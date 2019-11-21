Marca: Зидан не будет наказывать Бэйла за празднование с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не намерен применять санкции в отношении вингера команды Гарета Бэйла.

30-летний валлиец отпраздновал выход своей национальной сборной на Евро-2020 с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид. Именно в таком порядке».

По информации Marca, Зидан знает о поступке футболиста, но не собирается его наказывать.

Французский специалист опасается, что новый виток конфликта с Бэйлом негативно отразится на ситуации в раздевалке, поэтому всячески старается этого избежать.

Британец в последний раз выходил на поле в составе «Реала» 5 октября. С тех пор он не играл из-за травмы, сведения о которой запретил публиковать.

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