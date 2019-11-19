Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Жеребьевка определит, Россия или Дания сыграют три домашних матча на Евро-2020

    Вчера стало известно, что сборная Дании отобралась в финальную стадию Евро-2020 и сыграет со сборной России в группе B.

    Обе национальные команды гарантированно проведут дома – на «Газпром Арене» (Санкт-Петербург) и «Паркенштадиум» (Копенгаген) по две игры.

    30 ноября пройдет жеребьевка, которая определит, кто сыграет у себя дома все три матча.

    • Наиболее вероятным соперником из первой корзины может стать Бельгия.
    • Из четвертой корзины в эту группу квалифицируется один из победителей турнира плей-офф Лиги наций: Финляндия, Уэльс или Словакия.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2019 06:17
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 19 ноября 2019, 12:35

      Финны были бы лучшим вариантом, Дания тоже проходимая, хотя и играют с уклоном в оборону и с нашим зюбой забить им будет сложно.

      Проигрываем Бельгии 2-0, Ничья с Данией 0-0 и победа над Финнами 3-0

      И по разнице мячей выходим из группы либо поливаем футболистов какашками

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2508

      serglider > InterMilLano1908 19 ноября 2019, 21:49

      Реальность будет скорее всего следующая: проигрываем разгромно Бельгии 1:4, минимально Дании 0:1 и ничья или выигрыш у финнов и... финита ля чемпионат. С таким составом деревянных игроков и заурядным тренером на большее, к сожалению, рассчитывать не приходится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 19 ноября 2019, 12:04

      Бельгия, Уэльс, Словакия - аххаа-хаа где мы их встречали )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович > FanatSerj 19 ноября 2019, 12:34

      Да и перед тем евро все кричали что группа проходимая !))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7947

      FanatSerj > Сергей Александрович 19 ноября 2019, 13:13

      не ну если вместо Бельгии опять Англичан, то хер с ним, можно еще раз попробовать )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 19 ноября 2019, 11:02

      Что творят организаторы Евро-2020 ? Мы на такие команды не рассчитывали.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +799

      амани 19 ноября 2019, 10:37

      если будут такие сборные как Бельгия, Дания и Словакия, это серьезно! Бельгия топ, Дания и Словакия середняки, но для России все они топ!!!! Думаю, футбол от этого выиграет в России!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14496

      playsh 19 ноября 2019, 09:27

      Ну вот,не смотря на своё поле,предположу начало конца.Только что на своём поле пощёчина,как сказал Дзю, прилетела от Бельгии.Так что нам всё едино,на чьём поле играть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 19 ноября 2019, 09:09

      КК-2017, ЧМ-2018, ЧЕ-2020. Может случиться так, что наша сборная на 3-х турнирах подряд будет играть только дома! Когда ещё такое было в футболе?!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2508

      serglider > Черкизовский Кот 19 ноября 2019, 22:05

      А что толку? Ни в одном не попали даже в призы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9753

      САДЫЧОК 19 ноября 2019, 07:32

      Ого ! Как то НЕ ЧЕСТНО , по отношению , к другим финалистам ! Это , огромное преимущество нашей сборной !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4369

      TOL47 > САДЫЧОК 19 ноября 2019, 07:52

      С Белгией не очень то помогло , а если опять они , то это будет повторение.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1058

      mig28 > TOL47 19 ноября 2019, 08:52

      Если настроятся как на ЧМ-2018, плюс болельщики будут люто топить...может и зацепимся за ничейку-то?!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7947

      FanatSerj > mig28 19 ноября 2019, 12:11

      это Чудо как с Испанцами нужно, так еще и Акинфеева нет в воротах )))
      Так что как говорил Усатый ну его нахер эту Бельгию. Так же хреново будет если это Франция окажется, а с остальными на повторение Чуда еще можно надеяться.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11