» отказал армейцам в продлении аренды форварда Лукаса Сантоса.
«Эта информация не соответствует действительности», – сказал Бабаев.
- ЦСКА арендовал Сантоса до конца 2019 года.
- 20-летний бразилец провел за ЦСКА пять официальных матчей, результативными действиями не отметился.
- Рыночная стоимость Сантоса – 750 тысяч евро.
O Globo: «Васко да Гама» отказался продлить аренду Лукаса Сантоса в ЦСКА
Источник: «Спорт-Экспресс»