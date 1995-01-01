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    Ole: Кавани во время товарищеского матча предложил Месси подраться. Аргентинец согласился

    У форварда сборной Уругвая Эдинсон Кавани случился конфликт с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси во время товарищеского матча.

    Как сообщает источник, футболисты после одного из эпизодов повздорили. Во время эмоционального диалога Кавани предложил Лионелю подраться, тот ответил: «В любое время».

    Конфликт разогнали партнеры футболистов. Кавани и Месси продолжили игру.

    • Товарищеским матч состоялся в Тель-Авиве на стадионе «Блюмфильд» и завершился со счетом 2:2.
    • Оба футболиста отличились в этом матче по разу.

    Источник: Ole

    Аргентинская национальная ежедневная спортивная газета, выпускаемая в Буэнос-Айресе с 1996 года. Негласно самое авторитетное спортивное издание в стране.

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +992

      playsh 2 минуты назад

      Как правило,такие конфликты заканчиваются в баре за банкой пива.Или чего покрепче.Они же профессионалы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4374

      Lester84 22 минуты назад

      Ну и подрались бы товарищески. Матч-то товарищеский был)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +654

      solodealer 1 час назад

      Запомним М молодым...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      KPCCSPB 1 час назад

      Ахаха, гнома описают же

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +654

      solodealer > KPCCSPB 1 час назад

      )))))))+

      1
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