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  • Нобоа: «Когда в «Ростове» играло много игроков из «Зенита», почему-то об этом никто не говорил»

Нобоа: «Когда в «Ростове» играло много игроков из «Зенита», почему-то об этом никто не говорил»

18 ноября 2019, 08:56
5

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа выразил недоумение по поводу того, что южан называют фарм-клубом «Зенита».

«Когда в «Ростове» играло много игроков из «Зенита», почему-то об этом никто не говорил. Ерохин, Полоз, Мевля, я... В «Рубине» было то же самое. Мне кажется, в этом нет ничего такого. Не было шансов там – играй здесь», – сказал Нобоа.

  • Летом из «Зенита» в «Сочи» перешли восемь футболистов.
  • Сочинцы по итогам 16 туров занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Ростов Рубин Нобоа Кристиан
Комментарии (5)
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kommy
1574058278
А ничего, что было как раз наоборот. Это в Зенит перешло полкоманды бердыевского Ростова, в т.ч. Ерохин, Полоз, Мевля и сам Нобоа. Что-то у старичка Кристиана с памятью под конец карьеры, надо Глицинчика попить))
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Давид59
1574063194
Кристиан, конечно факты немного передёрнул, но в чём то он прав. Чуть не половина РПЛ сейчас либо выступали, либо воспитанники Зенита
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vgarakh
1574074852
Все перечисленные Нобоа игроки наоборот перешли из Ростова в Зенит, ты все перепутал, все смешалось в твоей голове: Рубин, Ростов, Зенит. Нужно меньше бегать из команды в команду, тогда не будет ясность мысли.
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FanatSerj
1574077470
Ааааа, вот почему у Ростова денег нет, получается игроки Ростова бесплатно вернулись в свой клуб Зенит, ахх-хааа-хахааа ну Нобоа посвятил ))
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paracetamol
1574077861
Фарм-клуп и положено разносить 6-1.
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