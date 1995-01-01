Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?

    Нобоа: «Когда в «Ростове» играло много игроков из «Зенита», почему-то об этом никто не говорил»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа выразил недоумение по поводу того, что южан называют фарм-клубом «Зенита».

    «Когда в «Ростове» играло много игроков из «Зенита», почему-то об этом никто не говорил. Ерохин, Полоз, Мевля, я... В «Рубине» было то же самое. Мне кажется, в этом нет ничего такого. Не было шансов там – играй здесь», – сказал Нобоа.

    • Летом из «Зенита» в «Сочи» перешли восемь футболистов.
    • Сочинцы по итогам 16 туров занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:56
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +669

      Давид59 1 час назад

      Кристиан, конечно факты немного передёрнул, но в чём то он прав. Чуть не половина РПЛ сейчас либо выступали, либо воспитанники Зенита

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      kommy 2 часа назад

      А ничего, что было как раз наоборот. Это в Зенит перешло полкоманды бердыевского Ростова, в т.ч. Ерохин, Полоз, Мевля и сам Нобоа. Что-то у старичка
      Кристиана с памятью под конец карьеры, надо Глицинчика попить))

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74491
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru