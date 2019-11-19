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  • Бабаев опроверг слухи об отказе «Васко да Гама» продлить аренду Лукаса Сантоса

Бабаев опроверг слухи об отказе «Васко да Гама» продлить аренду Лукаса Сантоса

19 ноября 2019, 18:15
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, что «Васко да Гама» отказал армейцам в продлении аренды форварда Лукаса Сантоса.

«Эта информация не соответствует действительности», – сказал Бабаев.

  • ЦСКА арендовал Сантоса до конца 2019 года.
  • 20-летний бразилец провел за ЦСКА пять официальных матчей, результативными действиями не отметился.
  • Рыночная стоимость Сантоса – 750 тысяч евро.

O Globo: «Васко да Гама» отказался продлить аренду Лукаса Сантоса в ЦСКА

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Васко да Гама ЦСКА Сантос Лукас Бабаев Роман
Комментарии (2)
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vladimir-7
1574231733
А мы и не верили СМИ, уже привыкли к этому. Маленький обман приводит к большому недоверию.
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yarik1_78
1574260881
До лета надо аренду продлевать,там уже видно будет.
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