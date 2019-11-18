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  • «Он начал терять сознание на трибуне». Врачи «Уфы» спасли болельщика «Локомотива» во время матча

«Он начал терять сознание на трибуне». Врачи «Уфы» спасли болельщика «Локомотива» во время матча

18 ноября 2019, 17:20
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Врач «Уфы» Ильшат Жданов рассказал об оказании помощи болельщику «Локомотива», который потерял сознание во время товарищеского матча в Сочи в понедельник.

«Во время матча внезапно стало плохо болельщику «Локомотива». В это время мы с Русланом Зиннатовым, нашим массажистом, находились рядом. Оценили состояние человека, у него была острая сосудистая недостаточность, он терял сознание. Мы положили его на землю, оценили состояние гемодинамики, померили давление – оно оказалось низким.

После этого мы оказали ему первую помощь: ввели внутривенно укол, и после этого он начал приходить в себя. Вскоре приехала скорая, которую вызвали мы, чтобы они сделали кардиограмму и померили сахар. Его забрали в стационар.

Как могла закончиться ситуация, если бы мы не помогли? Во-первых, когда он начал терять сознание, он сидел на трибуне. Мы быстро сориентировались и положили его на землю. Если бы не положили – он бы упал и ударился головой, получил травму. Скорее всего, сотрясение мозга, там металлические перила.

Во-вторых, нельзя сказать, чем бы ситуация закончилась. При острой сосудистой недостаточности помощь должна оказываться быстро и своевременно. Ему нужно было быстро ввести препарат, это неотложное состояние, которое требует немедленной медицинской помощи. Его состояние было тяжелым. Конечно, со временем к нам присоединился и врач «Локо», и он сейчас в курсе его состояния. Задействованы были все, никто не остался в стороне», – сказал Жданов.

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Публикация от text (@prosportstory)

Товарищеский матч. «Уфа» дома обыграла «Локомотив». Команда Семина потерпела четыре поражения в шести последних матчах

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Уфа Локомотив
Комментарии (3)
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Fancyfall
1574095388
молодцы! побольше бы таких неравнодушных! лучше писать про такие случаи, чем про всякие дрязги
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den161
1574169069
Повезло мужику ... А врачи красавцы!
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