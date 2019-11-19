Жеребьевка определит, Россия или Дания сыграют три домашних матча на Евро-2020

Вчера стало известно, что сборная Дании отобралась в финальную стадию Евро-2020 и сыграет со сборной России в группе B.
Обе национальные команды гарантированно проведут дома – на «Газпром Арене» (Санкт-Петербург) и «Паркенштадиум» (Копенгаген) по две игры.
30 ноября пройдет жеребьевка, которая определит, кто сыграет у себя дома все три матча.
Источник: Бомбардир.ру
Проигрываем Бельгии 2-0, Ничья с Данией 0-0 и победа над Финнами 3-0
И по разнице мячей выходим из группы либо поливаем футболистов какашками