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  • Ole: Кавани во время товарищеского матча предложил Месси подраться. Аргентинец согласился

Ole: Кавани во время товарищеского матча предложил Месси подраться. Аргентинец согласился

19 ноября 2019, 06:55
12

У форварда сборной Уругвая Эдинсон Кавани случился конфликт с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси во время товарищеского матча.

Как сообщает источник, футболисты после одного из эпизодов повздорили. Во время эмоционального диалога Кавани предложил Лионелю подраться, тот ответил: «В любое время».

Конфликт разогнали партнеры футболистов. Кавани и Месси продолжили игру.

  • Товарищеский матч состоялся в Тель-Авиве на стадионе «Блюмфильд» и завершился со счетом 2:2.
  • Оба футболиста забили в этом матче по одному голу.

Источник: Ole

Аргентинская национальная ежедневная спортивная газета, выпускаемая в Буэнос-Айресе с 1996 года. Негласно самое авторитетное спортивное издание в стране.

Уругвай Аргентина Месси Лионель Кавани Эдинсон
Комментарии (12)
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Lester84
1574143253
Ну и подрались бы товарищески. Матч-то товарищеский был)))
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Plyash
1574144449
Как правило,такие конфликты заканчиваются в баре за банкой пива.Или чего покрепче.Они же профессионалы.
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Fan Loko mik
1574145354
А где продолжение????
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Давид59
1574149141
Вот были бы заголовки, если б подрались! Земля обетованная, Месси, Кавани, ближневосточный конфликт!
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G.P.
1574150729
Кто в футбол играл хотя бы на дворовом уровне, понимают, что это обычное дело. Завелись, повздорили, потолкались, после матча руки пожали, и никаких обид.
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DOCTOR PENALTY
1574152990
Думаю, что эта игра пойдёт в одни ворота, Месси стоит посоветоваться по этому поводу с Неймаром, у него есть опыт.
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ola1a
1574157502
после игры пожали друг другу руки и разошлись, и теперь общаются еще лучше чем прежде) как это в жизни и бывает))
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