Ole: Кавани во время товарищеского матча предложил Месси подраться. Аргентинец согласился

У форварда сборной Уругвая Эдинсон Кавани случился конфликт с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси во время товарищеского матча.

Как сообщает источник, футболисты после одного из эпизодов повздорили. Во время эмоционального диалога Кавани предложил Лионелю подраться, тот ответил: «В любое время».

Конфликт разогнали партнеры футболистов. Кавани и Месси продолжили игру.