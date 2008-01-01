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    Кузяев: «Задача взять «золото» Евро-2020 не поменялась»

    Полузащитник сборной России Далер Кузяев заявил, что задача выиграть Евро-2020 остается в силе, несмотря на поражение от Бельгии (1:4).

    «Итог квалификации положительный. Главное – мы добились своей цели, вышли на Евро. Конечно, хотелось побороться за первое место. Не получилось. Ничего страшного.

    Поменяется ли задача взять «золото» на Евро? Думаю, нет. У нас достаточно времени проанализировать игру. Будут сборы. Команда как следует подготовилась к чемпионату мира и здорово там выступила. Надеюсь, так же будет и на ближайшем турнире», – сказал Кузяев.

    • Россия заняла второе место в отборочной группе I, дважды уступив Бельгии.
    • В заключительном матче отбора россияне сыграют на выезде с Сан-Марино (19 ноября).

    Отбор Евро-2020. Россия разгромно проиграла Бельгии и потеряла шансы на 1-е место в группе

    Источник: официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 08:30
    Комментарии14
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      Рейтинг: +4873

      ivan-football-fan 1 минуту назад

      Парнишка прав на все 100%!
      В стране ВСЁ ЗАСТЫЛО!
      Развитие, движуха....
      И задачи тоже застыли... НЕ МЕНЯЮТСЯ)))
      Так, например, задача "догнать Португалию" (в начале нулёвых - по экономике, в десятых - по футболу...)..КАК СТОЯЛА, ТАК И СТОИТ! Стоит вместе со страной...ТолькоЮ вотЮ Португалия движется..))

      0
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      Рейтинг: +1855

      семёнычев 2 минуты назад

      ЕЩЁ ОДИН ЛЬВЁНОК))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1023

      Tsigan 17 минут назад

      Он либо сам дурак либо болельщиков за дураков считает.

      1
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      Рейтинг: +4873

      ivan-football-fan > Tsigan 4 минуты назад

      Ни то ни то....
      А... И ТО И ТО ОДНОВРЕМЕННО)))
      Кузяефф- яркое отражение нашей общей пирамиды "системы" руководства: тот, кто сверху , тех, кто ниже за дураков считает...Хотя и сам дурак...+

      0
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      Рейтинг: +1508

      Валерий1965 20 минут назад

      Взять? Если только выкрасть...)

      1
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      Рейтинг: +4873

      ivan-football-fan > Валерий1965 4 минуты назад

      ))+

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      Рейтинг: +5136

      ilichkadr 35 минут назад

      Далер, ты по ходу чего-то глотнул или нюхнул!?

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      Рейтинг: +27

      Аденн 37 минут назад

      я валяюсь. Ну мля, Кузяйка и вальтует.

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      Рейтинг: +185

      Oldtrafford83 51 минуту назад

      Поменьше бы таких высказываний,потом просто больнее будет!!!

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      Рейтинг: +482

      Серж 69 1 час назад

      Блажен,кто верует,но это вовсе не тот случай
      Там где должны,не сдюжили и не смогли
      Играть не могут,сколько их не мучай
      Но хоть словесно помечтали, душу отвели.

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      Рейтинг: +23

      Hektor 84 1 час назад

      Ну если соперникам завяжут глаза и переломают ноги ни когда вы не выиграете.

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      Рейтинг: +155

      Vis-ok 1 час назад

      Золото вы в ювелирке купите, бабла ж немерено

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