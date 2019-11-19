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    Бабаев опроверг слухи об отказе «Васко да Гама» продлить аренду Лукаса Сантоса

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, что «Васко да Гама» отказал армейцам в продлении аренды форварда Лукаса Сантоса.

    «Эта информация не соответствует действительности», – сказал Бабаев.

    • ЦСКА арендовал Сантоса до конца 2019 года.
    • 20-летний бразилец провел за ЦСКА пять официальных матчей, результативными действиями не отметился.
    • Рыночная стоимость Сантоса – 750 тысяч евро.

    O Globo: «Васко да Гама» отказался продлить аренду Лукаса Сантоса в ЦСКА

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.11.2019 18:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 20 ноября 2019, 17:41

      До лета надо аренду продлевать,там уже видно будет.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 ноября 2019, 09:35

      А мы и не верили СМИ, уже привыкли к этому. Маленький обман приводит
      к большому недоверию.

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