Нобоа: «Когда в «Ростове» играло много игроков из «Зенита», почему-то об этом никто не говорил»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа выразил недоумение по поводу того, что южан называют фарм-клубом «Зенита».

«Когда в «Ростове» играло много игроков из «Зенита», почему-то об этом никто не говорил. Ерохин, Полоз, Мевля, я... В «Рубине» было то же самое. Мне кажется, в этом нет ничего такого. Не было шансов там – играй здесь», – сказал Нобоа.