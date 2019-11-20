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    Marca: Зидан не будет наказывать Бэйла за празднование с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не намерен применять санкции в отношении вингера команды Гарета Бэйла.

    30-летний валлиец отпраздновал выход своей национальной сборной на Евро-2020 с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид. Именно в таком порядке».

    По информации Marca, Зидан знает о поступке футболиста, но не собирается его наказывать.

    Французский специалист опасается, что новый виток конфликта с Бэйлом негативно отразится на ситуации в раздевалке, поэтому всячески старается этого избежать.

    Британец в последний раз выходил на поле в составе «Реала» 5 октября. С тех пор он не играл из-за травмы, сведения о которой запретил публиковать.

    Wales Online: Моуринью хочет вернуть Бэйла в «Тоттенхэм»

    Источник: Marca

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1504

      ItalianFootball 38 минут назад

      А есть права наказывать ? да и за что ???

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      Рейтинг: +34

      Валентий > ItalianFootball 5 минут назад

      тут важен порядок этих слов. Если бы было "Уэльс, Мадрид, Гольф", то норм. А так получается, что гольф важнее клуба

      0
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      Рейтинг: +733

      Давид59 1 час назад

      Тут наверное игра слов: гольф - по-английски это залив, пролив (Ла Манш). По-русски это звучало бы: чемодан, вокзал, до дому

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      Рейтинг: +1504

      ItalianFootball > Давид59 37 минут назад

      Gulf все же разное golf, да и порядок слов ломает эту игру слов, конечный пункт все равно Мадрид. Так что вряд ли.

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      Рейтинг: +6244

      mihail200606 1 час назад

      А за что наказывать?

      0
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      Рейтинг: +1951

      absent32 1 час назад

      а что тут плять не так!???

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