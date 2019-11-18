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  • Баста: «Существует история «конского заговора». Как только мы объявили о развитии СКА, у «Ростова» начались проблемы»

Баста: «Существует история «конского заговора». Как только мы объявили о развитии СКА, у «Ростова» начались проблемы»

18 ноября 2019, 13:01
6

Владелец СКА рэпер Василий Вакуленко (Баста) высказался о товарищеском матче с ЦСКА и о взаимоотношениях с «Ростовом».

– Это первый матч, когда будете не за ЦСКА болеть?

– Я болею вообще за армейский движ. Армейское дерби – это всегда интересно, всегда классно. Скажу ребятам перед выходом на поле, что многие пришли посмотреть, правда ли еще жива легенда СКА из Ростова, есть ли там еще игроки или это все фантом. Я болею за красивую игру.

– Не боитесь, что сегодня СКА проиграет?

– Нет, конечно. Это тот случай, когда победа каждого клуба будет приятна. ЦСКА – наш старший брат. Большая радость, большая честь, что все так получилось, и что есть возможность на зависть болельщикам других команд показать, как мы поддерживаем друг друга и что такое единый армейский клуб.

– Появились ли новые партнеры у СКА?

– У нас все хорошо, в процессе появляется много партнеров. У нас постоянно идут переговоры. Возрождение СКА, создание школы привлекло очень много интересующихся людей, много внимания скептиков. А скептицизм – лучший фундамент для построения большой и интересной истории.

– Когда клуб будет ставить задачу выйти в ФНЛ?

– Год мы занимались этой историей. За это время мы выполнили поставленные цели, подобрались к первой пятерке. Тренерским штамбом и спортивной дирекцией была проделана большая работа по анализу, по выстраиванию инфраструктуры, потому что команда от положения выживания перешла в положение развития. И сейчас будет дополняться игроками и так далее.

Сейчас существует история «конского заговора» – что как только мы объявили о развитии СКА, у «Ростова» начались какие-то проблемы. На самом деле, пусть у «Ростова» все наладится. Мы болеем за донской футбол в целом. Важно, чтобы у нас в Ростове было дерби, было мясо, чтобы болельщики приходили и уходили довольными, – сказал Баста.

  • Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о долгах перед игроками.
  • «Ростов» занимает третье место в таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.

«СЭ»: у «Ростова» сложная финансовая ситуация. Клуб могут покинуть Карпин и 6 игроков

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Юг СКА-Ростов Ростов
Комментарии (6)
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Axe111
1574073538
Лизоблюд знатный
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Давид59
1574074655
Две команды в Ростове? Вот в Питере вторая команда никогда не добиралась до уровня первой. А если точней - загнивала. Пример Краснодара - о том же
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maygli
1574074674
Оттянул денег от Ростова.
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Decorhome
1574076515
Уткин отдыхает
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Plyash
1574112298
Пошёл бы лучше частушки спел.
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Серёга Краснодарский
1574312965
хорошо говорит. верю скоро будет дерби в пфл Ростов против великого СКА.
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