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  • Жеребьевка определит, Россия или Дания сыграют три домашних матча на Евро-2020

Жеребьевка определит, Россия или Дания сыграют три домашних матча на Евро-2020

19 ноября 2019, 06:17
14

Вчера стало известно, что сборная Дании отобралась в финальную стадию Евро-2020 и сыграет со сборной России в группе B.

Обе национальные команды гарантированно проведут дома – на «Газпром Арене» (Санкт-Петербург) и «Паркенштадиум» (Копенгаген) по две игры.

30 ноября пройдет жеребьевка, которая определит, кто сыграет у себя дома все три матча.

  • Наиболее вероятным соперником из первой корзины может стать Бельгия.
  • Из четвертой корзины в эту группу квалифицируется один из победителей турнира плей-офф Лиги наций: Финляндия, Уэльс или Словакия.

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Дания Россия
Комментарии (14)
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САДЫЧОК
1574137976
Ого ! Как то НЕ ЧЕСТНО , по отношению , к другим финалистам ! Это , огромное преимущество нашей сборной !
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Черкизовский Кот
1574143740
КК-2017, ЧМ-2018, ЧЕ-2020. Может случиться так, что наша сборная на 3-х турнирах подряд будет играть только дома! Когда ещё такое было в футболе?!
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Plyash
1574144838
Ну вот,не смотря на своё поле,предположу начало конца.Только что на своём поле пощёчина,как сказал Дзю, прилетела от Бельгии.Так что нам всё едино,на чьём поле играть.
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амани
1574149076
если будут такие сборные как Бельгия, Дания и Словакия, это серьезно! Бельгия топ, Дания и Словакия середняки, но для России все они топ!!!! Думаю, футбол от этого выиграет в России!!!
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FanatSerj
1574154262
Бельгия, Уэльс, Словакия - аххаа-хаа где мы их встречали )))
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InterMilLano1908
1574156149
Финны были бы лучшим вариантом, Дания тоже проходимая, хотя и играют с уклоном в оборону и с нашим зюбой забить им будет сложно.
Проигрываем Бельгии 2-0, Ничья с Данией 0-0 и победа над Финнами 3-0
И по разнице мячей выходим из группы либо поливаем футболистов какашками
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