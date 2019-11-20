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  • Бэйл отпраздновал выход Уэльса на Евро-2020 с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид» в руках

Бэйл отпраздновал выход Уэльса на Евро-2020 с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид» в руках

20 ноября 2019, 09:35
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В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Уэльса одержала победу над Венгрией (2:0) и вышла на чемпионат Европы.

После финального свистка игроки валлийской национальной команды отпраздновали выход на второй подряд Евро. В руках у нападающего Гарета Бэйла появился флаг: «Уэльс, гольф, Мадрид – в такой последовательности», – намекающий на главное увлечение игрока «Реала».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
  • Уэльс стал 20-й сборной, вышедшей на чемпионат Европы из квалификации.
  • Валлийцы могут стать соперником сборной России по группе B.

«Уэльс, гольф, Мадрид». Бэйлу напомнили о его увлечении

Бэйл – о кричалке «Уэльс, гольф, Мадрид»: «Это действительно забавно»

Отбор Евро-2020. Уэльс – последняя сборная, вышедшая на чемпионат Европы из квалификации

Источник: твиттер No Context Welsh
Отбор ЧЕ-2020 Уэльс Реал Бэйл Гарет
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