Кузяев: «Задача взять «золото» Евро-2020 не поменялась»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев заявил, что задача выиграть Евро-2020 остается в силе, несмотря на поражение от Бельгии (1:4).

«Итог квалификации положительный. Главное – мы добились своей цели, вышли на Евро. Конечно, хотелось побороться за первое место. Не получилось. Ничего страшного.

Поменяется ли задача взять «золото» на Евро? Думаю, нет. У нас достаточно времени проанализировать игру. Будут сборы. Команда как следует подготовилась к чемпионату мира и здорово там выступила. Надеюсь, так же будет и на ближайшем турнире», – сказал Кузяев.

Россия заняла второе место в отборочной группе I, дважды уступив Бельгии.

В заключительном матче отбора россияне сыграют на выезде с Сан-Марино (19 ноября).

Отбор Евро-2020. Россия разгромно проиграла Бельгии и потеряла шансы на 1-е место в группе