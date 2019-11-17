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Кузяев: «Задача взять «золото» Евро-2020 не поменялась»

17 ноября 2019, 08:30
28

Полузащитник сборной России Далер Кузяев заявил, что задача выиграть Евро-2020 остается в силе, несмотря на поражение от Бельгии (1:4).

«Итог квалификации положительный. Главное – мы добились своей цели, вышли на Евро. Конечно, хотелось побороться за первое место. Не получилось. Ничего страшного.

Поменяется ли задача взять «золото» на Евро? Думаю, нет. У нас достаточно времени проанализировать игру. Будут сборы. Команда как следует подготовилась к чемпионату мира и здорово там выступила. Надеюсь, так же будет и на ближайшем турнире», – сказал Кузяев.

  • Россия заняла второе место в отборочной группе I, дважды уступив Бельгии.
  • В заключительном матче отбора россияне сыграют на выезде с Сан-Марино (19 ноября).

Отбор Евро-2020. Россия разгромно проиграла Бельгии и потеряла шансы на 1-е место в группе

Источник: официальный сайт УЕФА
Отбор ЧЕ-2020 Россия Кузяев Далер
Комментарии (28)
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Валерий1965
1573973601
Взять? Если только выкрасть...)
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Tsigan
1573973788
Он либо сам дурак либо болельщиков за дураков считает.
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Бухбух
1573977075
Теперь ждем такую же фразу от Ерохина.
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Garrincha58
1573978397
ещё один "тупой" львёнок
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InterMilLano1908
1573982273
Тони крос говорит то что германия не фаворит, а это чудо из помойной РПЛ говорит про золото... Мерзость
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Axe111
1573982615
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ СКАЗОЧНЫЙ ДОЛ*****
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Evgenii1
1573985333
Его надо в поликлинику сдать ,для опытов.
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Владислав Vlad
1573985423
Могу даже подсказать магазинчик, где такие медальки купить можно.))))
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Ссппааррттаакк
1573985619
Читаю и думаю, неужели они верят тому что говорят?
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Алекс636363
1574005184
с небес на землю, плиз. хотя бы из группы выйти - уже удача будет
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