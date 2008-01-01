Кузяев: «Задача взять «золото» Евро-2020 не поменялась»

Парнишка прав на все 100%!
В стране ВСЁ ЗАСТЫЛО!
Развитие, движуха....
И задачи тоже застыли... НЕ МЕНЯЮТСЯ)))
Так, например, задача "догнать Португалию" (в начале нулёвых - по экономике, в десятых - по футболу...)..КАК СТОЯЛА, ТАК И СТОИТ! Стоит вместе со страной...ТолькоЮ вотЮ Португалия движется..))
Полузащитник сборной России Далер Кузяев заявил, что задача выиграть Евро-2020 остается в силе, несмотря на поражение от Бельгии (1:4).
«Итог квалификации положительный. Главное – мы добились своей цели, вышли на Евро. Конечно, хотелось побороться за первое место. Не получилось. Ничего страшного.
Поменяется ли задача взять «золото» на Евро? Думаю, нет. У нас достаточно времени проанализировать игру. Будут сборы. Команда как следует подготовилась к чемпионату мира и здорово там выступила. Надеюсь, так же будет и на ближайшем турнире», – сказал Кузяев.
- Россия заняла второе место в отборочной группе I, дважды уступив Бельгии.
- В заключительном матче отбора россияне сыграют на выезде с Сан-Марино (19 ноября).
Отбор Евро-2020. Россия разгромно проиграла Бельгии и потеряла шансы на 1-е место в группе