Ole: Кавани во время товарищеского матча предложил Месси подраться. Аргентинец согласился

У форварда сборной Уругвая Эдинсон Кавани случился конфликт с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси во время товарищеского матча.
Как сообщает источник, футболисты после одного из эпизодов повздорили. Во время эмоционального диалога Кавани предложил Лионелю подраться, тот ответил: «В любое время».
Конфликт разогнали партнеры футболистов. Кавани и Месси продолжили игру.
- Товарищеский матч состоялся в Тель-Авиве на стадионе «Блюмфильд» и завершился со счетом 2:2.
- Оба футболиста забили в этом матче по одному голу.
Источник: Ole
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