«Он начал терять сознание на трибуне». Врачи «Уфы» спасли болельщика «Локомотива» во время матча

Врач «Уфы» Ильшат Жданов рассказал об оказании помощи болельщику «Локомотива», который потерял сознание во время товарищеского матча в Сочи в понедельник.

«Во время матча внезапно стало плохо болельщику «Локомотива». В это время мы с Русланом Зиннатовым, нашим массажистом, находились рядом. Оценили состояние человека, у него была острая сосудистая недостаточность, он терял сознание. Мы положили его на землю, оценили состояние гемодинамики, померили давление – оно оказалось низким.

После этого мы оказали ему первую помощь: ввели внутривенно укол, и после этого он начал приходить в себя. Вскоре приехала скорая, которую вызвали мы, чтобы они сделали кардиограмму и померили сахар. Его забрали в стационар.

Как могла закончиться ситуация, если бы мы не помогли? Во-первых, когда он начал терять сознание, он сидел на трибуне. Мы быстро сориентировались и положили его на землю. Если бы не положили – он бы упал и ударился головой, получил травму. Скорее всего, сотрясение мозга, там металлические перила.

Во-вторых, нельзя сказать, чем бы ситуация закончилась. При острой сосудистой недостаточности помощь должна оказываться быстро и своевременно. Ему нужно было быстро ввести препарат, это неотложное состояние, которое требует немедленной медицинской помощи. Его состояние было тяжелым. Конечно, со временем к нам присоединился и врач «Локо», и он сейчас в курсе его состояния. Задействованы были все, никто не остался в стороне», – сказал Жданов.

text text text Публикация от text (@prosportstory) 18 Ноя 2019 в 2:46 PST

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